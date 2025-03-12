Displeje, kam se jen podíváte. Přichází véčková Nubia Flip 3

Nabídka ohebných telefonů, konkrétně oblíbených véček, se opět rozšířila. Pro japonský trh byla představena Nubia Flip 3, což je telefon střední třídy, který uživatelům nabízí právě i populární ohebný displej (viz nubia.com). Hlavní panel má úhlopříčku 6,9" a jedná se o AMOLED displej s vysokým rozlišením. Na vnější straně se nachází nově výrazně větší 4" displej s rozlišením 1 200 × 1 092 pixelů. Tělo telefonu má zvýšenou odolnost dle standardu IP54.
O výkon se stará procesor Dimensity 7400X od MediaTeku. Procesor doplňuje 6 GB operační paměti a 128 GB interního úložiště. Zamrzí však přítomnost staršího operačního systému Android 15, který je doplněn nadstavbou obsahující funkce využívající umělou inteligenci.
Na zadní straně v rámci velkého a menšího průstřelu venkovního displeje najdeme dvojici fotoaparátů doplněnou o kruhové přisvětlení. Hlavní snímač má rozlišení 50 Mpx, sekundární snímač s rozlišením 12 megapixelů je ultraširokoúhlý. Vnitřní displej obsahuje 32megapixelový fotoaparát určený pro selfies.
Telefon je vybaven baterií o kapacitě 4 610 mAh. Prodej na japonském trhu má začít až během ledna 2026 a v tuto chvíli tak není známa cena Nubie Flip 3. Prozatím není známa i případná globální dostupnost.
Technické parametry Nubia Flip 3Kompletní specifikace
|Konstrukce
|87 × 76 × 15,9 mm, 187 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: IP54
|Displej
|OLED, 6,9" (1 188 × 2 790 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 140 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7400X, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 6 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|4 610 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?