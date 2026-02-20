Honor 600 Lite přináší eleganci a velkou baterku. Na Slovensku se už prodává

Honor představil (viz honor.com) nový smartphone Honor 600 Lite, který přináší solidní výbavu do střední třídy. Telefon je vybaven procesorem Dimensity 7100 Elite, který by měl zajistit plynulý výkon pro běžné používání i multitasking. K tomu se přidává velký displej, kvalitní fotoaparát a moderní design, což z něj dělá zajímavou volbu pro uživatele, kteří hledají vyvážený poměr ceny a výkonu.
Honor 600 Lite disponuje 6,6" AMOLED displejem s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální lokální jas může dosáhnout až na 6 500 nitů. Čtečka otisků prstů je zabudovaná přímo v displeji a jde o optický typ, což je ve střední třídě zcela běžné.
Na zadní straně najdeme hlavní 108megapixelový fotoaparát, který by měl zajistit detailní snímky i při slabším osvětlení. Doplňuje ho bohužel pouze 5megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, na kterém Honor nadále trvá i v roce 2026. Na přední straně se nachází 16megapixelová selfie kamera, umístěná v průstřelu displeje.
Telefon má 6 520mAh baterii, což by mohl být hlavní trum telefonu, neboť lze očekávat dlouhou výdrž. Podporováno je 45W drátové nabíjení. Bezdrátová varianta by v této kategorii bylo velkým překvapením. Operačním systémem je Android 15 s nadstavbou MagicOS. Výrobce prozatím nezmiňuje délku softwarové podpory. Samozřejmostí je však podpora sítí 5G. Zajímavostí je nové boční tlačítko, které slouží k ovládání fotoaparátu. Může ho spustit, pořídit snímek nebo ovládat zoom.
Nový Honor 600 Lite už stihl vtrhnout na první trhy, mezi kterými figuruje například ten slovenský, kde jej můžete nalézt v nabídce operátora O2, a to za 300 eur, což je v přepočtu zhruba 7,5 tisíce korun.
Technické parametry Honor 600 LiteKompletní specifikace
|Konstrukce
|157,4 × 75,4 × 7,3 mm, 180 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP66
|Displej
|AMOLED, 6,6" (2 600 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|108 Mpx, LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7100,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 520 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|březen 2026, 7 490 Kč
Souhlas, ačkoli obávám se, že jak do toho alespoň 8Mpx ultrašíra, tak cenovky hodí vidle celkem mocně rostoucí ceny RAM + "disků".. ..ale tak třeba AI bublina v brzku praskne ;)
Též 4K video (samo s kvalitní EIS) alespoň z hlavního šíra by nebylo od věci - viz. jen FHD+ (snad s EIS - zatím není nikde uvedeno) ve speckách: https:// www. honor. com/my/phones/honor-600-lite/spec/
... btw, 6520 mAh je max. možná hodnota - tzv. typická (v podstatě pouze propagační), reál je v oblasti 6320mAh (rated value = jmenovitá aneb v případě baterky ±skutečná hodnota).
Velká Pochvala Honoru za takto Férové Bat Info :))
