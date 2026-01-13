mobilenet.cz na sociálních sítích

Těšili jste se na OnePlus Open 2? Nedočkáme se ho zřejmě ani letos

Michal Pavlíček
1
Těšili jste se na OnePlus Open 2? Nedočkáme se ho zřejmě ani letos
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Původní generace byla světu představena už v roce 2023
  • V nabídce tak má být pouze Oppo Find N6, ale jen na některých trzích

Čekání na nástupce vůbec první skládačky od OnePlus se nadále protahují. Ačkoliv byl model OnePlus Open 2 považován za chystanou novinku letošního roku, nejnovější informace od Smartprix (viz smartprix.com) však naznačují, že projekt byl v pokročilé fázi vývoje nečekaně zrušen. Původní generace z roku 2023 přitom sklidila pozitivní ohlasy, a to rovněž i od naší redakce.

OnePlus OpenOnePlus OpenOnePlus OpenOnePlus OpenOnePlus Open
OnePlus Open
OnePlus Open
OnePlus Open
OnePlus Open
OnePlus Open
Na celou obrazovku
První generace OnePlus Open

Důvody tohoto radikálního kroku nejsou oficiálně známy, ale spekuluje se o změně strategie mateřského koncernu BBK. Je vysoce pravděpodobné, že technologie vyvinuté pro OnePlus Open 2 budou nakonec využity u sesterského modelu Oppo Find N6. Firma se tak zřejmě snaží vyhnout vnitřní konkurenci a soustředit síly na jedinou značku, která bude v segmentu prémiových ohebných zařízení reprezentovat celou skupinu. Bohužel mobily Oppo bývají zpravidla dostupné jen na některých trzích a není vůbec jasné, že se Find N6 dostane i na ten český.

Recenze OnePlus Open – Na cestě k ohebnému ideálu
Přečtěte si také

Recenze OnePlus Open – Na cestě k ohebnému ideálu

Pokud se tyto spekulace potvrdí, přicházíme o zařízení se zřejmě velmi zajímavými parametry. Spekulovalo se o nasazení 8,12" vnitřního displeje se 165Hz obnovovací frekvencí, obří 6 000mAh baterii a dostatečně výkonném procesoru Snapdragon 8 Elite. Velmi rychlé mělo být nabíjení, kdy se skloňovala podpora 80W drátového a 50W bezdrátového nabíjení. Lákavě vypadaly i tři zadní 50megapixelové fotoaparáty. Tuto výbavu bychom ale ve výsledku měli vidět u již zmíněného Oppa Find N6.

smartprix.com
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
N6 by tentokrát by měl zavítat do ČR a EU, když se tu vrací na trh.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze