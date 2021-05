Sony Xperie 1 II a 5 II lze ve speciální akci pořídit o několik tisíc korun levněji

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

U autorizovaných prodejců Sony lze v současnosti pořídit smartphony Xperia 5 II a Xperia 1 II ve speciální akci za novou, nižší cenu.

Xperii 1 II ve fialové barvě můžete zakoupit v období od 3. 5. do 30. 5. 2021, nebo do vyprodání zásob, u všech autorizovaných prodejců za akční cenu 24 990 Kč. Smartphone Xperia 5 II je dostupný ve stejném období (nebo do vyprodání zásob) u všech autorizovaných prodejců za cenu 20 990 Kč. Oba telefony se chlubí výkonným procesorem Snapdragon 865, certifikací odolnosti IP65/IP68 i kvalitním OLED panelem bez rámečků.

Technické parametry Sony Xperia 1 II Kompletní specifikace Konstrukce 166 × 72 × 7,9 mm , 181 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,5" (3 840 × 1 644 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 865 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 650 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: 42 Mb/s, LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost červenec 2020, 24 990 Kč