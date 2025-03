Vaše lepší já? Nový mobil z vás udělá AI asistenta přímo na displeji

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Newnal je nový operační systém zaměřený na umělou inteligenci (AI), který umožňuje jednotlivcům vytvářet vlastní AI pomocí jejich osobních dat. Tato technologie poskytuje uživatelům zážitky jejich propojenými zařízeními. Na rozdíl od tradičních AI modelů trénovaných na veřejně dostupných datech se Newnal AI učí z osobních údajů uživatele, aby generovala odpovědi a akce přizpůsobené individuálním vlastnostem a preferencím.

Tenhle rozpůlený telefon z vás udělá AI asistenta

Klíčový je hybridní operační systém Web3 AI OS, který lze kombinovat s různými operačními systémy, což umožňuje integraci do téměř jakéhokoli zařízení, jako jsou smartphony, vozidla a domácí spotřebiče. Tato technologie poskytuje úplnou transparentnost tím, že zobrazuje osobní data, která sloužila jako základ pro reakce a akce AI. Kromě toho Newnal zajišťuje ochranu soukromí pomocí technologie blockchain, která zabezpečuje všechna osobní data pomocí decentralizovaného úložiště a ověřování v reálném čase.

Zmíněná kombinace vlastního operačního systému s jakýmkoliv dalším byla prezentována na barcelonském veletrhu MWC 2025. Na první pohled se jedná o vcelku obyčejný telefon, avšak displej je pevně rozdělen na zhruba třetiny. Ve spodních dvou třetinách se rozprostírá operační systém Android tak, jak jej většina zná. Vrchní třetina displeje je vyhrazena právě systému Web3 AI OS, kde figuruje váš virtuální asistent. Ten by měl v ideálním případě vypadat jako vy a být vám neustále po ruce.

Asistent se bude snažit neustále učit z vašich návyků a současně vidí vše, co se děje na displeji. Kdykoliv tak AI asistenta můžete oslovit a zeptat se, na co se právě díváte, kupříkladu na Instagramu. Bohužel na prezentovaném demu si to nebylo možné plně vyzkoušet, avšak dle zástupců výrobce je technologie již plně připravena.

V podobě, ve které zařízení vidíte, bude dokonce i skutečně na vybraných trzích nabízeno. Otázkou zůstává, na kolik lidé ocení, že je část displeje neustále zabrána asistentem. Například při hraní her či sledování videa totiž bude k dispozici menší část displeje, než je obvyklé.