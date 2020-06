Sony má letos velmi zajímavé želízko ve střední třídě. Nová Xperia 10 II sice nebude bořit výkonnostní žebříčky, ale sází na to, co by uživatelé mohli skutečně ocenit. Třeba na originální vzhled, kvalitní displej, zvýšenou odolnost nebo fotoaparáty, mezi kterými nechybí dokonce ani teleobjektiv. Za necelých 10 tisíc korun tak vypadá velmi nadějně.

Nabídka Sony čítá v posledních letech zpravidla jen hrstku telefonů. Vždy jde o vlajkovou loď, jednoho až dva zástupce střední třídy a základní model. Zlatou střední cestu pro rok 2020 představuje Xperia 10 II, která se snaží být svá a přinést uživateli vše, co by od telefonu za 10 tisíc korun mohl potřebovat. Nesnaží se přitom šokovat či bořit žebříčky, pouze dělat vše s rozmyslem a ke spokojenosti uživatele. Jde o správnou strategii, nebo je v dnešní době na tento konzervativní přístup již poněkud pozdě? Sony Xperia 10 II – videorecenze Technické parametry Sony Xperia 10 II Kompletní specifikace Konstrukce 157 × 69 × 8,2 mm , 151 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6" (2 520 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 665 , CPU: 4×2 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 610 Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 150 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 3 600 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost Q2 2020, Kč 9 490 Kč 9 890 Kč Obsah balení Obyčejná bílá krabička ukrývá vše nezbytně nutné pro první použití. Je zde samotný telefon, koncovka nabíječky, USB kabel a nakonec i pecková sluchátka. K naprosté spokojenosti chybí alespoň základní pouzdro, ale to už by ve střední třídě byl přeci jen lehký nadstandard. Konstrukční zpracování: spolehlivé za každého počasí Pokud japonskému výrobci nejde něco rozhodně upřít, je to originální vzhled, který si s konkurencí rozhodně nespletete. Protáhlý tvar Xperie 10 II přináší i další vcelku zásadní výhodu. Výška je sice značná, ale šířka naopak menší, díky čemuž telefon pohodlně drží a lze jej v tomto ohledu označit za kompaktní. Svým dílem přispívá i rozumná tloušťka nebo nízká hmotnost pouhých 151 gramů. Telefon je příjemně lehký a vlastně kompaktní. V ruce se tak Xperia 10 II drží velmi pohodlně, byť minimálně zpočátku vám plastové matné boky mohou přijít trošku kluzké. Po několika dnech si však zvyknete a telefon již budete držet velmi jistě. Plastové strany vás možná nemile překvapily, ale vězte, že zadní i čelní strana je skleněná, chráněná sklíčkem Gorilla Glass 6. Kvůli nim však musíte počítat s ulpíváním otisků prstů a taktéž prachu, který se moc rád drží kolem mírně vystouplého modulu s fotoaparáty. Po obvodu jsou rozesety tradiční prvky. Vpravo jde o regulaci hlasitosti a placaté tlačítko sloužící k odemknutí i jako plocha pro čtečku otisků prstů. Ta mimochodem funguje velmi svižně a během testování se mi nestalo, že by nezafungovala na první pokus. Na horní hraně chválíme 3,5mm jack, přičemž USB-C je standardně na spodní hraně. Na levém boku je šuplíček s hybridním slotem pro až dvě nano SIM karty a paměťovku. Je skvělé, že se k SIM kartám dostanete bez klíčku. Méně pak fakt, že při otevření a zavření dojde k automatickému restartu. Nešvar všech Xperií tak nadále trvá. Na celou obrazovku Za vzpomenutí stojí velmi slušné zpracování, kdy konstrukce působí pevně a nijak nevrže. Co je ve střední třídě však zcela unikátní, je zvýšená odolnost proti vodě a prachu. Telefon se chlubí stupněm krytí IP68 a nevadí mu prašné prostřední ani polití nebo přímo ponoření do vody. Zde dáváme jednoznačně palec nahoru za konkurenční výhodu. Líbilo se nám originální vzhled

velmi dobře se drží

zvýšená odolnost (IP68)

sklo typu Gorilla Glass 6

spolehlivá čtečka otisků prstů Nelíbilo se nám na skleněných plochách ulpívají otisky

manipulace se šuplíčkem = restart telefonu