mobilenet.cz na sociálních sítích

Honor Magic V6 je nejtenčí a nejodolnější skládačka, na kterou si ještě počkáte

Martin Fajmon Ioannis Papadopoulos
2
Honor Magic V6 je nejtenčí a nejodolnější skládačka, na kterou si ještě počkáte
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Honor Magic V6 je doposud nejtenčí skládačka, kterou limituje velikost USB-C
  • Je odolná dle certifikace IP69 a je k dispozici ve více barevných variantách
  • Samozřejmostí je pokročilý multitasking, zaujme napojení na ekosystém od Applu

Honor opět útočí na rekordy. Na MWC 2026 v Barceloně představil model Magic V6, který si nárokuje hned několik prvenství. Má jít o nejtenčí „book-style“ skládací telefon na světě, zároveň s vůbec největší baterií v této kategorii. A aby toho nebylo málo, nově se chlubí i certifikací IP69.

První skládačka s IP69

Loňský Google Pixel 10 Pro Fold zaujal jako první skládačka s IP68. Honor letos přitvrdil – Magic V6 přichází s kombinací IP68 a IP69. To znamená nejen plnou ochranu proti prachu a ponoření do vody, ale také odolnost proti vysokotlaké a horké vodě. Prakticky řečeno? Sprcha, vana nebo náročnější podmínky už pro skládací konstrukci nemají být problém. Potěší, že pant je testován až na 500 000 otevření a zavření.

Honor Magic V6Honor Magic V6Honor Magic V6Honor Magic V6Honor Magic V6Honor Magic V6Honor Magic V6
Honor Magic V6
Honor Magic V6
Honor Magic V6
Honor Magic V6
Honor Magic V6
Honor Magic V6
Honor Magic V6
Na celou obrazovku

Honor zároveň nasazuje novou generaci konstrukce pantu označovanou jako Super Steel Hinge, která má nabídnout vyšší pevnost a menší viditelnost ohybu v místě skládání. Konstrukce využívá pokročilé slitiny s vysokou pevností v tahu, což má přispět k dlouhodobé mechanické odolnosti i při velmi tenkém těle.

Extrémní tenkost, ale bez kompromisů?

Honor Magic V6 měří pouhé 4 mm v otevřeném stavu a 8,75 mm po zavření (bílá varianta je nejtenčí, ostatní jsou o chloupek silnější). To je zhruba na úrovni iPhonu 17 Pro Max – a dokonce o něco méně než u Galaxy Z Fold 7. Skládačka od Honoru váží 219 gramů, alespoň tedy v bílém barevném provedení.

Honor Magic V6

Honor navíc lehce zeštíhlil i modul fotoaparátu. Ano, pořád vyčnívá, ale už méně než dřív. Jsme sice v teritoriu milimetrových rozdílů, ale u skládací konstrukce má každý detail význam.

Displeje patří podle dostupných informací k tomu nejlepšímu, co dnes skládací segment nabízí. Vnější panel má úhlopříčku 6,52″, vnitřní pak 7,95″. Oba využívají LTPO technologii s adaptivní obnovovací frekvencí 1–120 Hz. Výrobce udává velmi vysoký maximální jas (až 6 000 nitů vnější a až 5 000 nitů vnitřní), což by mělo zajistit bezproblémovou čitelnost i na přímém slunci.

Honor Magic V6

Uvnitř se nachází tenké flexibilní sklo (UTG), které má být odolnější vůči mikropoškození a současně redukovat viditelnost přehybu. Cílem je, aby byl rozdíl mezi klasickým smartphonem a skládací konstrukcí při běžném používání co nejméně patrný. Spoiler: přehyb je decentnější, ale stále viditelný. Honor však přidal novou antireflexní vrstvu pro lepší čitelnost, což rozhodně chválíme!

Mobil, nebo robot? Honor Robot Phone nahradí gimbal i osobního asistenta
Přečtěte si také

Mobil, nebo robot? Honor Robot Phone nahradí gimbal i osobního asistenta

Obří baterie, aneb kam se vměstnala kapacita 6 660 mAh

Možná ještě zajímavější než tenkost je kapacita baterie. Magic V6 dostal akumulátor o kapacitě 6 660 mAh. Pro srovnání – předchozí Magic V5 měl 5 820 mAh a Galaxy Z Fold 7 jen 4 400 mAh.

Honor zde využívá křemík-uhlíkovou (silicon-carbon) technologii, přičemž letos navýšil podíl křemíku až o 25 %. Výsledkem je vyšší energetická hustota bez zvětšení fyzických rozměrů baterie. Právě tato technologie umožňuje kombinovat extrémně tenké tělo a nadprůměrnou kapacitu, kterou by u takto tenkého zařízení čekal asi jen málkokdo. Pro čínský trh má dokonce vzniknout 1TB verze s ještě větší baterií, která má údajně překonat hranici 7 000 mAh, a to díky navýšení podílu křemíku až na 32 %.

Honor Magic V6 Honor Magic V5 Samsung Galaxy Z Fold 7
Rozměry v zavřeném stavu 156,7 x 145,6 x 4,0 mm 156,8 x 145,9 x 4,1 mm 158,4 x 143,2 x 4,2
Rozměry v otevřeném stavu 156,7 x 74,5 x 8,75 mm 156,8 x 74,3 x 8,8 mm 158,4 x 72,8 x 8,9 mm
Hmotnost (nejlehčí varianta) 219 gramů 217 g 215 gramů

Výbava bez překvapení, ale na úrovni

Uvnitř najdeme Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB RAM (LPDDR5X) a 512GB úložiště (UFS 4.1). Samozřejmostí je podpora stylusu na obou displejích, 80W drátové nabíjení i bezdrátové nabíjení (bohužel stále bez magnetického Qi2, které by zřejmě zvětšovalo tloušťku).

Fotoaparát nabídne 64Mpx periskopický teleobjektiv s přibližně 3× optickým zoomem. Ten doplňuje 50Mpx hlavní snímač a 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Honor jej prezentuje jako jeden z nejpokročilejších teleobjektivů ve skládacím telefonu, finální kvalitu ale prověří až detailní testy.

Magic V6 zároveň cílí i na multimediální využití – očekává se pokročilá optimalizace pro multitasking na velkém vnitřním displeji, práce ve více oknech i efektivní přechod mezi vnějším a vnitřním panelem bez ztráty kontextu aplikací. Honor se nebojí srovnání, takže na prezentaci srovnával multitasking s Galaxy Z Fold 7 – a hádejte co, ten z Magic V6 je prý lepší.

Překvapivý tah směrem k Applu

Zajímavostí je i snaha o hlubší kompatibilitu s ekosystémem Applu. Magic V6 má podporovat funkce pro AirPods včetně Find My (ale pouze pro sluchátka, ne další zařízení), synchronizaci notifikací s iPhonem, odesílání dat do Apple Watch nebo sdílení souborů s MacBookem.

Honor Magic V6Honor Magic V6Honor Magic V6Honor Magic V6
Honor Magic V6
Honor Magic V6
Honor Magic V6
Honor Magic V6
Na celou obrazovku
Honor Magic V6 a iPhone 17 Pro Max vedle sebe

Honor tím zjevně cílí na uživatele, kteří chtějí přejít na Android, ale nechtějí se vzdát příslušenství od Applu. Jde o poměrně netradiční krok, který může oslovit zejména ty, kdo využívají kombinaci více platforem současně. Vidíte se v tom i vy?

Kdy a za kolik?

Telefon byl představen na MWC 2026 v Barceloně, do Číny dorazí ještě během března. Mezinárodní dostupnost se očekává později v druhé polovině roku. Cenu zatím Honor nezveřejnil, ale lze očekávat, že nebude levnější než 45 tisíc korun, samozřejmě včetně DPH.

Magic V6 tak na papíře kombinuje rekordní tenkost, nadstandardní baterii, vysokou odolnost i špičkové displeje. Pokud se všechny tyto parametry potvrdí i v praxi, může jít o jeden z nejambicióznějších skládacích telefonů letošního roku.

Technické parametry Honor Magic V6

Kompletní specifikace
Konstrukce156,7 × 74,5 × 8,8 mm, 219 g, konstrukce: rozevírací
DisplejOLED, 7,95" (2 352 × 2 172 px)
Fotoaparát50 Mpx
ChipsetQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
PaměťRAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 024 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 660 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
DostupnostQ2 2026, ?
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Tomáš Vrábel
Tomáš Vrábel
S honorom to zachvilku bude ako so Sony v januári predstavia a do predaja príde v júni 😀 ale ved to je aj tak jedno keďže sa tu dokopy predá max par desiatok kusov
Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Super skládačka, pěkný design, oba displeje mají antireflexní displej, co víc si přát? No už jen lepší cenu.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze