Marek Vacovský
Zajímavá funkce. Apple Watch vás nově upozorní, že by se mohly nabíjet rychleji
Fotografie: Filip Brož, mobilenet.cz
  • Nová funkce v watchOS 26 informuje o tom, zda hodinky využívají optimální nabíječku
  • V nastavení se objeví hlášení „Slow Charger“ („Pomalá nabíječka“) s barevným rozlišením rychlosti nabíjení
  • Apple doporučuje originální USB-C nabíječku s podporou Power Delivery a přibalený magnetický kabel

Apple s příchodem systému watchOS 26 představil novinku, která uživatelům pomůže lépe rozpoznat, zda jejich Apple Watch nabíjejí co nejrychleji. Pokud hodinky zjistí, že připojená nabíječka nedosahuje optimálních parametrů, zobrazí se v aplikaci Nastavení → Baterie upozornění „Slow Charger“ („Pomalá nabíječka“).

Jak dodává macrumors.com, zobrazení má dvě úrovně – oranžová barva signalizuje pomalejší nabíjení, zatímco zelená potvrzuje, že je využíváno rychlé nabíjení. Apple zdůrazňuje, že varování neznamená závadu nabíječky, pouze informuje o možnosti dosáhnout vyšších rychlostí s vhodnějším adaptérem.


Pro nejrychlejší nabíjení každopádně doporučuje výrobce použít USB-C nabíječku s podporou Power Delivery spolu s oficiálním USB-C magnetickým nabíjecím kabelem, který je součástí balení hodinek.

