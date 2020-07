Xperia 1 II je letošní vlajkovou lodí Sony, které bylo ještě v nedávné minulostí jedním z největších výrobců smartphonů na světě. Na první pohled přináší jen to nejlepší – 4K displej, 3,5mm jack a dokonce i podporu paměťových karet. Podaří se ambiciózní Xperii 1 II zajistit návrat na výsluní?

Po dlouhém čekání na náš trh konečně dorazila vlajková Sony Xperia 1 II. Špičkově vybavený telefon se chlubí velkým displejem bez výřezu, brutálním výkonem, podporou 5G, ale také fotoaparáty, na kterých pracovali inženýři z divize Alpha. Jak se novinka povedla a dokáže si obhájit pořizovací cenu 33 tisíc korun?

Sony Xperia 1 II – videorecenze

Technické parametry Sony Xperia 1 II Kompletní specifikace Konstrukce 166 × 72 × 7,9 mm , 181 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,5" (3 840 × 1 644 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 865 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 650 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: 42 Mb/s, LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost červenec 2020, Kč 32 989 Kč 32 669 Kč

Obsah balení: včetně sluchátek

V bílé krabičce čeká telefon, 18W napájecí adaptér, kabel typu USB-C/USB-C a také špuntová sluchátka s několika náhradními silikonovými nástavci.

Líbilo se nám včetně sluchátek

Nelíbilo se nám pouzdro by přišlo vhod

Konstrukční zpracování: černá jako noc

Sony Xperia 1 II k nám dorazila v lesklé černé variantě, která je elegantní, avšak také poměrně konzervativní. Na zádech však v oblasti modulu fotoaparátu ulpívá prach a pochopitelně také otisky prstů, takže buďte připraveni na častější leštění. Záda jsou v podstatě tak lesklá, že by mohla nahradit kapesní zrcátko, pokud se vám však nelíbí, můžete sáhnout po fialové variantě, která působí zábavněji.

Z hlediska konstrukčního zpracování si nemohu absolutně na nic stěžovat. Vysoká cenovka se odrazila na prémiové konstrukci: vše krásně lícuje, nikde nic nevrže a Xperia 1 II je díky hranatému a podlouhlému tvaru snadno rozpoznatelná v záplavě podobně vypadajících mobilů. To je podle mě jednou z jejích z předností a Sony chválím za to, že si zachovává typický design a nebojí se jít proti proudu. Příjemně překvapí také rozumná hmotnost 181,4 gramů, což je na telefon s 6,5" obrazovkou velmi rozumná hodnota. Naprostou samozřejmostí je pak zvýšená odolnost, ať už jde o certifikaci IP68, nebo ochranné sklo Corning Gorilla Glass 6 na zádech i displeji.

Dedikovaná dvoustupňová spoušť fotoaparátu je extrémně praktická.

Kovový rámeček má šířku 7,6 mm a díky tomu, že je plochý, se telefon skvěle drží a ani náznakem neřeže do dlaně. Mnozí by pochválili také málo vystouplý modul fotoaparátu v rohu nebo přítomnost 3,5mm jacku. Nabíjení probíhá skrze USB-C a nanoSIM kartu, respektive microSD kartu, vložíte do šuplíčku, k jehož vytažení není potřeba jehel. Na čelní straně si lze všimnout také dvojice reproduktorů nahoře a dole. Vypadají stylově, avšak praktické úplně nejsou. Po několika dnech používání jsem si začal všímat prachu usazeného v horním reproduktoru, klasická mřížka by tedy možná byla lepší.

Sony Xperia 10 II vs. Sony Xperia 1 II

Nakonec zmíním levou stranu zařízení s hned několika tlačítky. Uprostřed je kapacitní čtečka otisků prstů, která zároveň supluje vypínací tlačítko. Její odezva je ve většině případů pohotová, občas má však slabé chvilky, kdy musíte prst přiložit dvakrát/třikrát, než jej rozpozná. Podle mého názoru se jedná spíše o softwarový nedostatek, během některých dnů totiž čtečka fungovala naprosto příkladně, jindy pro změnu zlobila. Všiml jsem si také toho, že při odemykání po delším čase, kdy byl telefon zamknutý, funguje bezproblémově. Pokud však chcete několikrát odemykat a zamykat během jedné minuty, začne zlobit. Celkově se to však naštěstí nijak negativně nepodepsalo na dojmech z používání.

Na levém boku je dedikovaná spoušť fotoaparátu, což je extrémně praktické. Jakmile si na ni zvyknete, bude vám u dalších telefonů scházet. Nahoře pak najdete klasicky kolébku ovládání hlasitosti.

Líbilo se nám elegantní design

kvalitní zpracování

zvýšená odolnost

příjemně nízká hmotnost

dedikované tlačítko pro fotoaparát