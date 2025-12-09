Těšili jste se na nové Apple Watch s 5G? Tak to máte bohužel smůlu

Jedním z hlavních lákadel nových chytrých hodinek od Applu je podpora sítí 5G. Americký výrobce touto technologií osadil nejen Watch Ultra 3 či Watch 11, ale také levné Watch SE 3. Bohužel se zdá, že minimálně do začátku si zákazníci u nás budou muset nechat zajít chuť.
Pokud totiž prozkoumáte českou mutaci tiskových zpráv od Applu (viz apple.com/cz), které se týkají nových chytrých hodinek, nenajdete v nich o 5G jakoukoliv zmínku. Úspěch nebudete slavit ani v podrobných specifikacích, kde Apple sice mobilní připojení zmiňuje, ale pouze v sítích LTE a UMTS. Druhou jmenovanou u nás rozhodně oceníme, neboť tyto sítě u nás byly již vypnuty.
Informace o podpoře sítí 5G u nových chytrých hodinek Applu nalezneme například na stránkách Applu pro USA, Německo (viz apple.com/de) či Španělsko. Zde se výrobce několikrát zmíní o tom, že hodinkám nechybí 5 konektivita. Zásadní je však informace zcela pod tiskovou zprávou mezi poznámkami. Zde se totiž nachází nepříjemné sdělení: 5G je k dispozici ve vybraných zemích a u vybraných operátorů. Rychlosti se mohou lišit v závislosti na lokalitě a operátorovi. Další informace o podpoře 5G získáte od svého operátora.
Novou generaci hodinek Apple Watch samozřejmě postupně najdete i v nabídkách českých operátorů, například O2 je již zalistovalo a podporu 5G zmiňuje. Naopak Vodafone u modelů s mobilní konektivitou 5G nezmiňuje, ale současně ji vysloveně nevyvrací. U T-Mobilu nové hodinky prozatím nenajdete.
Je tak možné, že například zpočátku nebudou moci uživatelé v České republice na hodinkách Watch Ultra 3 a Watch 11 a Watch SE 3 využívat podporu sítí 5G. Je třeba dodat, že v tom zdaleka nejsme sami. Jen v rámci Evropy se o 5G nezmiňují ani na polském, maďarském či italském trhu. Nezbývá než vyčkat a doufat, že podpora 5G nebude z prozatím neznámých důvodů limitována jen na vybrané trhy věčně.
