Chtěli jste k novému iPhonu popruh za 1 800 Kč? Smůla, počkáte si i měsíc

Martin Fajmon
Fotografie: Apple
  • Crossbody popruh je ve vybraných barvách vyprodaný
  • Počkáte si i měsíc, odměnou bude popruh za téměř 1 800 Kč
  • Popruh samotný je vám k ničemu, potřeba je i pouzdro za zhruba 1 500 Kč

Nedávno jsme vás informovali o novém příslušenství k nově představené generaci iPhonů – konkrétně o crossbody popruhu za 1 790 Kč. Ten je sám o sobě k ničemu, potřebujete k němu kompatibilní kryt k novému iPhonu, který vyjde v průměru na dalších 1 500 Kč. Pokud jste si mysleli, že při této ceně o něj zájem nebude, pletli jste se – mnoho barevných variant má termín dodání až za měsíc. Těžko říct, zda je o popruhy natolik velký zájem, zda je Apple rozdal mezi influencery, nebo zda jich vyrobil pár desítek. To se zřejmě nedozvíme.

Co víme, je, že největší zájem je o modrý, fialový, oranžový a zelený popruh, na ostatní je čekací doba kratší. Delší čekací doba je i na nové iPhony, v současné chvíli je většina vyprodaná a opětovné naskladnění se plánuje v horizontu týdnů. Nejmenší problém budete mít s pořízením iPhonu Air, který je v současné době k doručení okamžitě, a to ve většině barev a kapacitních variant. Tak snad ne proto, že jde o pořádný „průšvIh“.

