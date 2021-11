Teroristický útok na vysílače v Jihlavě a novinky Redmi – mNews

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Redmi představilo hned tři nové telefony a chytré hodinky k tomu, Honor s Google službami se vrací a Česko má asi dalšího teroristu. Vítejte u mNews.

Novinky od Redmi

Na konci října stihlo Redmi představit hned několik novinek. Především to jsou telefony Redmi Note 11, a to hned ve třech provedeních. Základní verze láká na 90Hz displej, velkou baterii o kapacitě 5 000 mAh a 50megapixelový snímač, který doplňuje ultraširokoúhlý objektiv. Žádné další zbytečné fotoaparáty tu nehledejte, což je jedině dobře. I když zadní sestava kruhových čoček vás určitě zmate. Cena okolo 5 tisíc korun však není špatná.

Posuňme se ale k verzi Pro, která má 120Hz displej, procesor Dimensity 920, 8 GB RAM, slibuje kvalitní reproduktory i 108Mpx snímač. Zde už najdeme navíc i zbytečnou makro kameru. Baterii o kapacitě 5 160 mAh nabijete výkonem 67 W. Existuje však i verze Pro+, která se liší v tom, že má o něco menší baterii, kterou však nabijete výkonem 120 W. Modely Pro budou odhadem startovat na ceně 6,5 tisíc korun.

A ještě rychle zmíním nové chytré hodinky, které mají velký 1,6palcový AMOLED panel, základní odolnost proti vodě, GPS a výdrž až 12 dní. Cena okolo 1 500 Kč také nezní špatně.

Honor 50 jde do prodeje

Už jsme o tom na mobilenetu mluvili hodně, tak to zkrátím. Honor se skutečně vrací a začíná u nás prodávat Honor 50, kterému nechybí 5G ani Google služby, tedy i obchod s aplikacemi Play. Se Snapdragonem 778G a 6 GB RAM dostanete velmi slušně vybavený mobil, který se navíc chlubí i krásným 120Hz AMOLED displejem a vcelku netradiční podobou fotoaparátů na zádech. Jde o první vlaštovku, ale já už se těším, co pro nás obrozený Honor chystá. Snad to bude stát za to.

Muž poničil 9 vysílačů

O teroristických útocích je člověk zvyklý slýchávat jen ze zahraničí. Ale to se kvůli dezinformačním kampaním a webům evidentně mění a po útoku na vlak tu máme pravděpodobně další případ. Muž z Jihlavska totiž poničil devět vysílačů mobilního signálu. Nešlo o nic sofistikovaného, jednoduše se prostříhal oplocením a odstřihl kabely. Jeho motiv zatím není potvrzený, ale policie pracuje s verzí, že podlehl dezinformacím o škodlivosti 5G sítí.

Facebook se přejmenoval

Společnost zastřešující Facebook, WhatsApp, Messenger a Instagram má nové jméno. Nyní si říká Meta. Facebook má totiž vizi budoucnosti, ve které se všichni uživatelé připojují do jeho „metaverse“, kde výraznou roli hraje rozšířená a virtuální realita. Samotná značka pro VR, Oculus, kterou Facebook rovněž vlastní, již brzy zanikne a začne využívat právě nové jméno Meta.

Pokud jste zmatení a nevíte co si pod metaverse představit, určitě se podívejte na náš poslední mobilecast, kde se tomuto tématu věnujeme podrobně.