Mobil, nebo robot? Honor Robot Phone nahradí gimbal i osobního asistenta

Honor se, stejně jako Xiaomi, rozhodl pro separátní akci v rámci uvedení několika významných letošních novinek. Během eventu, který se konal den před oficiálním zahájením veletrhu MWC 2026, jsme byli svědky představení nového ultratenkého skládacího Magicu V6, ale také unikátního robotického telefonu.
Roboti všude, kam se podíváš
Honor Robot Phone je zřejmě prvním zařízením svého druhu, které disponuje unikátním výsuvným fotoaparátem gimbalové konstrukce. Podobně jako třeba u produktů DJI se tak nabízí využití pro záznam vysoce stabilizovaného videa i v těch nejnáročnějších podmínkách. Lze proto usuzovat, že by se Honor Robot Phone mohl stát v oblasti stabilizace mobilního videa pomyslným králem. Na druhou stranu zamrzí, že v tuto chvíli nemáme specifikace o použitém fotosenzoru, i když se na první pohled jeví, že půjde o relativně velký snímač.
S touto unikátní vychytávkou se logicky pojí také samotná konstrukce. V „zavřeném“ stavu, kdy je modul schovaný, působí telefon naprosto standardně a ničím nevyčnívá. Jakmile se však kamerka aktivuje, respektive vyjede i s ramenem, zůstává v zádech relativně velký prázdný prostor. Vidět lze také přítomnost dalších fotoaparátů, tudíž se Honoru povedlo implementovat nejen tuto novinku, ale nechat i dostatek prostoru pro další snímače. Design zad připomíná přítomností skleněné obdélníkové plochy vzhled iPhonů 17 Pro, ostatně právě s produkty společnosti Apple se Honor velmi rád poměřuje a součástí prezentace bylo několik přímých či nepřímých srovnání, včetně popíchnutí Samsungu. Vyvstává také otázka odolnosti, nicméně například Magic V6 s ohebným displejem disponuje certifikacemi IP68 i IP69, teoreticky tak existuje šance, že se podaří pohyblivé části ramene patřičně utěsnit i u tohoto zařízení.
Dodejme také, že v tuto chvíli Honor prezentuje Robot Phone spíše jako koncept, který by mohl dorazit v polovině roku, avšak pravděpodobně ne na český trh. Pokud se povede produkt odladit ke spokojenosti výrobce, otestuje nejprve přijetí ze strany uživatelů v Číně a případně v Indonésii. Pokud bude mít úspěch, zavítá i do dalších regionů.
Druhým způsobem využití ramene je jakási forma AI společníka, kdy vás může telefon neustále sledovat a reagovat na vás i další podněty v okolí. Podobně jako u chytrých dětských hodinek můžeme počítat s tím, že interakce bude zprostředkována také pomocí virtuálního „robotického“ obličeje, který se objeví na displeji. Díky partnerství Honoru s Googlem lze usuzovat, že by tato kamerka mohla zprostředkovat například podporu Gemini Live se sledováním okolí. Na druhou stranu by v takovém případě mohl přijít vhod také stojánek, aby měl uživatel stále možnost sledovat displej, což v případě, že by zařízení leželo obrazovkou dolů, není možné.
