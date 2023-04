Samsung možná vymění u svých smartphonů a tabletů vyhledávač Chrome za Bing

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Zdá se, že masivní vzestup umělé inteligence a nástrojů, které ji využívají, jako například Bing, by mohl zamíchat kartami v dlouhou dobu skálopevných vztazích mezi Samsungem a Googlem. Samsung bude pochopitelně i nadále využívat Android, avšak nově by mohl do svých zařízení defaultně implementovat vyhledávač Bing od Microsoftu místo doposud používaného Chromu od Googlu.

Ten by se měl podle The New York Times (na který odkázal sammobile.com) objevit jak v telefonech Galaxy, tak v tabletech stejného označení. Vyjednávání si je údajně velmi dobře vědom i samotný Google, který podle všeho zasáhla panika, a proto se snaží uspíšit vývoj a představení jeho vlastní alternativy označované jako Magi AI. Zda se však bude jednat o skutečnou alternativu pro Bing, to zůstává otázkou, neboť má být Google Magi AI nejprve dostupné pouze v USA s limitem jednoho milionu uživatelů a později se rozšířit i do dalších zemí, stále však s poměrně malým limitem 30 milionů uživatelů. Je tedy otázka, jak takovéto plány uchlácholí Samsung, aby i nadále zůstal věrný Googlu.