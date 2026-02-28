Xiaomi přináší i nové chytré hodinky. Kolik stojí novinka Watch 5 na českém trhu?

Pro globální trhy dnes Xiaomi představuje celou řadu novinek a mezi nimi figurují rovněž chytré hodinky Watch 5. Výrobce zůstal u osvědčeného kruhového tvaru, který kombinuje nerezovou ocel se safírovým sklem. Pod ním se nachází 1,54" AMOLED panel s rozlišením 480 × 480 obrazových bodů. Displej pracuje se standardní frekvencí 60 Hz a dosahuje maximálního jasu 1 500 nitů, což je sice solidní hodnota, ale v přímém srovnání například s nejnovějšími Apple Watch jde o poloviční výkon. Tělo hodinek je tlusté 12,3 mm, váží 56 gramů a plná vodotěsnost je u tohoto modelu standardem.
O plynulý chod se stará osvědčený procesor Qualcomm Snapdragon W5, kterému s jednoduššími úkoly pomáhá úsporný koprocesor Hengxuan 2800. Tato kombinace spolu s objemným 930mAh akumulátorem zajišťuje výdrž až 6 dní v plném režimu, případně až 18 dní, pokud aktivujete úsporná opatření. Softwarové prostředí Wear OS 6 nabízí širokou škálu sledování zdravotních metrik včetně EKG, okysličení krve (SpO2), analýzy spánku či stresu a podporu pro více než stovku sportovních disciplín.
Běžci ocení zejména pokročilé funkce a možnost využívat offline mapy přímo v hodinkách. Technologickou zajímavostí je využití EKG senzoru pro rozpoznávání svalových stahů na zápěstí – pomocí gest tak lze ovládat hudební přehrávač nebo přijímat hovory. Konektivitu zajišťuje moderní Bluetooth 5.4, Wi-Fi, NFC pro platby a podpora eSIM.
Nové a velmi dobře vybavené chytré hodinky Xiaomi Watch 5 se objeví i na českém trhu, přičemž výrobce cenu stanovil na 6 999 Kč.
