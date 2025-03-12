mobilenet.cz na sociálních sítích

Displeje, kam se jen podíváte. Přichází véčková Nubia Flip 3

Michal Pavlíček
Displeje, kam se jen podíváte. Přichází véčková Nubia Flip 3
Fotografie: Nubia
  • Ohebný 6,9" AMOLED panel doplňuje venkovní 4" displej
  • Výkon obstarává procesor Dimensity 7400X
  • Telefon je lehce odolný proti vodě a prachu

Nabídka ohebných telefonů, konkrétně oblíbených véček, se opět rozšířila. Pro japonský trh byla představena Nubia Flip 3, což je telefon střední třídy, který uživatelům nabízí právě i populární ohebný displej (viz nubia.com). Hlavní panel má úhlopříčku 6,9" a jedná se o AMOLED displej s vysokým rozlišením. Na vnější straně se nachází nově výrazně větší 4" displej s rozlišením 1 200 × 1 092 pixelů. Tělo telefonu má zvýšenou odolnost dle standardu IP54.

Nubia Flip 3

O výkon se stará procesor Dimensity 7400X od MediaTeku. Procesor doplňuje 6 GB operační paměti a 128 GB interního úložiště. Zamrzí však přítomnost staršího operačního systému Android 15, který je doplněn nadstavbou obsahující funkce využívající umělou inteligenci.

Nubia Flip 3Nubia Flip 3Nubia Flip 3Nubia Flip 3
Nubia Flip 3
Nubia Flip 3
Nubia Flip 3
Nubia Flip 3
Na celou obrazovku

Na zadní straně v rámci velkého a menšího průstřelu venkovního displeje najdeme dvojici fotoaparátů doplněnou o kruhové přisvětlení. Hlavní snímač má rozlišení 50 Mpx, sekundární snímač s rozlišením 12 megapixelů je ultraširokoúhlý. Vnitřní displej obsahuje 32megapixelový fotoaparát určený pro selfies.

Nubia Flip 3

Telefon je vybaven baterií o kapacitě 4 610 mAh. Prodej na japonském trhu má začít až během ledna 2026 a v tuto chvíli tak není známa cena Nubie Flip 3. Prozatím není známa i případná globální dostupnost.

Technické parametry Nubia Flip 3

Kompletní specifikace
Konstrukce87 × 76 × 15,9 mm, 187 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: IP54
DisplejOLED, 6,9" (1 188 × 2 790 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 140 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 7400X, , GPU: ano
PaměťRAM: 6 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ?
Datové funkce5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 15
Akumulátor4 610 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnost, ?
nubia.com,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze