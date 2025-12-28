mobilenet.cz na sociálních sítích

OnePlus znovu přitápí pod kotlem. Chystá mobil s Dimensity 9500 a 9 000 mAh

Marek Vacovský
OnePlus znovu přitápí pod kotlem. Chystá mobil s Dimensity 9500 a 9 000 mAh
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • OnePlus má testovat nový výkonný smartphone s čipem Dimensity 9500
  • Hlavním lákadlem se však má stát baterie s kapacitou 9 000 mAh
  • Mohlo by jít o OnePlus Ace 6 Ultra

Společnost OnePlus podle informací z Číny připravuje výkonný smartphone, který by mohl výrazně zamíchat kartami zejména v oblasti výdrže. Jen krátce po uvedení modelů OnePlus Turbo 6 a Turbo 6V v Číně se totiž objevují zprávy o dalším zařízení, tentokrát s extrémně velkou baterií a připravovaným čipsetem MediaTek Dimensity 9500. Ten by přitom měl konkurovat nejvýkonnějším čipům na trhu.

OnePlus přiznalo vážnou bezpečnostní chybu. Vaše SMS může číst kdejaká aplikace
Přečtěte si také

OnePlus přiznalo vážnou bezpečnostní chybu. Vaše SMS může číst kdejaká aplikace

S informací navíc přišel důvěryhodný zdroj v podobě známého čínského „tipstera“ Digital Chat Station. A ačkoliv zatím není potvrzen název, gsmarena.com spekuluje, že by mohlo jít o model OnePlus Ace 6 Ultra.

Podle úniku by měl telefon nabídnout plochý 6,78″ LTPS displej s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 165 Hz. Chybět nemá ani 3D ultrazvuková čtečka otisků prstů. Největší pozornost však budí baterie. OnePlus má totiž podle všeho vsadit na akumulátor s kapacitou 9 000 mAh, případně ještě vyšší. To by z telefonu mohlo udělat rekordmana v oblasti výdrže, minimálně ve vyšší střední třídě, kam pravděpodobně zamíří.

Další Huawei? OnePlus čelí tlaku USA kvůli obavám o bezpečnost dat
Přečtěte si také

Další Huawei? OnePlus čelí tlaku USA kvůli obavám o bezpečnost dat

Tipster dále uvádí, že zařízení dostane speciálně upravené výkonové profily a další unikátní funkce, jejichž cílem má být maximální stabilita při hraní her.

Je pravděpodobné, že se další detaily objeví v následujících dnech a na mobilenet.cz vás o nich budeme informovat, jak jste zvyklí, v aktualizovaném vláknu.

Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze