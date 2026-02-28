Tablety Xiaomi Pad 8 a Pad 8 Pro míří k nám. Vrcholná verze vyjde na 17 tisíc

Vedle mobilních novinek v podobě Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra odhalil čínský gigant také nejnovější tablety Xiaomi Pad 8 a Pad 8 Pro. Tato dvojice zařízení sází na prémiové zpracování a vysoký výkon, díky čemuž najde uplatnění u profesionálů i fanoušků multimédií.
Oba modely vsadily na jednotný designový jazyk s tloušťkou těla pouhých 5,75 mm a hmotností 485 gramů. Hlavním lákadlem je 11,2palcový LCD panel s jemným rozlišením 3,2K a nadstandardní 144Hz obnovovací frekvencí. Displej dosahuje jasu 800 nitů a nechybí mu podpora standardů Dolby Vision či HDR Vivid. Pro náročné podmínky Xiaomi připravilo také „Matnou edici“ s AG texturou, která eliminuje až 70 % nežádoucích odlesků. O zvukový zážitek se stará čtveřice reproduktorů s technologií Dolby Atmos.
Hlavní rozdíly mezi oběma verzemi najdeme v útrobách a u fotografické výbavy. Srdcem základního Xiaomi Pad 8 je čipset Snapdragon 8s Gen 4, kterému sekunduje maximálně 12 GB RAM a 256GB prostor pro data. Energii zajišťuje 9 200mAh baterie s podporou 45W nabíjení. Výkonnější Xiaomi Pad 8 Pro využívá špičkový Snapdragon 8 Elite, nabízí až 16 GB operační paměti a 512GB úložiště. I když je kapacita baterie shodná (9 200 mAh), verze Pro se nabíjí rychleji výkonem 67 W.
Odlišnosti pokračují u kamer. Zatímco standardní Pad 8 disponuje 13Mpx zadním a 8Mpx předním snímačem, varianta Pro přináší výrazný posun na 50 Mpx u hlavního fotoaparátu a 32 Mpx u selfie kamerky.
Softwarový základ tvoří systém HyperOS 3 (postavený na Androidu 16). Tablety podporují nejmodernější standardy Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, přičemž zabezpečení řeší čtečka otisků prstů v zapínacím tlačítku. Jako volitelné doplňky jsou k dispozici klávesnice a stylus.
Novinky se již dnes začínají prodávat na českém trhu. Základní Xiaomi Pad 8 ve verzi 128+8 GB vyjde na 10 499 Kč, za 256GB verzi si výrobce žádá 11 999 Kč. V případě lépe vybaveného tabletu Xiaomi Pad 8 Pro je základní verze 256+8 GB za 14 499 Kč a vrcholná varianta 512+12 GB za 16 999 Kč. K oběma modelů bude možné dokoupit praktické příslušenství. Jde například o klávesnici za 1 999 Kč, pouzdro za 699 Kč a nakonec Focus Keyboard za 3 499 Kč.
V rámci zaváděcí akce, která probíhá od 28. února do 29. března 2026 nebo do vyprodání zásob, můžete zvýhodněných cen a ušetřit až 2 000 Kč. Xiaomi Pad 8 tak lze získat od 8 999 Kč, Xiaomi Pad 8 Pro od 13 499 Kč a výhodné balení Xiaomi Pad 8 a Xiaomi Focus Pen Pro za 11 299 Kč. V prvním měsíci navíc ještě obdržíte k oběma tabletům dárek ve formě pouzdra.
Novinky od Xiaomi můžete včetně všech výhod pořídit na webu společnosti Mobil Pohotovost.
Technické parametry Xiaomi Pad 8 256+8 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|251,2 × 173,4 × 5,8 mm, 485 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 11,2" (3 200 × 2 136 px)
|Fotoaparát
|13 Mpx
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4,
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ne, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ne
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|9 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|únor 2026, 11 999 Kč
Technické parametry Xiaomi Pad 8 Pro 512+12 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|251,2 × 173,4 × 5,8 mm, 485 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 11,2" (3 200 × 2 136 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ?, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ?
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|9 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|únor 2026, 16 999 Kč
Ale ty ceny jsou super 9k za Pad 8 nebo 13.5k za Pro verzi.
