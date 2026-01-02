Nabídka chytrých hodinek na českém trhu je velmi bohatá. Pořídit je můžete za pár stovek korun i desítek tisíc korun. OnePlus Watch Lite se snaží být spíše cenově dostupnější. Na českém trhu se nabízí za necelé 4 tisíce korun a snaží se zaujmout na první pohled. Výbava taktéž není špatná, mezi silné stránky se řadí rovněž výdrž. Bude to stačit na to, aby uspěly mezi konkurencí?
|Konstrukce
|45 × 45 × 8,9 mm, 35 g, odolnost: IP68
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka
|Displej
|AMOLED, 1,46" (464 × 464 px), tvar: kruhový
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne, mobilní sítě: ne, NFC: ano
|Chipset
|Paměť
|vnitřní paměť: ?, paměťové karty: ne
|Akumulátor
|339 mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:00 hodin
|Dostupnost
|prosinec 2025, ?
Obsah balení: dnešní klasika
V krabičce čekají hodinky s nasazeným silikonovým páskem, nabíjecí podložka a dále již pouze nezbytné manuály.
- vše potřebné
Konstrukční zpracování: tenké a elegantní
Ani cenově dostupné hodinky už dnes nemusí vypadat obyčejně nebo snad nehezky. OnePlus Watch Lite jsou příjemně tenké a nabízejí nerezové tělo, díky čemuž působí bytelně a dražším dojmem. Volit lze mezi černým a stříbrným tělem. Předem nasazený řemínek je odnímatelný a velmi pohodlně se zapíná. Na pravé straně se zdánlivě nachází dvě tlačítka. Výše je otočná korunka, která slouží k potvrzování voleb a pohyb v prostředí. Ve spodní části fyzické tlačítko není, jde spíše o jeho imitaci a plocha slouží jako senzor biometrických údajů, například tepové frekvence.
Dobře si OnePlus Watch Lite vedou i po stránce odolnosti. Ochrana proti vodě do 5 ATM zajišťuje možnost s hodinkami plavat ve sladké vodě. Nechybí ale ani stupeň certifikace IP68, která stvrzuje odolnost proti vodě i proti prachu. Celkově jsou tak hodinky velmi dobře zpracované a rozhodně nepůsobí lacině.
- odolnost do 5 ATM
- elegantní design
- kvalitní zpracování
- nízká tloušťka
Displej: kruhový a kvalitní
Kruhový AMOLED displej má příjemně syté barvy a dostatečně jemné rozlišení na ploše 1,32". Displej je velmi dobře čitelný ze všech úhlů i venku. Jas může dosahovat nadprůměrných 3 000 nitů a nechybí dobře fungující automatická regulace jasu. Zobrazovač snese srovnání i s výrazně dražšími modely. Přetrvávající nadšení podtrhuje Always-On, díky němuž máte neustále na očích čas, datum a třeba ušlé kroky.
- kvalitní AMOLED displej
- praktický Always-On
Systém a výkon: bohatý základ
OnePlus Watch Lite jsou cenově dostupnější, a proto málokoho překvapí, že nevyužívají WearOS jako třeba modely řady Watch 3. Namísto toho spoléhají na vlastní operační systém OnePlus OxygenOS. Prostředí je však velmi přehledné a snaží se zvládat vše, co vás jen napadne. Nechybí řada různých ciferníků, další si samozřejmě můžete stáhnout skrze aplikaci OHealth, skrze ni se vše páruje a nastavuje.
Bohužel neexistuje žádná možnost, jak schopnosti hodinek rozšířit. Jinými slovy, není podporována instalace doplňkových aplikací. Je to trošku škoda, protože například modely konkurenčního Amazfitu to zvládají i v těchto cenových hladinách.
Ovládání je svěřeno dotyku či korunce na pravém boku, přičemž si lze teoreticky vystačit i bez tlačítka. Vracet se lze totiž gestem tahu z levého okraje displeje (o krok zpět). Ze všech stran se navíc dostanete k dalším funkcím. K dispozici je i horní lišta s rychlými zástupci, kde zjistíte vše potřebné. Z opačného konce vyjede centrum notifikací. Celkově je prostředí nádherně plynulé a přehledné.
Notifikace vám na hodinky přijdou ze všech aplikací, ze kterých si to nastavíte. Delší zprávy hodinkám nečiní problémy, ale opravdu dlouhé text hodinky zkrátí a ke zbytku vás již odkážou na telefon. Korektně se zobrazují české znaky či smajlíky. Na obrázky je ale už nutné zapomenout. Jedinou výjimkou je aktuálně Instagram, který při notifikaci nového sledujícího dokáže do hodinek poslat profilové obrázky obou profilů. Na notifikace ale bohužel nejde vůbec reagovat, což je poměrně zásadní nedostatek.
Chuť si lze částečně spravit v případě hlasových hovorů. OnePlus Watch Lite totiž mají mikrofon i reproduktor. Pakliže jsou tedy spárovány s telefonem, můžete na nich vyřídit příchozí hovor.
Hodinky bohužel na druhou stranu neumí bezkontaktní platby, naopak ovládání hudebního přehrávače není žádný problém, a to dokonce i přes streamovací aplikace, jako je například Spotify. Za vyzdvihnutí stojí také dvoupásmová GPS, která rychle a přesně nachází polohu.
- svižný chod
- přehledné prostředí
- přesná GPS
- nezvládá NFC platby
- neumí reagovat na notifikace
- nelze instalovat aplikace
Výdrž a nabíjení: budete nadmíru spokojeni
V hodinkách je baterie s kapacitou 339 mAh, což je slušný průměr. Avšak díky nasazení proprietárního systému se můžete těšit na nadprůměrnou výdrž. Při středně náročném používání s aktivním režimem Always-On jsme se běžně dostávali na 6denní výdrž. Jakmile dojde k vypnutí režimu Always-On, vyšplhá výdrž až k 10 dnům.
Opětovné dočerpání energie má zabrat 90 minut. Pokud jsme nabíjeli při zbývajících 10 %, nabily se hodinky za méně než hodinku. 10minutový pobyt na nabíječce pak zajistí dostatek energie na celodenní používání. Bezdrátové nabíjení vzhledem k ceně nepřekvapivě schází.
- velmi dobrá výdrž
Sportovní a zdravotní funkce: klasika
Pokud rádi sportujete a hledáte hodinky k základnímu sledování aktivit, vězte, že OnePlus Watch Lite poslouží dobře. Automaticky umí detekovat chůzi, běh, plavání či cvičení v interiéru. Skrze aplikaci OHealth lze sledovat tréninkové plány či si vytvářet intervalové tréninky.
Při běžném dni umí hodinky sledovat váš spánek, srdeční tep, okysličení krve a další věci, jako je třeba stres. Hodinky umožňují vypomáhat se správným dýcháním a umí monitorovat menstruační cyklus. Vytváří také komplexní obraz o vašem zdraví a pohodě, přičemž třeba doporučí, kdy máte zvolnit nebo více spát. K tomu využijete 60sekundový monitoring vašeho zdraví. Prst přiložíte na senzor umístěný na pravém boku a hodinky změří tep, okysličení krve, cévní tuhost i vaskulární věk.
- přehledné zobrazení naměřených sportovních/zdravotních údajů
- velké množství sportovních režimů
- měření SpO2
- GPS
Zhodnocení: elegantní, ale dražší
Chytré hodinky OnePlus, zdá se, umí. Dokázal to už s řadou Watch 3, která přinesla osvědčený systém a dlouhou výdrž. Watch Lite se při snaze o nižší cenu musejí obejít bez WearOS, avšak ledacos si nechávají. Třeba tenkou a kvalitní konstrukci se zvýšenou odolností. K tomu si připočtěte vysoce kvalitní displej či přehledné prostředí a získáte hodinky, které mnohým mohou udělat velmi dobrou službu. Pakliže vám stačí jednoduché notifikace a základní sportovní aktivity, mohou být OnePlus Watch Lite zajímavým nákupem.
Smířit se však musíte nejen s absencí NFC plateb, ale třeba i nemožností jakkoliv reagovat na notifikace. A tady už zádrhel vidíme. I levnější hodinky to totiž zvládají. Pokud jsou pro vás notifikace klíčové, není na škodu se mrknout ke konkurenci.
Konkurence
Velkým konkurentem bude Amazfit Active 2. Jsou to chytré hodinky, které sice nejsou až tak elegantní a tenké, avšak lákají například na možnost bezkontaktních plateb či plnohodnotných notifikací. Navíc zvládají i instalaci aplikací. Přitom jsou ještě levnější.
Amazfit Active 2
|Konstrukce
|43,9 × 43,9 × 9,9 mm, 29,5 g, odolnost: ano
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano (20 mm)
|Displej
|AMOLED, 1,32" (466 × 466 px)
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.2, ne, Wi-Fi
|Akumulátor
|270 mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 2:00 hodin
Zajímavou volbou mohou být výprodejové Xiaomi Watch 2, které jsou sice o pár stovek dražší, ale lákají systémem WearOS, který skýtá bohaté možnosti nastavení i aplikací. Stejně tak umožňují placení skrze NFC. Na druhou stranu je výdrž výrazně slabší.
Xiaomi Watch 2
|Konstrukce
|47,6 × 45,9 × 11,8 mm, 55 g, odolnost: ano
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
|Displej
|AMOLED, 1,43" (466 × 466 px)
|Systém
|Wear OS, kompatibilní s: Android
|Konektivita
|Bluetooth: 5.2, LTE, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|495 mAh, nabíjení: ?
Úplně zbytečně hodinky, když za cenu 3100kč máte OnePlus watch 2 nordic blue, které mají android wear, funkční NFC, WiFi.
Snad jen výdrž bude horší, ale jinak jsou ve všem lepší.
