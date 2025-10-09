Apple má troje nové hodinky. Za kolik korun mohou být vaše?

Apple dnes představil celou řadu novinek, mezi kterými figurují i troje nové chytré hodinky. Jinými slovy v podstatě omladil celé své portfolio. Vybere si tudíž každý, méně nároční mohou sáhnout po nových Watch SE 3, klasiku nebo zlatou střední cestou jsou Watch 11 a nejnáročnější uživatelé mohou využít služeb velkých Watch Ultra 3.
Apple Watch Ultra 3
U nejvybavenějších hodinek Apple Watch Ultra 3 je cenová nabídka velice přehledná. Vždy totiž jde o 49mm variantu a vždy získáte podporu mobilních sítí 5G. Liší se jen materiál. Pokud chcete titan, lehce si připlatíte. Vždy je však cena nad hranicí 20 tisíc korun.
|Apple Watch Ultra 3
|cena
|běžné verze
|21 990 Kč
|Milánský tah z titanu
|24 990 Kč
Apple Watch 11
V případě chytrých hodinek Apple Watch 11 je cenová nabídka výrazně komplikovanější. Volíte totiž nejen mezi hliníkem a titanem, ale dále mezi velikostí (42 mm vs. 46 mm) a nakonec mezi konektivitou. Můžete mít typ s Bluetooth, respektive dle Applu s GPS, nebo verzi s podporou sítí 5G.
|hliníková verze
|Apple Watch 11 42 mm
|Apple Watch 11 46 mm
|GPS
|10 990 Kč
|11 790 Kč
|GPS + 5G
|13 990 Kč
|14 790 Kč
|titanová verze 5G
|Apple Watch 11 42 mm
|Apple Watch 11 46 mm
|řemínek guma/textil
|18 990 Kč
|20 490 Kč
|řemínek nerezová ocel
|20 490 Kč
|21 990 Kč
|nerez + článkový tah
|26 190 Kč
|27 690 Kč
Apple Watch SE 3
Apple již několik let myslí i na cenově dostupné chytré hodinky, které označuje přídomkem SE. Výhodou je, že existují i ve veskrze drobné 40mm variantě, navíc si stále můžete připlatit za verzi s mobilním připojením. A naopak, pokud mobilní konektivitu nepotřebujete, získáte nové hodinky od Applu za cenu pod hranicí 6 tisíc korun.
|Apple Watch SE 3 40 mm
|Apple Watch SE 44 mm
|GPS (běžné řemínky)
|5 990 Kč
|6 790 Kč
|GPS + 5G (bežné řemínky)
|7 490 Kč
|8 290 Kč
|GPS (nerezová ocel)
|7 490 Kč
|8 290 Kč
|GPS + 5G (nerezová ocel)
|8 990 Kč
|9 790 Kč
|GPS (nerez+článkový tah)
|13 190 Kč
|13 990 Kč
|GPS + 5G (nerez+článkový tah)
|14 690 Kč
|15 490 Kč