Stane se OnePlus 16 „nejplynulejším“ telefonem pod sluncem? Jeho displej má ohromit

Vyšší obnovovací frekvence displejů se v posledních letech stala naprostou samozřejmostí, a to i v segmentu těch nejlevnějších smartphonů na trhu. Zatímco dříve byla plynulost obrazu výsadou drahých herních monitorů či vlajkových lodí, dnes 90Hz či 120Hz panely běžně potkáváme i u modelů nižší střední třídy. Skok mezi standardními 60 Hz a 90, respektive 120 Hz, je přitom pro většinu uživatelů skutečně citelný: animace jsou plynulejší, scrollování textem nepůsobí trhaně a celkový dojem z interakce se systémem je výrazně modernější. Nicméně v momentě, kdy se začneme bavit o hodnotách převyšujících zmíněných 120 Hz, se situace začíná značně komplikovat a výhody pro běžného smrtelníka se tak trochu vytrácí.
Prvním a pravděpodobně i nejdůležitějším faktorem je schopnost lidského oka takto vysokou obnovovací frekvenci patřičně ocenit. Zatímco rozdíl mezi 60 a 120 Hz je pro drtivou většinu populace naprosto patrný na první pohled, rozpoznat rozdíl mezi 120 Hz a například 144 či 165 Hz je již o poznání náročnější. Dalším klíčovým aspektem je způsob, jakým s těmito hodnotami pracuje samotný operační systém a kde je dokáže efektivně využít. U současných 144Hz a 165Hz displejů zpravidla platí, že takto vysokou frekvenci reálně pocítíte pouze při hraní akčních her. I tam je však podmínkou, aby daný titul takto vysoký počet snímků za sekundu nativně podporoval, což stále není pravidlem. Zjednodušeně by se tedy dalo konstatovat, že pro běžné používání je cokoliv nad 120 Hz vnímáno spíše jako marketingové lákadlo než jako reálný přínos. To je také důvod, proč se většina velkých hráčů, jako je Apple nebo Samsung, u svých vlajkových modelů stále drží osvědčené 120Hz mety.
Technologický vývoj se však nenechá zastavit a honba za vyššími čísly v technických specifikacích pokračuje dál. Kromě již existujících 144Hz a 165Hz obrazovek se možná již relativně brzy začneme setkávat s panely, jejichž obnovovací frekvence hravě překoná magickou hranici 200 Hz. První takovou „vlaštovkou“ by se podle nejnovějších úniků mohlo stát připravované OnePlus 16. Informace pocházející z čínské sociální sítě Weibo naznačují, že by se OnePlus mohlo pokusit znovu definovat nové standardy plynulosti. Hovoří se o nasazení displeje s frekvencí minimálně 200 Hz, přičemž nejčastěji skloňovanou hodnotou je 240 Hz. Ačkoliv se v tuto chvíli jedná o neoficiální spekulaci, u značky, která si na rychlosti a plynulosti dříve stavěla svou identitu, by tento krok dával smysl.
Případná 240Hz obnovovací frekvence u OnePlus 16 by nepochybně nabídla nevídaně plynulý obraz, ovšem vyvolává to také řadu logických otázek týkajících se praktického využití. Pokud se tento ambiciózní únik skutečně promění v realitu, vyvstává otázka, zda budou vývojáři her motivováni k optimalizaci svých titulů pro takto extrémní frekvenci kvůli jednomu konkrétnímu modelu na trhu. Zapomenout nesmíme ani na výdrž baterie. I s pokročilou technologií LTPO, která dokáže frekvenci dynamicky měnit, představuje 240Hz režim pro akumulátor obrovskou zátěž. Bude zajímavé sledovat, zda OnePlus dokáže tyto technologické překážky vyřešit, nebo zda půjde o pouhou demonstraci technologického prvenství a uživatelé v praxi raději 200+Hz frekvenci deaktivují.
