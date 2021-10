Víte, jak se pozná, že je zle? Když výrobci elektroniky začnou řešit barvy

Fotografie: Annie Spratt, unsplash.com

Byl to vskutku bohatý týden. V řadě za sebou měl akci Apple, Google a Samsung. Když je vidíte v tak rychlém sledu, nelze si nevšimnout, jak se jeden druhému hodně podobají. A že shodou okolností řeší stejné problémy. Třeba takové barvy...

Tu situaci zná každý. Občas nastane ticho s přídomkem trapné, které je potřeba přebít čímkoli. V mezilidské komunikaci tuto roli často přebírá počasí. Věc, která je zcela zjevná a prakticky ji nejde ovlivnit, zaměstnává ústa a mysl mnoha lidí po celém světě. Nejvíce to vynikne při masové komunikaci. Když se toho málo děje, vždy se dá natočit reportáž o tom, že je moc zima/teplo/sucho/vlhko. Přestože má počasí vlastní televizní pořad, pravidelně proniká i jinam, byť jeho působením nikdo nezemřel, ani neutrpěl škodu.

Další zjevnou věcí jsou barvy. Když na rande pochválíte barvu šatů a zkusíte se blýsknout nějakým exotickým názvem, pak určitě získáte plusové body, i když váš barvocit bude úplně mimo. A něco podobného předvádějí i výrobci telefonů. U představování Pixelů to praštilo do očí. Čipset Tensor má být jednou z nejvýraznějších technologických inovací poslední doby a přesto ho co do délky představování skoro zastínil designérský monolog na téma barev a jejich působení na lidskou psychiku.

Vážně, za ta léta psaní o mobilech je už všem v branži jasné, že jakmile se začnou řešit barvy, snaží se někdo odvést pozornost. Telefon totiž většinou putuje do pouzdra (pravda, Google „vynalezl“ průhledné obaly) a pak do kapsy. A když už se na něj díváte, pak stejně vidíte jen to, co je na obrazovce. Na rozdíl od oblečení nebo bytových doplňků má u mobilu barva marginální roli, proto se většina spokojí s nějakým neutrálním laděním. A pro náctileté slečny jsou tu obaly a nálepky.

Stejně k tomu přistoupil i Samsung. Určitě se najdou tací, kterým jeho Bespoke Edition a 49 barevných kombinací udělá radost. Škoda, kdyby to bylo 2× 256^3, pak by to byla zajímavá technologická inovace. Takto se ale Samsung snaží jen napodobit mánii, která přišla, když první GSM Nokia představila výměnné kryty. Tohle ale bude bezpochyby trochu jiná cenová relace.

Je paradoxní, že Apple se z této trojice držel nejvíce při zemi, přičemž od něj byste nějakou tu barvocitnou ezoteriku čekali nejvíce. Naopak, u nových iPhonů jen zmínil dostupnost barevných kombinací a jejich názvy, a to je asi tak vše, co je k tématu potřeba říci.

Jedinou otázkou zůstává, co se před námi snaží všichni zatajit tím, že „lakují věci na růžovo“. Je to pouhý nedostatek invence? Souvisí to nějak s nedostatkem čipů, nekončící pandemií nebo cenami energií? Nebo ještě něco horšího? Myšlenky to jsou černé a zářivé barevné kombinace nových telefonů je rozhodně nezaplaší.