Těšili jste se na OnePlus Open 2? Nedočkáme se ho zřejmě ani letos

Čekání na nástupce vůbec první skládačky od OnePlus se nadále protahují. Ačkoliv byl model OnePlus Open 2 považován za chystanou novinku letošního roku, nejnovější informace od Smartprix (viz smartprix.com) však naznačují, že projekt byl v pokročilé fázi vývoje nečekaně zrušen. Původní generace z roku 2023 přitom sklidila pozitivní ohlasy, a to rovněž i od naší redakce.
Důvody tohoto radikálního kroku nejsou oficiálně známy, ale spekuluje se o změně strategie mateřského koncernu BBK. Je vysoce pravděpodobné, že technologie vyvinuté pro OnePlus Open 2 budou nakonec využity u sesterského modelu Oppo Find N6. Firma se tak zřejmě snaží vyhnout vnitřní konkurenci a soustředit síly na jedinou značku, která bude v segmentu prémiových ohebných zařízení reprezentovat celou skupinu. Bohužel mobily Oppo bývají zpravidla dostupné jen na některých trzích a není vůbec jasné, že se Find N6 dostane i na ten český.
Pokud se tyto spekulace potvrdí, přicházíme o zařízení se zřejmě velmi zajímavými parametry. Spekulovalo se o nasazení 8,12" vnitřního displeje se 165Hz obnovovací frekvencí, obří 6 000mAh baterii a dostatečně výkonném procesoru Snapdragon 8 Elite. Velmi rychlé mělo být nabíjení, kdy se skloňovala podpora 80W drátového a 50W bezdrátového nabíjení. Lákavě vypadaly i tři zadní 50megapixelové fotoaparáty. Tuto výbavu bychom ale ve výsledku měli vidět u již zmíněného Oppa Find N6.
Načíst všechny komentářePřidat názor