OnePlus 15R
recenze

OnePlus 15R

Zabiják vlastních ambicí
Michal Pavlíček

Odlehčené vlajkové lodě si snadno osvojí každý výrobce a OnePlus není výjimkou. Po modelu 15 jsme se dočkali varianty 15R, která vypadá zdánlivě velmi podobně. Je však levnější, ale přesto vás může oslovit výkonným procesorem nebo obří baterií. Vyvaroval se však výrobce zbytečným ústupkům, když mobil stojí více než 18 tisíc korun?

Během ledna se na český trh dostalo v prosinci představené OnePlus 15R. Jak název naznačuje, snaží se mít maximum společného se současným vlajkovým modelem OnePlus 15. Minimálně po stránce vzhledu a displeje se mu to daří výborně. V ostatních oblastech ale celkem logicky zaostává a snaží se to vykompenzovat příznivější cenou.

Technické parametry OnePlus 15R 512 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce163,4 × 77 × 8,3 mm, 214 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
DisplejAMOLED, 6,83" (2 800 × 1 272 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 8 Gen 5, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor7 400 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostleden 2026,

Obsah balení: věrné červené

OnePlus se drží tradice a i novinka s označením 15R je dodávána v červeném prodejním balení. Uvnitř se toho však moc nenachází. Kromě samotného telefonu jde o klíček k šuplíčku na SIM kartu, návody a USB kabel. Ten je zakončen USB-C na jedné straně a USB-A na straně druhé. To je dnes již trošku škoda, vhodnější by bylo řešení s USB-C na obou koncích.

OnePlus 15R

Konstrukční zpracování: vítaný povrch

Nový designový směr, který jsme obdivovali už u vlajkového modelu 15, se očekávaně objevuje i zde. OnePlus nasadilo kovovou konstrukci a v případě námi testované tmavé varianty i speciální matně hrubou zadní stranu. Na tu lze například nehtem kreslit, co vás napadne. A následně vše setřete třeba hadříkem a mobil je opět jako nový. Drobounké škrábance tak rozhodně nemají šanci.

OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
Na celou obrazovku

Zpracování je příkladné, opřít se můžete i o certifikaci IP69K, tudíž voda ani prach nemají šanci. Ploché boky pak přispívají k velmi jistému úchopu a držení telefonu. Svým dílem k tomu přispívá i tloušťka 8,1 mm a hmotnost přesahující 210 g nijak zásadně nezavazí.

OnePlus 15R

Nezmínili jsme ještě tlačítko na levém boku. To je nastavitelné a můžete pomocí něj zapnout třeba režim nerušit, avšak zbylé možnosti jsou v praxi velmi zřídka využívané, má tedy velmi omezené využití. Vzpomínám tak na posuvník, který mi přišel výrazně užitečnější.

Líbilo se nám
  • elegantní vzhled
  • příjemný povrch boků
  • praktický materiál zadní strany
  • zvýšená odolnost IP69K
Nelíbilo se nám
  • posuvník byl lepší než tlačítko na boku
Kapitoly článku
Displej: nevídaná kvalita

Pocit, že máte skoro vlajkovou loď, získáte z displeje. Nasazen je opravdu velký 6,83" AMOLED panel s vysokým rozlišením a teoreticky až 165Hz obnovovací frekvencí, byť ta je využitelná převážně jen u vybraných her. Zalíbit se mohou vcelku tenké rámečky, které jsou takřka identické po všech stranách. K čitelnosti displeje nemáme výhrady, stejně tak ke čtečce otisků prstů, která je ultrazvuková a funguje perfektně. Ochranu panelu pak má na starost sklíčko Gorilla Glass 7i.

OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
Na celou obrazovku
Líbilo se nám
  • vysoké rozlišení
  • 165Hz obnovovací frekvence
  • rychlá čtečka otisků prstů

Zvuk: hraje příjemně

Spokojenost panuje i se stereo zvukem, telefon je hlasitý a snaží se ze sebe dostat i hloubky. Poslech v soukromí do sluchátek je pak samozřejmě vhodné řešit bezdrátově.

OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
Na celou obrazovku
Líbilo se nám
  • slušné stereo

Výkon hardwaru: bude stačit zřejmě všem

Oblast výkonu bývá pro OnePlus vždy velmi důležitá. Model 15R logicky nemůže nabídnout to nejlepší, ale ústupek je to jen opravdu malý. Nasazen je Snapdragon 8 Gen 5, který má výkonu na rozdávání, v AnTuTu dosahuje na zhruba 2,7 milionu bodů. Nemusíte se tedy obávat, že by mobil nestíhal moderní hry. V každém případě se můžete opřít i o 12GB RAM a následně volit mezi 256/512GB úložištěm. V případě první volby zůstává po prvním zapnutí 214 GB pro vaše data.

OnePlus 15ROnePlus 15ROnePlus 15ROnePlus 15ROnePlus 15R
Benchmark testy
Líbilo se nám
  • dostatečně výkonný procesor
  • až 512GB interní paměť

Výdrž baterie: výdrž na jedničku

Hlavním lákadlem OnePlus 15R bude dost možná baterie s kapacitou úctyhodných 7 400 mAh. Jde o nadprůměr, což se projevuje na výdrži. Tři dny nejsou nijak nedosažitelné a pokud váš současný mobil s baterií okolo 5 000 mAh vydrží den až den a půl, toto OnePlus vám 3 dny bez nabíjení je schopné zajistit. Doplnění energie může probíhat až 80 W, pokud si dokoupíte adekvátní nabíječku. Jako velký nešvar však vidíme absenci bezdrátového nabíjení. To je u mobilu za 18 tisíc korun na pováženou.

OnePlus 15R
Líbilo se nám
  • skvělá výdrž
  • rychlé nabíjení
Nelíbilo se nám
  • chybí bezdrátové nabíjení
Konektivita: kompletní nabídka

Konektivita je bezchybná – zahrnuje Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, 5G i NFC a telefon zvládá také eSIM. Obecně podporuje dvě SIM karty, avšak pokud aktivujete eSIM, sekundární slot pro fyzickou kartu se deaktivuje.


Líbilo se nám
  • nic neschází

Fotoaparát: zde se šetřilo příliš

U fotoaparátů máme ke spokojenosti daleko. Začněme ale ještě optimisticky. Hlavní snímač je převzatý z vlajkového modelu. Čekejte 50 megapixelů a optickou stabilizaci obrazu. Snímky jsou prokreslené, detailní, barevně věrné, zde spokojeni jsme. Ultraširokoúhlý objektiv nechybí, ale nasadit v této cenové hladině 8 Mpx je velmi nedostačující. Fotoaparát potřebuje opravdu ideální světlo, aby pořídil alespoň průměrně kvalitní snímek. A to je na zadní straně vše. U konkurence zpravidla samozřejmý teleobjektiv zde chybí.

OnePlus 15R

Celkově je tak fotovýbava OnePlus 15R výrazně za očekáváním a takřka jakýkoliv konkurent dokáže nabídnout mnohem více. Těžko se hledá odpověď na otázku, proč OnePlus u telefonu za 18 tisíc korun tak nesmyslně šetřilo.

OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
Na celou obrazovku
Ukázkové fotografie

Záznam videa hlavním snímačem je každopádně umožněn až ve 4K se 120 snímky za vteřinu, záznamy jsou kvalitní, nijak roztřesené.

OnePlus 15R (testovací video) – 4K, 60 FPS

Pro potřeby selfie je pak připravena 32Mpx kamerka, ke které nemáme výtek, pořizuje dostatečně ostré snímky kvalitou bohatě postačující pro sociální sítě.

OnePlus 15R
Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu
Líbilo se nám
  • solidní kvalita snímků ve dne i v noci z hlavního snímače
  • velmi dobrý záznam videa
Nelíbilo se nám
  • chybí teleobjektiv
  • bídný ultraširokoúhlý objektiv

Software: rychlost a stabilita

Prostředí vás nijak zásadně nepřekvapí. OnePlus 15R využívá nejnovější Android 16 a nadstavbu Oxygen OS 16.0. Všude jsou vkusné animace, nádherně plynulé, kdy si je zejména v prvních dnech budete možná až obdivně prohlížet. Podstatné však je, že optimalizace je příkladná. Prostředí je přehledné, hned vše najdete. Dostalo se i na umělou inteligenci, která je však schována v nastavení a v praxi ji příliš nevyužijete, neboť nepodporuje například hlasové překlady z/do češtiny.

OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
Na celou obrazovku
Uživatelské prostředí

V telefonu jsou prosincové záplaty, OnePlus dodá čtyři velké aktualizace a přislíbilo celkem 6letou podporu v rámci záplat. Konkurence umí sice více, ale tyto hodnoty lze považovat za dostačující.

Líbilo se nám
  • aktuální a přehledné prostředí
  • skvělá optimalizace
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, videopohled, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Zhodnocení

OnePlus 15R je designově zdařilý telefon vyšší střední třídy s opravdu kvalitním displejem, odladěným prostředím a baterií s nadprůměrnou výdrží. Měl by vlastně našlápnuto ke skvělému hodnocení, kdyby výrobce nastavil rozumnou cenu. Ta však začíná na více než 18 tisících korunách a v daný moment nelze tolerovat absenci bezdrátového nabíjení, chybějící teleobjektiv a odfláknutý ultraširokoúhlý objektiv. Vše to jsou zcela zásadní nedostatky, které konkurence samozřejmě dokáže využít.

OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
OnePlus 15R
Na celou obrazovku

Konkurence

V rámci konkurence se totiž nabízí třeba i Samsung Galaxy S25 FE, který je levnější, přesto podporuje bezdrátové nabíjení, má kvalitnější fotoaparáty a nepostrádá teleobjektiv. Smířit se na druhou stranu musíte s nižším výkonem a pomalejším nabíjením.

Samsung Galaxy S25 FE 256 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Samsung Galaxy S25 FE 256 GB

Rozměry161,3 × 76,6 × 7,4 mm, 190 g
DisplejAMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorSamsung Exynos 2400 for Galaxy,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 512 GB / 256 GB / 128 GBne
Akumulátor4 900 mAh

Nabízí se také Motorola Edge 70, která zaujme stylovějším vzhledem a tenkou konstrukcí. Má kvalitnější fotoaparáty a bezdrátové nabíjení. Počítat je ale nutné s menší baterií a slabším procesorem.

Motorola Edge 70Přejít do kataloguPřečíst recenzi

Motorola Edge 70

Rozměry159,9 × 74 × 6 mm, 159 g
DisplejAMOLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor4 800 mAh

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

oneplus-15r
Klady
  • elegantní vzhled
  • praktický povrch zad u černé varianty
  • špičkový AMOLED panel se 165 Hz
  • výkonný procesor
  • velká baterie s kapacitou 7 300 mAh
  • perfektně fungující prostředí
Zápory
  • vysoká cena
  • postrádá teleobjektiv
  • bídný ultraširokoúhlý objektiv
  • nepodporuje bezdrátové nabíjení
