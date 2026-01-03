Honor Magic V6 je nejtenčí a nejodolnější skládačka, na kterou si ještě počkáte

Honor opět útočí na rekordy. Na MWC 2026 v Barceloně představil model Magic V6, který si nárokuje hned několik prvenství. Má jít o nejtenčí „book-style“ skládací telefon na světě, zároveň s vůbec největší baterií v této kategorii. A aby toho nebylo málo, nově se chlubí i certifikací IP69.
První skládačka s IP69
Loňský Google Pixel 10 Pro Fold zaujal jako první skládačka s IP68. Honor letos přitvrdil – Magic V6 přichází s kombinací IP68 a IP69. To znamená nejen plnou ochranu proti prachu a ponoření do vody, ale také odolnost proti vysokotlaké a horké vodě. Prakticky řečeno? Sprcha, vana nebo náročnější podmínky už pro skládací konstrukci nemají být problém. Potěší, že pant je testován až na 500 000 otevření a zavření.
Honor zároveň nasazuje novou generaci konstrukce pantu označovanou jako Super Steel Hinge, která má nabídnout vyšší pevnost a menší viditelnost ohybu v místě skládání. Konstrukce využívá pokročilé slitiny s vysokou pevností v tahu, což má přispět k dlouhodobé mechanické odolnosti i při velmi tenkém těle.
Extrémní tenkost, ale bez kompromisů?
Honor Magic V6 měří pouhé 4 mm v otevřeném stavu a 8,75 mm po zavření (bílá varianta je nejtenčí, ostatní jsou o chloupek silnější). To je zhruba na úrovni iPhonu 17 Pro Max – a dokonce o něco méně než u Galaxy Z Fold 7. Skládačka od Honoru váží 219 gramů, alespoň tedy v bílém barevném provedení.
Honor navíc lehce zeštíhlil i modul fotoaparátu. Ano, pořád vyčnívá, ale už méně než dřív. Jsme sice v teritoriu milimetrových rozdílů, ale u skládací konstrukce má každý detail význam.
Displeje patří podle dostupných informací k tomu nejlepšímu, co dnes skládací segment nabízí. Vnější panel má úhlopříčku 6,52″, vnitřní pak 7,95″. Oba využívají LTPO technologii s adaptivní obnovovací frekvencí 1–120 Hz. Výrobce udává velmi vysoký maximální jas (až 6 000 nitů vnější a až 5 000 nitů vnitřní), což by mělo zajistit bezproblémovou čitelnost i na přímém slunci.
Uvnitř se nachází tenké flexibilní sklo (UTG), které má být odolnější vůči mikropoškození a současně redukovat viditelnost přehybu. Cílem je, aby byl rozdíl mezi klasickým smartphonem a skládací konstrukcí při běžném používání co nejméně patrný. Spoiler: přehyb je decentnější, ale stále viditelný. Honor však přidal novou antireflexní vrstvu pro lepší čitelnost, což rozhodně chválíme!
Obří baterie, aneb kam se vměstnala kapacita 6 660 mAh
Možná ještě zajímavější než tenkost je kapacita baterie. Magic V6 dostal akumulátor o kapacitě 6 660 mAh. Pro srovnání – předchozí Magic V5 měl 5 820 mAh a Galaxy Z Fold 7 jen 4 400 mAh.
Honor zde využívá křemík-uhlíkovou (silicon-carbon) technologii, přičemž letos navýšil podíl křemíku až o 25 %. Výsledkem je vyšší energetická hustota bez zvětšení fyzických rozměrů baterie. Právě tato technologie umožňuje kombinovat extrémně tenké tělo a nadprůměrnou kapacitu, kterou by u takto tenkého zařízení čekal asi jen málkokdo. Pro čínský trh má dokonce vzniknout 1TB verze s ještě větší baterií, která má údajně překonat hranici 7 000 mAh, a to díky navýšení podílu křemíku až na 32 %.
|Honor Magic V6
|Honor Magic V5
|Samsung Galaxy Z Fold 7
|Rozměry v zavřeném stavu
|156,7 x 145,6 x 4,0 mm
|156,8 x 145,9 x 4,1 mm
|158,4 x 143,2 x 4,2
|Rozměry v otevřeném stavu
|156,7 x 74,5 x 8,75 mm
|156,8 x 74,3 x 8,8 mm
|158,4 x 72,8 x 8,9 mm
|Hmotnost (nejlehčí varianta)
|219 gramů
|217 g
|215 gramů
Výbava bez překvapení, ale na úrovni
Uvnitř najdeme Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB RAM (LPDDR5X) a 512GB úložiště (UFS 4.1). Samozřejmostí je podpora stylusu na obou displejích, 80W drátové nabíjení i bezdrátové nabíjení (bohužel stále bez magnetického Qi2, které by zřejmě zvětšovalo tloušťku).
Fotoaparát nabídne 64Mpx periskopický teleobjektiv s přibližně 3× optickým zoomem. Ten doplňuje 50Mpx hlavní snímač a 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Honor jej prezentuje jako jeden z nejpokročilejších teleobjektivů ve skládacím telefonu, finální kvalitu ale prověří až detailní testy.
Magic V6 zároveň cílí i na multimediální využití – očekává se pokročilá optimalizace pro multitasking na velkém vnitřním displeji, práce ve více oknech i efektivní přechod mezi vnějším a vnitřním panelem bez ztráty kontextu aplikací. Honor se nebojí srovnání, takže na prezentaci srovnával multitasking s Galaxy Z Fold 7 – a hádejte co, ten z Magic V6 je prý lepší.
Překvapivý tah směrem k Applu
Zajímavostí je i snaha o hlubší kompatibilitu s ekosystémem Applu. Magic V6 má podporovat funkce pro AirPods včetně Find My (ale pouze pro sluchátka, ne další zařízení), synchronizaci notifikací s iPhonem, odesílání dat do Apple Watch nebo sdílení souborů s MacBookem.
Honor tím zjevně cílí na uživatele, kteří chtějí přejít na Android, ale nechtějí se vzdát příslušenství od Applu. Jde o poměrně netradiční krok, který může oslovit zejména ty, kdo využívají kombinaci více platforem současně. Vidíte se v tom i vy?
Kdy a za kolik?
Telefon byl představen na MWC 2026 v Barceloně, do Číny dorazí ještě během března. Mezinárodní dostupnost se očekává později v druhé polovině roku. Cenu zatím Honor nezveřejnil, ale lze očekávat, že nebude levnější než 45 tisíc korun, samozřejmě včetně DPH.
Magic V6 tak na papíře kombinuje rekordní tenkost, nadstandardní baterii, vysokou odolnost i špičkové displeje. Pokud se všechny tyto parametry potvrdí i v praxi, může jít o jeden z nejambicióznějších skládacích telefonů letošního roku.
Technické parametry Honor Magic V6Kompletní specifikace
|Konstrukce
|156,7 × 74,5 × 8,8 mm, 219 g, konstrukce: rozevírací
|Displej
|OLED, 7,95" (2 352 × 2 172 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 024 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 660 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|Q2 2026, ?
