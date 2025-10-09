mobilenet.cz na sociálních sítích

Apple má troje nové hodinky. Za kolik korun mohou být vaše?

Michal Pavlíček
Fotografie: Apple
  • Představeny byly hodinky Watch Ultra 3, Watch 11 a Watch SE 3
  • Nejlevnější cesta k novým hodinkám vede přes model SE 3 za 5 990 Kč
  • Vrcholem jsou Watch Ultra 3 za až 25 tisíc Kč

Apple dnes představil celou řadu novinek, mezi kterými figurují i troje nové chytré hodinky. Jinými slovy v podstatě omladil celé své portfolio. Vybere si tudíž každý, méně nároční mohou sáhnout po nových Watch SE 3, klasiku nebo zlatou střední cestou jsou Watch 11 a nejnáročnější uživatelé mohou využít služeb velkých Watch Ultra 3.

Apple Watch SE3

Apple Watch Ultra 3


U nejvybavenějších hodinek Apple Watch Ultra 3 je cenová nabídka velice přehledná. Vždy totiž jde o 49mm variantu a vždy získáte podporu mobilních sítí 5G. Liší se jen materiál. Pokud chcete titan, lehce si připlatíte. Vždy je však cena nad hranicí 20 tisíc korun.

Apple Watch Ultra 3 cena
běžné verze 21 990 Kč
Milánský tah z titanu 24 990 Kč

Apple Watch 11


V případě chytrých hodinek Apple Watch 11 je cenová nabídka výrazně komplikovanější. Volíte totiž nejen mezi hliníkem a titanem, ale dále mezi velikostí (42 mm vs. 46 mm) a nakonec mezi konektivitou. Můžete mít typ s Bluetooth, respektive dle Applu s GPS, nebo verzi s podporou sítí 5G.

hliníková verze Apple Watch 11 42 mm Apple Watch 11 46 mm
GPS 10 990 Kč 11 790 Kč
GPS + 5G 13 990 Kč 14 790 Kč
titanová verze 5G Apple Watch 11 42 mm Apple Watch 11 46 mm
řemínek guma/textil 18 990 Kč 20 490 Kč
řemínek nerezová ocel 20 490 Kč 21 990 Kč
nerez + článkový tah 26 190 Kč 27 690 Kč

Apple Watch SE 3


Apple již několik let myslí i na cenově dostupné chytré hodinky, které označuje přídomkem SE. Výhodou je, že existují i ve veskrze drobné 40mm variantě, navíc si stále můžete připlatit za verzi s mobilním připojením. A naopak, pokud mobilní konektivitu nepotřebujete, získáte nové hodinky od Applu za cenu pod hranicí 6 tisíc korun.

Apple Watch SE 3 40 mm Apple Watch SE 44 mm
GPS (běžné řemínky) 5 990 Kč 6 790 Kč
GPS + 5G (bežné řemínky) 7 490 Kč 8 290 Kč
GPS (nerezová ocel) 7 490 Kč 8 290 Kč
GPS + 5G (nerezová ocel) 8 990 Kč 9 790 Kč
GPS (nerez+článkový tah) 13 190 Kč 13 990 Kč
GPS + 5G (nerez+článkový tah) 14 690 Kč 15 490 Kč
