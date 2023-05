Od roku 2021 už nejsou MacBooky Pro jen vylepšenou řadou MacBook Air, s novými úhlopříčkami se výrazně zlepšil výkon, Apple nasadil více konektorů a do hry vrátil čtečku paměťových karet. O dva roky později došlo na omlazení a na 16" model s procesorem Apple M2 se podíváme v dnešní recenzi.

Od roku 2016 do konce roku 2021 připomínala modelová řada MacBook Pro spíše vylepšené MacBooky Air, což se mnoha uživatelům nelíbilo. Mnohé rozdíly se stíraly, MacBooky Pro sice vypadaly dospěleji a nabízely zajímavost v podobě Touch Baru, ovšem po stránce výkonu to žádná velká hitparáda nebyla, to stejné se dá říci o konektorové nabídce, kdy vrcholem bylo sice multifunkční, ale přesto stále nedoceněné USB-C (Thunderbolt).

V říjnu roku 2021 představil Apple novou řadu MacBooků Pro se 14 a 16" úhlopříčkou a vše konečně nabralo ten správný směr. O dva roky později Apple představil vylepšenou řadu se stejnými úhlopříčkami, ovšem s procesorem M2. Dnes se na 16" zástupce detailněji podíváme.

Za zapůjčení Apple MacBook Pro 16" M2 Pro děkujeme iWant – Apple Premium Reseller, kde si můžete počítač zakoupit.

Technické parametry Apple MacBook Pro 16" (2023) 1 TB Kompletní specifikace Konstrukce 356 × 248 × 16,8 mm , 2 115 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Mini LED, 16,2" (3 456 × 2 234 px) Chipset Apple M2 , Paměť RAM: 16 GB , disk: 1 000 GB ( SSD ), paměťové karty: SD Konektory 3× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: HDMI, další: Thunderbolt Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ne Operační systém macOS X Akumulátor 100 Wh , udávaná výdrž: 22 hodin Dostupnost únor 2023, 78 999 Kč

Obsah balení: opletený kabel

V poměrně mohutné a značně vypolstrované krabici dostanete kromě MacBooku také adaptér do sítě s výkonem 140 W (jiný adaptér u MacBooků Pro 16" M2 Pro ani nenajdete) a nabíjecí kabel USB‑C/MagSafe 3 s délkou 2 metry. Kabel se tedy připojuje přímo k adaptéru. Kabel je dle trendů z posledních dvou let propletený speciální tkaninou, takže se sice snáze umaže, ovšem zase vydrží déle. V balení je i základní dokumentace a nechybí ani Apple nálepky, bez těch by to zkrátka nešlo.

Líbilo se nám opletený kabel

výkonný adaptér součástí balení

Konstrukční zpracování: ke změnám nedošlo

Apple u modelové řady MacBook Pro ctí tradice a mezigeneračně se nezměnil jak design, tak barevné varianty. Opět tedy můžete vybírat mezi stříbrnou a šedou, barevné kreace jako u řady MacBook Air (M2) nečekejte.

Rozměry odpovídají 16,2" úhlopříčce, konkrétně (zaokrouhleně) činí 35,6 × 24,8 × 1,7 cm. Hmotnost narostla jen nepatrně z 2,1 na 2,15 kg. Notebook tedy určitě není vhodný na každodenní „tahání“ v batůžku, na to se lépe hodí 14" varianta, která váží jen něco okolo 1,6 kg. Design stále připomíná pudřenku, rohy jsou zaoblené, přesto hrany zůstaly ostré, což trochu znesnadňuje psaní. Zachován zůstal i poměrně výrazný výřez v displeji, ve kterém se stále nenachází Face ID, což je škoda.

Zůstal i černý prostor mezi klávesami, ty mají vcelku nízký zdvih, ovšem na klávesnici se píše perfektně, odezva je skvělá, stejně tak u touchpadu Force Touch. Ten je jako vždy rozměrný a zasahuje až k samotné klávesnici, bez debat se jedná o jeden z nejlepších touchpadů v segmentu. Osobně oceňuji, že je opravdu extrémně rozměrný, z tohoto důvodu bych ani nepřemýšlel o myši či Magic Trackpadu.

Zkušeného uživatele nepřekvapí, že Touch Bar již není součástí MacBooků Pro s úhlopříčkami 14 a 16 palců, což nevadí. Ne snad, že by to nebyl „cool“ doplněk, ale jeho praktičnost trochu vázla a ani já jsem ho téměř nepoužíval. Jeho pozůstatkem je tedy jen samostatné tlačítko pro Touch ID sloužící i jako zámek obrazovky a k vypnutí/zapnutí. Tlačítko je vcelku velké a má kruhový střed, díky čemuž bříško prstu snáze „zapadne“.

Kvalita zpracování je stále špičková.

Konektorová výbava je na bocích. Nalevo jde o konektor MagSafe 3. generace, dva Thunderbolty 4 (USB-C) a 3,5mm jack. Vpravo poté nalezneme HDMI, třetí Thunderbolt 4 port a slot pro SDXC karty. Stále tedy chybí čtvrté USB-C, případně USB-A, ale na poměry Applu jde o slušnou nabídku.

MacBook Pro M2 je bez debat luxusně zpracovaný, nikde nic nevrže a vše perfektně lícuje, to nemusíme ani zmiňovat. Hliník, ač jde o měkký kov, je pevný, nikde se nic neprohýbá, ani v místech, kde se hliník svažuje ke klávesnici. Kloub je velmi pevný a ve své poloze drží perfektně. Úhel rozevření je jen lehce nadprůměrný, ale nejde o konvertibl.

Líbilo se nám luxusní design

kvalita konstrukčního zpracování

stále stejné rozměry a hmotnost

Nelíbilo se nám výřez v displeji

někomu může chybět čtvrtý Thunderbolt

pouze dvě barevné varianty

Displej: špičkový Liquid Retina XDR displej

Apple neměl důvod měnit ani displej a nedivíme se, stále jde o jeden z nejlepších panelů. Apple MacBook Pro 16" je osazen 16,2" Liquid Retina XDR displejem (mini-LED displej) s rozlišením 3 456 × 2 234 pixelů (254 PPI). Trvalý jas činí až 1 000 nitů, špičkový až 1 600 nitů. Kontrastní poměr je 1 000 000:1 a nechybí technologie True Tone. Novinkou není ani podpora technologie ProMotion s adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz.

Ano, displej hyzdí již zmíněný výřez, ve kterém je 1080p kamera FaceTime HD. Kvalita kamery je dostatečná i pro videokonference.

Líbilo se nám špičkové barvy

120Hz obnovovací frekvence

úctyhodný jas

True Tone

Nelíbilo se nám výřez v displeji

Zvuk: hraje skvěle

MacBooky hrály vždy velmi dobře a MacBook Pro 16 z roku 2023 není výjimkou. Osazen je šesti reproduktory s woofery v antirezonančním uspořádání + podporuje Dolby Atmos. Výdechy reproduktorů jsou po bocích klávesnice, jsou velmi hlasité, kvalita je však výborná a s rostoucí hlasitostí nijak neklesá. 3,5mm jack zase jistě potěší majitele drátových sluchátek, zároveň může posloužit například k připojení externího mikrofonu. HDMI podporuje výstup vícekanálového zvuku.

Líbilo se nám luxusní zvuk

dobrá hlasitost

Výkon hardwaru: kdo zastaví bestii?

Nové MacBooky jsou osazeny výhradně procesory Apple Silicon, u letošní generace s 16" úhlopříčkou si můžete vybírat mezi Apple M2 Pro a Apple M2 Max. V základu jde o Apple M2 Pro, 12jádrové CPU a 19jádrové GPU, 16 GB RAM a 512GB SSD. Zde však pozor, disk je pomalejší než u předchozí generace, protože je tvořen jedním 512GB SSD, ne 2× 256GB, jako tomu bylo u předchozí generace. Námi testovaná varianta nabízí 1TB úložiště, 16 GB RAM a procesor Apple M2 Pro. K dispozici je ještě varianta s Apple M2 Max (12jádrové CPU, 38jádrové GPU) s 32GB RAM a 1TB úložištěm. Pokud se s touto variantou nesmíříte, za příplatek 24 tisíc korun můžete získat až 96GB RAM a za další příplatek 66 tisíc korun až 8TB SSD. Celkově vás tak MacBook Pro 16" může vyjít na zhruba 193 tisíc korun.

Námi testovanou variantu lze považovat za zlatý střed, nabízí totiž rychlý disk, výborný výkon, přesto ji pořídíte za zhruba 79 tisíc korun, v akci i za 75 tisíc korun. Ano, stále je to extrémní částka, ale Apple si ji dokáže obhájit. Stačí se podívat na testy výkonu a rychlost disku.

Výkon je extrémní.

Zajímá vás, jak je to se zahříváním? I přestože je MacBook vybaven ventilátorem, při běžné práci ho neuslyšíte. Dokonce se ani pořádně nezahřeje. Jakmile přijde na řadu střih a renderování videí, případně úprava fotografií ve vysokém rozlišení, začne se mírně zahřívat, ale ventilátor stále jako kdyby odpočíval. Donutit MacBook roztočit ventilátory chce opravdu hodně trpělivosti a hodně náročných úkonů.

Z reálných zkušeností můžeme říci, že výkonu má nový MacBook Pro 16 opravdu na rozdávání, s MacBooky na Intelu jej vůbec nelze srovnávat a pro běžné uživatele prakticky neexistuje možnost, jak jej donutit zapotit se. Pokud stříháte videa, oceníte, že i tak budete slyšet ventilátor jen minimálně.

Líbilo se nám nekompromisní výkon

téměř se nezahřívá

ventilátor uslyšíte jen výjimečně

Výdrž baterie: nezná konce

Výhodou nasazení procesoru přímo z dílny Applu je také energetická nenáročnost. MacBook Pro 16 tak podle Applu vydrží až 22 hodin přehrávání videa, případně 15 hodin prohlížení webu. Realita je ještě lepší, nabíječku nebudete potřebovat na dva standardní pracovní dny. Jak jsme již zmínili, nabíjení probíhá pomocí 140W adaptéru. Kapacita Lithium-polymerové baterie činí 100 Wh. Nabíjení je velmi rychlé, za 30 minut dobijete 50 %, do 100 % se dostanete za zhruba 82 minut.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

rychlonabíjení

možné nabíjet i skrze USB-C

návrat konektoru MagSafe

Nelíbilo se nám v balení základního MacBooku 14 jen 67W adaptér

Software a konektivita: macOS jak jej známe

Na test MacBook dorazil se systémem macOS 13 Ventura. Systém je pochopitelně svižný a pro majitele MacBooků důvěrně známý. Z bezdrátové komunikace se můžete spolehnout na W‑Fi 6E (802.11ax) a Bluetooth 5.3, z portů jsou zde tři Thunderbolty 4, všechny slouží jak pro přenos dat, tak pro nabíjení a připojení externích monitorů.

Pokud si pořídíte MacBook s procesorem M2 Max, můžete připojit až dva externí displeje s rozlišením 6K a obnovovací frekvencí 60 Hz připojené přes Thunderbolt a jeden externí displej s rozlišením až 8K a obnovovací frekvencí 60 Hz, případně jeden externí displej s rozlišením 4K a obnovovací frekvencí 240 Hz přes HDMI. Dostalo se i na konektor MagSafe, HDMI 2.0 a čtečku karet SDXC.

Líbilo se nám trojice Thunderboltů 4

návrat HDMI, podpora až 8K displeje

čtečka paměťových karet

Nelíbilo se nám hodil by se návrat USB-A

Zhodnocení: špičkový

Apple MacBook Pro 16" M2 Pro nemá kompromisy. Námi testovaná varianta vyjde na 75 tisíc korun, můžete si však být jistí, že téměř žádný úkon nebude novince činit problém. Ano, bavíme se i o situacích, kdy denně stříháte video, využíváte grafické programy atp. Velkou výhodu je i špičkový touchpad a rozměrná klávesnice, která má ideální zdvih i zpětnou vazbu. Pokud nemáte hluboko do kapsy, nákup můžeme doporučit.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz