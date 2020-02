Špičkový foťák Xperie 1 II a zákaz nahoty – mNews

Sony šokuje inovacemi, ale i cenou. A tak trochu názvem. Zajímavé novinky pro nás ale i Huawei, Samsung nebo japonský Tone. Vítejte mNews.

Sony Xperia 1 II láká na pokročilý fotoaparát

Xperia 1 Mark II se nejen zvláštně jmenuje, ale stále dává vědět, že Sony hraje s telefony tak trochu jinou hru. Těšit se můžete na podlouhlý displej, 3,5mm jack a pro Sony trochu netradičně bezdrátové nabíjení. Excelovat má však telefon v oblasti focení, a to díky technologiím z fotoaparátů Sony Alpha. Na zádech jsou 3 snímače, ale zaujme vás například bleskurychlé a přesné ostření. U videa zase potěší 120 snímků za vteřinu ve 2K rozlišení. Nepotěší však cena, která byla zatím stanovena na 31 tisíc korun. Zároveň byla představena Xperia 10 II se slušnou výbavou, odolností a cenou pod 10 tisíc.

Google usiluje o spolupráci s Huawei

Google po vzoru Microsoftu požádal o udělení výjimky pro spolupráci s Huawei. Pokud mu bude vyhověno, mohlo by to vyřešit problém chybějícího obchodu Play u nových telefonů této značky. Rozhodně by se jednalo o dobrou zprávu, za jak dlouho dojde k rozhodnutí ale netušíme. Určitě by to bylo lepší, než když se lidé do telefonů snaží nahrát Google služby nebezpečně na vlastní pěst.

Samsung Galaxy M31 má 6 000 mAh

V Indii se objevil nový Galaxy M31, který se chlubí velkým 6,4palcovým displejem a na nižší třídu slušným výkonem. Samozřejmě mu nechybí 4 snímače na zádech. Čím však vyrazí dech, je obří baterie s kapacitou 6 000 mAh. S tím se už o výdrž bát nemusíte. Škoda, že podporuje jen 15W nabíjení. Cena by v přepočtu vycházela na 6 tisíc korun, ale zda se k nám dostane, nevíme.

Tone e20 nezvládá erotiku

U nás neznámý výrobce Tone přišel s modelem e20, který v jinak nezajímavém balení nabízí jednu novinku, u které možná zvednete obočí. Nedovolí vám na fotkách zachytit nahotu. Tím evidentně cílí na děti, které by mohly takový obsah neuváženě sdílet. Celý problém se tím nevyřeší, ale je to první vlaštovka, která nám ukazuje, jak kontrola obsahu může v budoucnu vypadat.

Sony si asi říká, že když toho stejně prodá málo, tak můžou alespoň pěkně podražit. Uvidíme, jak tato strategie vyjde.