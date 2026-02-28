Xiaomi Tag je univerzální lokátor, který rozumí Androidu i iPhonu

Xiaomi rozšiřuje své portfolio o chytrý lokátor Xiaomi Tag, který má ambici ukončit věčné dilema ohledně kompatibility. Na rozdíl od většiny konkurenčních řešení, která uživatele pevně zamykají do vlastního ekosystému, totiž novinka od Xiaomi sází na otevřenost. Zařízení plně spolupracuje jak se sítí Apple Find My, tak s platformou Android Find Hub. Při prvním nastavení si jednoduše zvolíte svět, ve kterém se pohybujete, a k vyhledávání klíčů, batohů či zavazadel využíváte přímo nativní systémové nástroje ve svém telefonu.
Z hlediska funkční výbavy se Xiaomi Tag drží osvědčených standardů moderních trackerů. Pokud je předmět v dosahu Bluetooth, lze jej skrze aplikaci snadno prozvonit. V případě, že se majitel od věci vzdálí, přichází ke slovu anonymní síť milionů cizích smartphonů, které polohu lokátoru bezpečně a šifrovaně nahlásí. Nechybí ani režim ztráty, díky němuž lze k tagu přiřadit kontaktní údaje pro nálezce, nebo možnost bezpečně sdílet polohu předmětu v rámci rodiny či přátel.
Konstrukce lokátoru je navržena pro maximální praktičnost v terénu. Tělo o hmotnosti pouhých 10 gramů doplňuje kovový vnější prstenec, který slouží jako integrované očko pro zavěšení. Odpadá tak nutnost dokupovat další příslušenství, jako jsou pouzdra či klíčenky. Odolnost proti vnějším vlivům zaručuje certifikace IP67, takže se zařízení nezalekne prachu ani krátkého ponoření do vody.
O napájení se stará běžná uživatelsky vyměnitelná baterie typu CR2032, která zajistí provoz po dobu delší než jeden rok. Velký důraz byl kladen také na soukromí a bezpečnost. Xiaomi Tag obsahuje mechanismy proti zneužití ke stalkingu – pokud systém zjistí, že se s uživatelem dlouhodobě pohybuje cizí neregistrovaný tag, automaticky na tuto skutečnost upozorní notifikací v mobilním telefonu.
Na českém trhu se Xiaomi Tag objeví ve dvou baleních. Základem bude balení s jedním kusem Tagu za 399 Kč. Pakliže však sáhnete po balení 4 Tagů, zaplatíte výhodnější cenu 1 299 Kč.
