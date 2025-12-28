OnePlus znovu přitápí pod kotlem. Chystá mobil s Dimensity 9500 a 9 000 mAh

Společnost OnePlus podle informací z Číny připravuje výkonný smartphone, který by mohl výrazně zamíchat kartami zejména v oblasti výdrže. Jen krátce po uvedení modelů OnePlus Turbo 6 a Turbo 6V v Číně se totiž objevují zprávy o dalším zařízení, tentokrát s extrémně velkou baterií a připravovaným čipsetem MediaTek Dimensity 9500. Ten by přitom měl konkurovat nejvýkonnějším čipům na trhu.
S informací navíc přišel důvěryhodný zdroj v podobě známého čínského „tipstera“ Digital Chat Station. A ačkoliv zatím není potvrzen název, gsmarena.com spekuluje, že by mohlo jít o model OnePlus Ace 6 Ultra.
Podle úniku by měl telefon nabídnout plochý 6,78″ LTPS displej s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 165 Hz. Chybět nemá ani 3D ultrazvuková čtečka otisků prstů. Největší pozornost však budí baterie. OnePlus má totiž podle všeho vsadit na akumulátor s kapacitou 9 000 mAh, případně ještě vyšší. To by z telefonu mohlo udělat rekordmana v oblasti výdrže, minimálně ve vyšší střední třídě, kam pravděpodobně zamíří.
Tipster dále uvádí, že zařízení dostane speciálně upravené výkonové profily a další unikátní funkce, jejichž cílem má být maximální stabilita při hraní her.
Je pravděpodobné, že se další detaily objeví v následujících dnech a na mobilenet.cz vás o nich budeme informovat, jak jste zvyklí, v aktualizovaném vláknu.