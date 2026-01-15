OnePlus pod tlakem. Tchaj-wan vydal zatykač na Petea Laua

Jak upozornila agentura Reuters, tchaj-wanské úřady vydaly zatykač na generálního ředitele společnosti OnePlus Petea Laua. Podle tamního vyšetřování měl totiž výrobce smartphonů nelegálně zaměstnávat desítky místních inženýrů bez potřebného povolení vlády, čímž porušil zákon upravující vztahy mezi Čínou a Tchaj-wanem.
Připomeňme, že Pete Lau, známý také jako Liu Zuohu, stojí v čele značky OnePlus od jejího založení v roce 2013. A přestože se v posledních měsících v médiích objevoval spíše sporadicky, nyní se jeho jméno dostalo do centra pozornosti po celém světě v souvislosti s vyšetřováním tchajwanských orgánů činných v trestním řízení.
Podle vyšetřování totiž mělo OnePlus bez oficiálního schválení najmout více než 70 inženýrů z Tchaj-wanu. Ti se měli podílet především na vývoji softwaru a testování zařízení. Nábor měl probíhat v rozporu s nařízeními, která přísně regulují spolupráci čínských firem s tchajwanskými odborníky kvůli napjatým vztahům mezi zeměmi.
Prokuratura zároveň obvinila dva tchajwanské občany, kteří měli společnosti pomáhat s náborem zaměstnanců. Právě jejich role měla být klíčová při obcházení oficiálních schvalovacích procesů, jež vyžaduje stát.
Ani Pete Lau, ani samotná společnost OnePlus zatím k celé kauze nevydali oficiální vyjádření. Není tak jasné, zda se CEO OnePlus hodlá k obviněním postavit osobně, nebo zda případ převezmou právní zástupci firmy.
Nejde přitom o první případ, kdy se značka OnePlus dostává do hledáčku úřadů a regulátorů. Už v průběhu roku 2025 čelila společnost sílícímu tlaku ze strany Spojených států, kde dva kongresmani vyzvali americké Ministerstvo obchodu k prošetření podezření, že telefony OnePlus mohou bez souhlasu uživatelů odesílat osobní data na servery v Číně. Přestože dosud nebyly předloženy přímé důkazy o porušení zákona, samotné podezření vyvolalo debatu o možném bezpečnostním riziku.
Obavy ještě zesílily poté, co OnePlus na podzim přiznalo vážnou bezpečnostní chybu v systému OxygenOS, která umožňovala aplikacím číst SMS a MMS zprávy bez vědomí uživatele. V kontextu aktuální kauzy na Tchaj-wanu tak sílí otázky, zda se značka nedostává do podobné pozice, jakou si v minulosti prošla společnost Huawei. Pokud by se každopádně regulační tlak ze strany USA i Asie dále stupňoval, mohl by mít citelný dopad nejen na reputaci OnePlus, ale i na její budoucí působení na západních trzích.