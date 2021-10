Vlastník Facebooku, Instagramu a WhatsApp se přejmenoval. Jakou má vizi?

V minulém týdnu jsme vás informovali o zvěstech, podle kterých se dočkáme přejmenování společnosti Facebook (nikoliv však samotné sociální sítě). Ty se během včerejšího dne opravdu vyplnily a společnost Facebook se oficiálně přejmenovala na „Meta“, pod kterou stále spadá sociální platforma Facebook, Instagram, WhatsApp a virtuální realita Oculus.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD