T-Mobile zahajuje výstavbu nového křídla datacentra DC7. Co se ukrývá uvnitř?

Fotografie: Ondřej Pohl, mobilenet.cz

Datové centrum na Praze 15 se již od roku 2018 stará o data 50 významných mezinárodních firemních zákazníků typu hlavních bankovních domů či klientů používajících private cloud. Čtyři nové datové sály nabídnou rozlohu 1 400 m2, kapacitu až 780 racků a soulad s náročnými mezinárodními standardy. Výstavba nového křídla DC7 bude představovat investici zhruba 800 milionů korun.

Datová centra jsou základním zabezpečeným prostředím s vysokou dostupností pro provoz IT a kritické infrastruktury všech zákazníků. Mezi stávající klienty patří např. velcí mezinárodní zákazníci, bankovní domy, distribuční společnosti, obchodní řetězce nebo státní správa – konkrétně má operátor svolení jmenovat Bank iD, Český úřad zeměměřický a katastrální, Raiffeisenbank či Českou exportní banku. Nové křídlo reaguje na vysokou poptávku o služby datacentra, rozšíří stávající technologickou budovu a nabídne celkovou rozlohu 3 500 m2. Datacentrum splňuje náročné mezinárodní standardy ANSI/TIA942 na úrovni TIER 3 a poskytuje jednu z nejvyšších úrovní záruk dostupnosti.

Takto vypadá UPS pro datacentrum. Funguje podobně jako ta domácí: v případě výpadku dodávek elektřiny se její akumulátory postarají o napájení datacentra. Pokud nedojde k obnovení během pár minut, zároveň posílají pokyn ke startu dieselagregátu. Mají tak překlenout prvních několik kritických minut, než se spustí motory. Přesto mají kapacitu až na hodinu provozu, kvůli možnosti opakovaných výpadků.

Pokročilé chlazení a zelené napájení

Datacentrum nabízí kromě moderních energeticky efektivních technologií nejmodernější systém chlazení, který využívá princip nepřímého freecoolingu s adiabitickým dochlazováním s energetickou efektivitou PUE 1.3. Tato hodnota patří do nejnižších v rámci provozu komerčních datových center v České republice. Díky tomu dokáže datacentrum poskytnout nejvyšší možný výkon při zachování velmi vysoké efektivity, tedy i za nižších celkových provozních nákladů. Kapacita chlazení bude až 3 MW pro IT, přičemž celková kapacita DC7 včetně první fáze je až 10 MW pro IT. Datacentrum využívá nosnost zdvojených podlah 2 t/m2 s nosností pod zdvojenou podlahou 5 t/m2. Po dokončení druhého křídla pak bude k dispozici v rámci záložního napájecího systému datového centra již celkem 5 dieselových agregátů s možností dalšího rozšíření.

Na celou obrazovku Toto místo nevypadá na pohled nijak zajímavě, ale sem se sbíhají všechny tři optické linky pro připojení k internetu. V dalším snímku jsou vidět racky, kam si zákazníci mohou umístit hardware.

Vzdálený přístup i biometrické zabezpečení

Nové křídlo datacentra nabídne zákazníkům řadu pokročilých služeb a řešení na míru v oblasti infrastrukturních a cloudových služeb a uchovávání dat. Využít mohou pronájem celých sálů, klecových systémů, racků nebo jejich součástí, stejně jako služby pronájmu a provozu HW a kompletní IT infrastruktury včetně profesionálních služeb konfigurace, správy a dohledu 24/7. Mezi doplňkové služby pak patří hosting, stěhování, montáž, konektivita, záloha i vzdálená technická podpora. Klienti se mohou spolehnout také na lokální a vzdálený monitoring s režimem 24/7 a systém elektronické kontroly s využitím biometrických prvků.

Na celou obrazovku V případě požáru se hasí inertním plynem uskladněným v těchto lahvích. Pokud by i přes vyhlášenou evakuaci někdo zůstal v hašeném prostoru, bát se nemusí. Množství kyslíku zde poklesne zhruba na úroveň 6 000 metrů nad mořem, což člověka nezabije, ale zadusí to plameny.

T-Mobile vedle tří datových center v Praze s nejmodernějším datovým centrem DC7 nabízí tento typ služeb také v Brně a Ostravě. Služby datových center, cloudů a uchovávání dat sjednocuje v doméně Store v rámci své divize T-Business. T-Mobile tak již dávno není jen telekomunikační operátor, ale zaměřuje se výrazně i na poskytování právě ICT služeb v oblasti privátních a veřejných cloudů, síťových služeb a bezpečnosti. Poskytování ICT produktů a služeb činilo v loňském roce 48 % příjmů.

Klimatizační jednotky nejsou příliš atraktivní, ale pro provoz centra nezbytné. Udržují na sálech stálou teplotu 23 °C. Pokud je venku nižší teplota, pak pouze vyměňují vzduch s okolím. Zhruba do 28 °C venkovní teploty stačí adiabatické chlazení, tedy odpařování dešťové vody zachycené v areálu. Při vyšších teplotách se spouští standardní kompresorové chlazení. Na střeše nechybí ani solární panely pro pokrytí části spotřeby.