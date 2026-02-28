Xiaomi Redmi Buds 8 Pro mají inteligentní ANC a slyší 32tisíckrát za vteřinu

Nová bezdrátová sluchátka Redmi Buds 8 Pro přicházejí jako komplexní audio řešení, které klade důraz na prostorový zážitek a precizní technické zpracování. Základem jejich akustického výkonu je vylepšená koaxiální trojice měničů navržená pro vyvážené podání celého spektra, od hlubokých basů až po čisté vokály. K celkové kvalitě přispívá podpora technologie Dolby Audio. Konzistentní zvukový výstup napříč různými zařízeními a aplikacemi navíc zajišťuje samostatná procesorová jednotka integrovaná přímo v každém sluchátku.
Personalizaci poslechu posouvá dále systém Xiaomi Dimensional Audio, který nabízí pět specializovaných režimů. Můžete přepínat mezi standardním nastavením, hudebním módem se zvýrazněnou dynamikou, video režimem pro filmovou scénu či herním módem zaměřeným na přesnou prostorovou orientaci. Nezapomnělo se ani na mluvené slovo, pro které je připraven dedikovaný režim Audiobooks zajišťující maximální srozumitelnost hlasu.
V oblasti izolace od okolí nabízí Redmi Buds 8 Pro pokročilé aktivní potlačení hluku (ANC) s účinností až 55 dB a širokým frekvenčním rozsahem do 5 kHz. Klíčem k vysoké efektivitě je adaptivní algoritmus, který analyzuje okolní ruchy až 32 000krát za vteřinu a plynule upravuje úroveň ticha. Pro telefonní hovory je připraven systém tří mikrofonů s umělou inteligencí, který spolehlivě odstiňuje šum okolí. Konstrukce je navíc odolná proti větru, což zaručuje čistý přenos hlasu i při poryvech o rychlosti až 12 m/s.
Praktickou stránku sluchátek podtrhuje jejich výdrž a odolnost. Na jedno nabití zvládnou až 8 hodin nepřetržitého provozu, přičemž s nabíjecím pouzdrem se celková doba poslechu prodlouží na 33 hodin. Díky podpoře rychlého nabíjení postačí pouhých pět minut v pouzdře na další dvě hodiny fungování. Každodenní používání usnadňuje intuitivní dotykové ovládání, možnost připojení ke dvěma zařízením současně a certifikace IP54, která sluchátka chrání proti prachu i stříkající vodě při sportu nebo nepříznivém počasí. Zbývá už jen dodat, že nová Redmi Buds 8 Pro se na českém trhu začínají prodávat za 1 799 Kč.
