Xiaomi 17 Ultra okořenilo skvostnou fotovýbavu geniálním zoomovacím kroužkem
Fotografie: Xiaomi
  • Ve výbavě najdeme hlavní snímač typu 1" i 200Mpx teleobjektiv
  • Ten se chlubí mechanickým kroužkem, otáčením lze upravovat zoom nebo např. expozici
  • Baterie má slušnou hodnotu, avšak na některé konkurenty ztrácí

Řada Ultra od Xiaomi tradičně patří k tomu nejlepšímu, co lze ve světě fotomobilů pořídit, a nejinak tomu bude i v případě dnes uvedeného modelu Xiaomi 17 Ultra. Novinka se chystá zaútočit na ty nejvyšší příčky a ideálně samozřejmě i překonat připravovanou konkurenci v podobě Oppo Find X9 Ultra nebo Viva X300 Ultra.

Dominantou zadní strany je i letos masivní kruhový fotomodul, v němž je usazen 1palcový hlavní senzor s označením Light Fusion 1050L a rozlišením 50 megapixelů. Xiaomi 17 Ultra však disponuje také 200Mpx teleobjektivem Samsung HPE o velikosti 1/1,4" a 50Mpx ultraširokoúhlým objektivem s automatickým ostřením. Uvedena byla také speciální edice Leica, která se navíc může pochlubit unikátním prvkem v podobě otočného kroužku lemujícího samotné fotoaparáty. Otáčením tohoto prvku lze upravovat ohniskovou vzdálenost, měnit expozici a podobně. Zajímavostí je rovněž schopnost kontinuálního optického zoomu u 200Mpx teleobjektivu mezi hodnotami 75 až 100 milimetrů.

Xiaomi 17 Ultra
  • 1. Leica 200Mpx teleobjektiv, 1/1,4", architektura periskopického objektivu 3G+5P, ohnisková vzdálenost 75 mm až 100 mm plynulý optický zoom, stabilizace OIS
  • 2. Leica 200Mpx hlavní snímač typu 1" „Light Fusion“ (střední část), snímač Light Hunter 1050L, ohnisková vzdálenost 23 mm, stabilizace OIS
  • 3. Leica 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv, ohnisková vzdálenost 14 mm, makro režim od 5 cm

Oblastí, kde novinka rovněž boduje, je baterie. Výrobce nasadil konkrétně 6 800mAh křemíkový akumulátor a nám nezbývá než doufat, že se tato kapacita objeví také na českém trhu. Přestože jde o hodnotu, která by měla zaručit bezproblémovou dvoudenní až třídenní výdrž, na nedávno recenzované Oppo Find X9 Pro se 7 500mAh baterií novinka od Xiaomi bohužel ztrácí. Samozřejmostí bude bleskurychlé drátové i bezdrátové nabíjení, na které jsme u Xiaomi zvyklí – konkrétně se má jednat o hodnoty 90 W drátově a 50 W bezdrátově.

Xiaomi 17 Ultra

Na čelní straně najdeme 6,9" AMOLED panel s podporou 120Hz obnovovací frekvence a maximálním jasem až 3 500 nitů. Obrazovku kryje sklo Dragon Crystal Glass 3.0, pod kterým najdeme rovněž ultrazvukovou čtečku otisků prstů. V klasickém průstřelu se pak ukrývá 50Mpx selfie kamerka.

Xiaomi 17 Ultra

O výkon se postará špičkový čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, kterému bude sekundovat 16 GB RAM a až 1TB úložiště typu UFS 4.1. Všechny tyto parametry naznačují, že Xiaomi 17 Ultra nebude žádné „ořezávátko“, ale plnokrevná vlajková loď bez kompromisů. Globálního představení bychom se měli dočkat již v únoru, pravděpodobně v rámci veletrhu MWC 2026. Cenově by se novinka mohla pohybovat těsně pod úrovní 30 tisíc Kč.

Xiaomi
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Globální verze dostane 6000mAh je to oficiální.
Odpovědět
David Rajtr
David Rajtr
75-100mm posuvný zoom? Hm to je hezký 😂. Sony tady už má 2 roky 85-170 mm u teleobjektivu a další 2 roky předtím 85-125mm. Za mě je těch 75-100 mm úplně zbytečný, spíš je to jen kvůli marketingu, protože to je vlastně jen 3.1-4.2x optický zoom. To nemá žádnou reálnou použítelnost protože rozdíl v příblížení je minimální.
Odpovědět
Ben Ben
Ben Ben
Ten geniální zoomovací kroužek sice vypadá cool... ale jinak je to fakt jen gimmick. Fotovýbava slušná ale to už byla u loňské Ultry. Posuvný zoom za cenu ztráty jednoho teleobjektivu. Takže upgrade vesměs žádný. Ostatně jako jinde.

No jestli se potvrdí rapidné zdražení, jak Xiaomi hrozilo, tak hodně štěstí. Lepší vzít ještě rychle 15 Ultra na MP s cashbackem za 21.5k a člověk o moc nepřijde.
Odpovědět

