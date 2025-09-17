Zajímavá funkce. Apple Watch vás nově upozorní, že by se mohly nabíjet rychleji

Apple s příchodem systému watchOS 26 představil novinku, která uživatelům pomůže lépe rozpoznat, zda jejich Apple Watch nabíjejí co nejrychleji. Pokud hodinky zjistí, že připojená nabíječka nedosahuje optimálních parametrů, zobrazí se v aplikaci Nastavení → Baterie upozornění „Slow Charger“ („Pomalá nabíječka“).
Jak dodává macrumors.com, zobrazení má dvě úrovně – oranžová barva signalizuje pomalejší nabíjení, zatímco zelená potvrzuje, že je využíváno rychlé nabíjení. Apple zdůrazňuje, že varování neznamená závadu nabíječky, pouze informuje o možnosti dosáhnout vyšších rychlostí s vhodnějším adaptérem.
Apple Watch Gets Slow Charger Warnings in watchOS 26 https://t.co/6obfzFkQel pic.twitter.com/sVjkAtekgf— MacRumors.com (@MacRumors) September 16, 2025
Pro nejrychlejší nabíjení každopádně doporučuje výrobce použít USB-C nabíječku s podporou Power Delivery spolu s oficiálním USB-C magnetickým nabíjecím kabelem, který je součástí balení hodinek.