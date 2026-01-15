mobilenet.cz na sociálních sítích

OnePlus pod tlakem. Tchaj-wan vydal zatykač na Petea Laua

Marek Vacovský
OnePlus pod tlakem. Tchaj-wan vydal zatykač na Petea Laua
Fotografie: OnePlus
  • Pete Lau čelí obvinění z nelegálních náborových praktik
  • Firma měla bez povolení zaměstnat přes 70 místních inženýrů
  • OnePlus se k situaci zatím oficiálně nevyjádřilo

Jak upozornila agentura Reuters, tchaj-wanské úřady vydaly zatykač na generálního ředitele společnosti OnePlus Petea Laua. Podle tamního vyšetřování měl totiž výrobce smartphonů nelegálně zaměstnávat desítky místních inženýrů bez potřebného povolení vlády, čímž porušil zákon upravující vztahy mezi Čínou a Tchaj-wanem.

Další Huawei? OnePlus čelí tlaku USA kvůli obavám o bezpečnost dat
Přečtěte si také

Další Huawei? OnePlus čelí tlaku USA kvůli obavám o bezpečnost dat

Připomeňme, že Pete Lau, známý také jako Liu Zuohu, stojí v čele značky OnePlus od jejího založení v roce 2013. A přestože se v posledních měsících v médiích objevoval spíše sporadicky, nyní se jeho jméno dostalo do centra pozornosti po celém světě v souvislosti s vyšetřováním tchajwanských orgánů činných v trestním řízení.

Podle vyšetřování totiž mělo OnePlus bez oficiálního schválení najmout více než 70 inženýrů z Tchaj-wanu. Ti se měli podílet především na vývoji softwaru a testování zařízení. Nábor měl probíhat v rozporu s nařízeními, která přísně regulují spolupráci čínských firem s tchajwanskými odborníky kvůli napjatým vztahům mezi zeměmi.

Evropská komise chce zákaz čínské 5G infrastruktury ve všech členských zemích
Přečtěte si také

Evropská komise chce zákaz čínské 5G infrastruktury ve všech členských zemích

Prokuratura zároveň obvinila dva tchajwanské občany, kteří měli společnosti pomáhat s náborem zaměstnanců. Právě jejich role měla být klíčová při obcházení oficiálních schvalovacích procesů, jež vyžaduje stát.

Ani Pete Lau, ani samotná společnost OnePlus zatím k celé kauze nevydali oficiální vyjádření. Není tak jasné, zda se CEO OnePlus hodlá k obviněním postavit osobně, nebo zda případ převezmou právní zástupci firmy.

Nejde přitom o první případ, kdy se značka OnePlus dostává do hledáčku úřadů a regulátorů. Už v průběhu roku 2025 čelila společnost sílícímu tlaku ze strany Spojených států, kde dva kongresmani vyzvali americké Ministerstvo obchodu k prošetření podezření, že telefony OnePlus mohou bez souhlasu uživatelů odesílat osobní data na servery v Číně. Přestože dosud nebyly předloženy přímé důkazy o porušení zákona, samotné podezření vyvolalo debatu o možném bezpečnostním riziku.

OnePlus přiznalo vážnou bezpečnostní chybu. Vaše SMS může číst kdejaká aplikace
Přečtěte si také

OnePlus přiznalo vážnou bezpečnostní chybu. Vaše SMS může číst kdejaká aplikace

Obavy ještě zesílily poté, co OnePlus na podzim přiznalo vážnou bezpečnostní chybu v systému OxygenOS, která umožňovala aplikacím číst SMS a MMS zprávy bez vědomí uživatele. V kontextu aktuální kauzy na Tchaj-wanu tak sílí otázky, zda se značka nedostává do podobné pozice, jakou si v minulosti prošla společnost Huawei. Pokud by se každopádně regulační tlak ze strany USA i Asie dále stupňoval, mohl by mít citelný dopad nejen na reputaci OnePlus, ale i na její budoucí působení na západních trzích.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze