OnePlus Turbo poprvé v benchmarku. Odhaluje Snapdragon 8s Gen 4 a obří baterii

Společnost OnePlus potvrdila vývoj zcela nové produktové řady smartphonů s označením Turbo. Ta má podle dostupných informací rozšířit portfolio značky o výkonně laděné modely, které budou cílit na náročnější. První konkrétní detaily nyní přináší databáze nástroje Geekbench, na což upozornila gsmarena.com.
Upcoming OnePlus PLU110 phone on Geekbench— Anvin (@ZionsAnvin) December 22, 2025
- Snapdragon 8s Gen 4
>>2 Cores @ 2.02GHz
>> 2 Cores @ 2.80GHz
>> 3 Cores @ 3.01GHz
>>1 Core @ 3.21 GHz
>> Adreno 825
- 16GB RAM
- Android 16
Snapdragon 8s Gen 4 is rumored to power OnePlus Turbo, which is slated for January 2026… pic.twitter.com/FatqqAQHN4
V online databázi se konkrétně objevil dosud neoznámený telefon OnePlus s modelovým označením PLU110, který je podle úniků jedním z prvních zástupců nové řady Turbo. Test odhaluje použití čipsetu Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Testovaný vzorek k tomu měl 16 GB RAM a běžel na operačním systému Android 16.
Podle dřívějších spekulací má OnePlus Turbo nabídnout také displej s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 165 Hz. Jedním z hlavních taháků má být rovněž extrémně velká baterie s kapacitou až 9 000 mAh.
Vedle modelu se Snapdragonem 8s Gen 4 má ale OnePlus připravovat ještě výkonnější variantu, která by měla dostat Snapdragon 8 Gen 5. Oba telefony by přitom měly sdílet stejný typ displeje i baterii, rozdíl by tedy spočíval především ve výkonu čipsetu.
Podle dostupných informací se každopádně očekává oficiální uvedení nové řady OnePlus Turbo na čínském trhu v lednu. Zda a kdy se telefony dostanou i na globální trhy, to zatím potvrzeno nebylo.