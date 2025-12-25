Xiaomi 17 Ultra okořenilo skvostnou fotovýbavu geniálním zoomovacím kroužkem

Řada Ultra od Xiaomi tradičně patří k tomu nejlepšímu, co lze ve světě fotomobilů pořídit, a nejinak tomu bude i v případě dnes uvedeného modelu Xiaomi 17 Ultra. Novinka se chystá zaútočit na ty nejvyšší příčky a ideálně samozřejmě i překonat připravovanou konkurenci v podobě Oppo Find X9 Ultra nebo Viva X300 Ultra.
Dominantou zadní strany je i letos masivní kruhový fotomodul, v němž je usazen 1palcový hlavní senzor s označením Light Fusion 1050L a rozlišením 50 megapixelů. Xiaomi 17 Ultra však disponuje také 200Mpx teleobjektivem Samsung HPE o velikosti 1/1,4" a 50Mpx ultraširokoúhlým objektivem s automatickým ostřením. Uvedena byla také speciální edice Leica, která se navíc může pochlubit unikátním prvkem v podobě otočného kroužku lemujícího samotné fotoaparáty. Otáčením tohoto prvku lze upravovat ohniskovou vzdálenost, měnit expozici a podobně. Zajímavostí je rovněž schopnost kontinuálního optického zoomu u 200Mpx teleobjektivu mezi hodnotami 75 až 100 milimetrů.
Oblastí, kde novinka rovněž boduje, je baterie. Výrobce nasadil konkrétně 6 800mAh křemíkový akumulátor a nám nezbývá než doufat, že se tato kapacita objeví také na českém trhu. Přestože jde o hodnotu, která by měla zaručit bezproblémovou dvoudenní až třídenní výdrž, na nedávno recenzované Oppo Find X9 Pro se 7 500mAh baterií novinka od Xiaomi bohužel ztrácí. Samozřejmostí bude bleskurychlé drátové i bezdrátové nabíjení, na které jsme u Xiaomi zvyklí – konkrétně se má jednat o hodnoty 90 W drátově a 50 W bezdrátově.
Na čelní straně najdeme 6,9" AMOLED panel s podporou 120Hz obnovovací frekvence a maximálním jasem až 3 500 nitů. Obrazovku kryje sklo Dragon Crystal Glass 3.0, pod kterým najdeme rovněž ultrazvukovou čtečku otisků prstů. V klasickém průstřelu se pak ukrývá 50Mpx selfie kamerka.
O výkon se postará špičkový čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, kterému bude sekundovat 16 GB RAM a až 1TB úložiště typu UFS 4.1. Všechny tyto parametry naznačují, že Xiaomi 17 Ultra nebude žádné „ořezávátko“, ale plnokrevná vlajková loď bez kompromisů. Globálního představení bychom se měli dočkat již v únoru, pravděpodobně v rámci veletrhu MWC 2026. Cenově by se novinka mohla pohybovat těsně pod úrovní 30 tisíc Kč.
No jestli se potvrdí rapidné zdražení, jak Xiaomi hrozilo, tak hodně štěstí. Lepší vzít ještě rychle 15 Ultra na MP s cashbackem za 21.5k a člověk o moc nepřijde.
Načíst všechny komentářePřidat názor