Skončí další velká značka? OnePlus to popírá

Marek Vacovský
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Indické zastoupení OnePlus vyvrací spekulace o konci značky
  • Spekulace vyvolala zpráva o údajné restrukturalizaci a rušení plánovaných modelů

OnePlus reaguje na spekulace, které naznačovaly možné ukončení nebo omezení jeho provozu. Tyto zprávy vyvolaly otázky ohledně dlouhodobé budoucnosti značky na trhu smartphonů s tím, že prozatím se mluvilo „jen“ o indickém trhu.


Chtěl jsem vyvrátit některé mylné informace, které se šíří o OnePlus India a jeho provozu. Fungujeme jako obvykle a budeme v tom pokračovat,“ uvedl Robin Liu, CEO OnePlus India. Spekulace o konci značky, minimálně na vybraných trzích, přitom přišly po zprávě portálu Android Headlines, který tvrdil, že mateřská společnost OPPO postupně omezuje aktivity OnePlus. Kolegové z Android Headlines přitom citovali anonymní zdroje a dávali je do kontextu s daty od analytiků a trendy v odvětví, z čehož následně vyšlo, že OnePlus údajně připravuje restrukturalizaci a možné omezení výroby.

OnePlus pod tlakem. Tchaj-wan vydal zatykač na Petea Laua
Jak dodává fonearena.com, v původní zprávě se šlo dočíst o poklesu prodejů na klíčových trzích, jako jsou Indie a Čína, Zmiňováno bylo navíc zatím neoficiální rušení budoucích produktů, včetně kompaktního vlajkového modelu a druhé generace skládacího telefonu. Podle reportu Oppo, které OnePlus fakticky vlastní, údajně vynaložilo 14 miliard dolarů na podporu značky, nicméně výsledky neměly být dostatečné.

OnePlus pod tlakem. Tchaj-wan vydal zatykač na Petea Laua
Připomeňme také, že OnePlus v poslední době čelí nejen tržním turbulencím, ale i právnímu tlaku. Tchaj-wanské úřady vydaly zatykač na generálního ředitele Petea Laua kvůli údajně nelegálním náborovým praktikám – firma měla bez povolení najmout přes 70 místních inženýrů pro vývoj a testování zařízení. Ani Lau, ani OnePlus se k situaci zatím oficiálně nevyjádřili. A i tento případ přichází v kontextu širšího regulačního tlaku – v roce 2025 totiž čelila společnost i vyšetřování v USA kvůli podezření na neautorizovaný přenos dat na servery v Číně a na podzim odhalila vážnou bezpečnostní chybu v OxygenOS, která umožňovala aplikacím číst SMS zprávy. A to vše může nepřekvapivě výrazně ovlivnit reputaci i budoucí působení OnePlus na západních trzích.

Další výrobce končí. ASUS potvrdil, že už nepředstaví žádné nové telefony – aktualizováno
OnePlus navíc není jedinou značkou, která v poslední době čelí změnám či úplnému ukončení aktivit. Spekulace z počátku letošního roku se naplnily i u ASUSu – Jonney Shih, předseda firmy, tento týden oficiálně potvrdil, že v roce 2026 značka neplánuje žádné nové smartphony a postupně se stahuje z trhu. Již dříve pak skončilo LG a mluví se i o výrazném omezení mobilní divize Sony.

