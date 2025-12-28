Tenké mobily nekončí. Za pár dní dorazí Honor Magic8 Pro Air

Trend tenkých telefonů započal v loňském roce, kdy své velice tenké modely představil Samsung, Apple, Nubia nebo Motorola. Ačkoliv se pravidelně objevovaly informace, že prodeje jsou spíše za očekáváním a mnozí výrobci údajně neplánují nástupce již představených tenkých přístrojů, zdá se, že trend přeci jen v nějaké podobě přetrvá i do roku 2026. Potvrdil to Honor (viz weibo.com), který zanedlouho představí novinku Magic8 Pro Air.
Jak už název naznačuje, půjde v podstatě o vlajkový model, ovšem zaměřený na styl a tenkou konstrukci. Je potvrzeno, že tloušťka bude 6,3 milimetrů. Tím je jasné, že rekordy Honor bořit nebude, například Apple i Samsung dostaly konstrukci pod 6 milimetrů. Velmi příjemně zní také hmotnost pouhých 155 gramů.
Vzhledově se Honor příliš originálně nevyjadřuje a novinka se inspirovala třeba iPhonem Air, patrné je to ve horizontálním modulu pro fotoaparáty. Na rozdíl od Applu však do modulu Honor dostane hned tři objektivy. Hlavní snímač by měl mít 50megapixelové rozlišení. Představení Honoru Magic8 Pro Air je plánováno na 19. ledna.
