Od iPhonů po AirPods: velký přehled všech novinek, které Apple chystá na 9. září

Do uvedení novinek cupertinského výrobce zbývá již posledních pár dní, přičemž má být letošní event skutečně nabitý zajímavým hardwarem, ale konečně snad i patřičnou odpovědí na AI funkce konkurence. Na co se, dle různých úniků, letos můžeme těšit, vám prozradí tento článek.
Nové iPhony s tenkým modelem Air
Klasikou, která je základním pilířem nabídky Applu, je nová série iPhonů, tentokrát s číslovkou 17. Konkrétně se má jednat o modely iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Jako vždy platí, že se u označení může ve finále ještě ledacos změnit, přídomek Air u tenkého modelu by však byl v souladu s tím, jak výrobce označuje také jeden ze svých tabletů a MacBooků. Nový iPhone 17 Air by přitom měl být ekvivalentem právě extrémně populárního MacBooku Air, otázkou však zůstává, jak na tom bude s výdrží. Zařízení s předpokládanou tloušťkou 5,5 milimetru v tomto ohledu porazí dokonce Galaxy S25 Edge (5,8 mm). Zatímco Galaxy S25 Edge disponuje baterií o kapacitě 3 900 mAh, v případě iPhonu 17 Air by se mělo jednat cca o 1 000 mAh méně.
Příchod modelu Air má být rovněž ukončením modelu Plus, který dříve nahradil mini. Plus naopak sázel na špičkovou výdrž, bude se tedy jednat o značný rozdíl v propozici. Sázka na vše, v tomto případě tloušťku a zřejmě i velmi nízkou hmotnost, se také projeví ve fotoaparátu, kde má (na zadní straně) figurovat pouze jediný/hlavní snímač, podobně jako u cenově dostupného iPhonu 16e. Velikost displeje modelu Air má činit sympatických 6,6", čímž se má situovat velikostně mezi základním iPhonem 17, respektive iPhonem 17 Pro (oba dva modely mají mít 6,3"), a největším iPhonem 17 Pro Max (6,9").
Dočkáme se? 120Hz obrazovka má být konečně pro všechny
V tomto ohledu je nutné zmínit, že po dlouhých letech čekání se údajně i Apple rozhodl nasadit u všech modelů 120Hz obnovovací frekvenci: Volejte sláva a tři dny se radujte! Stejně tak lze samozřejmě počítat s uvedením nového čipsetu, který však bude i tentokrát rozdělen na slabší a silnější verzi (lišit by se měl minimálně množstvím jader GPU). Velmi tenký Air, u něhož bude náročnější zajistit efektivní odvádění tepla, by měl paradoxně disponovat výkonnější verzí nového čipu, který bude také u modelů Pro.
Nové iPhony 17 Pro mají přinést rovněž výraznou designovou změnu, ať už se jedná o fotomodul, jehož tvar má být nyní podlouhlý a uložen horizontálně (podobně jako třeba u Pixelů), tak u použitých materiálů. Podle některých informací by mohl u Pro modelů zmizet titanové šasi, které nahradí osvědčený hliník v kombinaci se sklem. Dokonce i samotná záda by mohla částečně tvořit hliník (horní část) a částečně sklo (spodní část) pro umožnění bezdrátového nabíjení MagSafe. Nový design fotomodulu by se mohl objevit i u modelu Air a podobný aktuálním iPhonům tak zřejmě zůstane jen základní iPhone 17.
Stran fotoaparátu se máme dočkat vylepšené 42Mpx selfie kamerky a iPhone 17 Pro Max by mohl disponovat novým 48Mpx teleobjektivem. Někdy se přitom spekuluje až o osminásobném optickém zoomu. Základní model obdrží primární a ultraširokoúhlý snímač a zmiňovaný Air pouze hlavní 48Mpx snímač. Model Air bude zřejmě vybaven také novým modemem s podporou Wi-Fi 7 vyrobeným a navrženým přímo společností Apple. Varianty Pro mají prozatím zůstat u modemu od společnosti Qualcomm.
Velká změna v oblasti SIM a satelitní konektivita u hodinek
Skutečně zásadní změnou pro evropské a další trhy (minimálně pro některé uživatele) může být odstranění fyzického slotu pro nanoSIM, který nahradí výhradně eSIM. Například zákazníci v USA jsou na eSIM u iPhonů bez možnosti jiné podoby SIM zvyklí již od doby iPhonů 14. Výrobce tím ušetří prostor, ulehčí si zajištění ochrany, co se týče odolnosti vůči prachu a vodě, a zřejmě i o něco sníží náklady. Lze předpokládat, že operátoři budou na tuto změnu patřičně připraveni a zákazníkům nabídnou velmi snadný způsob přechodu z nanoSIM na eSIM.
Spolu s novými iPhony se očekává rovněž uvedení hodinek Apple Watch. V případě Apple Watch Ultra 3 má být jedním z hlavních lákadel podpora satelitní konektivity, dodejme však, že v tomto ohledu již novinku předběhly například nedávno uvedené Pixel Watch 4. Apple Watch Ultra 3 by rovněž mohly mít o něco větší displej, a to díky tenčím rámečkům, samotné pouzdro by si však mělo zachovat rozměry.
Samozřejmostí bude rovněž nový čip s označením S11, který má však disponovat stejným výkonem jako S10. Lze tak předpokládat pokrok v oblasti energetické efektivity a již zmiňovanou satelitní konektivitu.
Model Ultra 3 doprovodí také Apple Watch 11, které by mohly (stejně jako Ultra) dostat 5G konektivitu namísto dosavadního LTE. Stejně tak je bude pohánět nový čip S11, avšak žádných zásadních změn v oblasti monitoringu fitness a zdraví se zřejmě nedočkáme. Na své by si mohli přijít i ti, kteří vyhlíží nové Apple Watch SE. Ty by měly dorazit ve dvou velikostech, rovněž vybavené novým čipem S11 a snad i novým senzorem pro měření tepu, podpory EKG či okysličení krve bychom se však dočkat neměli. Jejich zajímavostí by mohlo být nové pouzdro vyrobené z kompozitu (plastu), podobně jako tomu bylo u iPhonu 5c. Hodinky by tak byly dostupné v mnoha výrazných barevných verzích. Podle některých úniků je však možné, že Apple nakonec přeci jen zůstane ještě u klasického hliníkového pouzdra.
AirPods Pro 3
Kromě iPhonů a nových Apple Watch má cupertinská společnost uvést také sluchátka AirPods Pro 3 s modernizovaným vzhledem, ačkoliv zatím není jasné, co přesně se změní. Podle všeho by však k nějakým úpravám mělo dojít jak u sluchátek, tak u pouzdra. Nepřekvapilo by nás tak například zmenšení pouzdra a případně i nějaká ta úprava nožiček, nebo například nasazení kapacitního senzoru na pouzdro.
Kromě designu by mělo dojít také k vylepšení zvukového přednesu, ale také ve schopnostech ANC. Aktivní potlačení hluku by mohlo být doprovázeno nasazením nového čipu a samozřejmě být lepší také díky upravené konstrukci či množství mikrofonů. Očekává se také zachování podpory bezdrátového nabíjení a funkcí určených pro uživatele se zhoršeným sluchem.