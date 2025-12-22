mobilenet.cz na sociálních sítích

OnePlus Turbo poprvé v benchmarku. Odhaluje Snapdragon 8s Gen 4 a obří baterii

Marek Vacovský
OnePlus Turbo poprvé v benchmarku. Odhaluje Snapdragon 8s Gen 4 a obří baterii
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • OnePlus připravuje zcela novou produktovou řadu Turbo
  • Jeden z modelů se ukázal v databázi nástroje Geekbench s výkonným Snapdragonem 8s Gen 4
  • Ve hře je i extrémně velká baterie s kapacitou kolem 9 000 mAh

Společnost OnePlus potvrdila vývoj zcela nové produktové řady smartphonů s označením Turbo. Ta má podle dostupných informací rozšířit portfolio značky o výkonně laděné modely, které budou cílit na náročnější. První konkrétní detaily nyní přináší databáze nástroje Geekbench, na což upozornila gsmarena.com.


V online databázi se konkrétně objevil dosud neoznámený telefon OnePlus s modelovým označením PLU110, který je podle úniků jedním z prvních zástupců nové řady Turbo. Test odhaluje použití čipsetu Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Testovaný vzorek k tomu měl 16 GB RAM a běžel na operačním systému Android 16.

Podle dřívějších spekulací má OnePlus Turbo nabídnout také displej s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 165 Hz. Jedním z hlavních taháků má být rovněž extrémně velká baterie s kapacitou až 9 000 mAh.

Další Huawei? OnePlus čelí tlaku USA kvůli obavám o bezpečnost dat
Přečtěte si také

Další Huawei? OnePlus čelí tlaku USA kvůli obavám o bezpečnost dat

Vedle modelu se Snapdragonem 8s Gen 4 má ale OnePlus připravovat ještě výkonnější variantu, která by měla dostat Snapdragon 8 Gen 5. Oba telefony by přitom měly sdílet stejný typ displeje i baterii, rozdíl by tedy spočíval především ve výkonu čipsetu.

Podle dostupných informací se každopádně očekává oficiální uvedení nové řady OnePlus Turbo na čínském trhu v lednu. Zda a kdy se telefony dostanou i na globální trhy, to zatím potvrzeno nebylo.

Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze