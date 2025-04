Vyzkoušeli jsme Copilot AI pro Microsoft 365. Pomáhá i zjednodušuje. Doopravdy.

Fotografie: Microsoft

Umělá inteligence je jednoznačně jedním ze stěžejních témat současného světa. Valí se na nás zleva, zprava a její překotný vývoj mnohdy ani běžný uživatel nestačí sledovat. Schopnostmi, zaměřením i použitelností se přitom jednotlivé nástroje značně liší. Zatímco některé jsou pouze samostatné, jiné jsou co nejvíce integrované. Do druhé skupiny spadá jednoznačně Copilot od Microsoftu, který můžete používat na webu, jako aplikaci ve Windows či na mobilních telefonech.

Softwarový gigant ale vloni přistoupil také k zajímavé integraci Copilota do svých stěžejních kancelářských nástrojů v rámci Microsoft 365, ve kterých vám umí umělá inteligence neskutečně pomoci a urychlit práci. My jsme nyní integraci ve Wordu, Excelu, PowerPointu nebo Outlooku vyzkoušeli a zjistili jsme, s čím vám může pomoci.

Jak Copilot pro Office aplikace získat?

Ještě než se podíváme na to, co Copilot v Office aplikacích vlastně dokáže, je důležité vysvětlit, jak se k němu vlastně dostat a kdo si jej může pořídit.

Microsoft 365 pro jednotlivce nebo rodiny - pokud máte předplatné Microsoft 365, můžete v rámci něj už nyní rovnou používat Copilot jak ve webových, tak desktop aplikacích Office, jako je Word, Excel, PowerPoint, Outlook či Designer. V rámci předplatného dostanete 60 AI kreditů na každý den.



Copilot Pro – pokud holdujete jen webovým aplikacím a chcete přednostní přístup k AI funkcím, vyšší výkon nebo třeba kredit na rychlé vytvoření až 100 obrázků denně, lze si zaplatit samostatnou licenci Copilot Pro za 550 Kč za uživatele a měsíc.

– pokud holdujete jen webovým aplikacím a chcete přednostní přístup k AI funkcím, vyšší výkon nebo třeba kredit na rychlé vytvoření až 100 obrázků denně, lze si zaplatit samostatnou licenci Copilot Pro za 550 Kč za uživatele a měsíc. Firemní uživatelé – pokud používáte firemní licenci Microsoft 365 (například Microsoft 365 Business Basic, Business Standard nebo Business Premium, Microsoft 365 Apps nebo i OneDrive pro firmy Plan 1 nebo Plan 2) lze si používání Copilotu připlatit zakoupením samostatné dodatečné licence.

Copilot ve Wordu: skoro neomezené možnosti

Copilot je extrémně schopným pomocníkem ve Wordu. Při založení nového dokumentu se v jeho záhlaví hned objeví návrhy obsahu a pole pro zadání dotazu. A jako generativní umělá inteligence umí Copilot ve Wordu ušetřit spoustu práce. A co vše můžete například dělat?

Zadali jsme například Copilotu, aby vytvořil zeměpisný kvíz pro žáka páté třídy. Během pěti vteřin byl výsledek na světě a přímo vložen ve Word dokumentu. Dále jsme poprosili, aby Copilot vždy doplnil pro kontrolu i správnou odpověď a během pár vteřin se objevil doplněný text. Skvělé je, že můžete s celým nebo i částmi textu dále pracovat a svými dotazy výsledek upřesňovat.

Copilot si velmi dobře poradil také se zadáním napsání kupní smlouvy na ojetý vůz. Během pár vteřin vygeneroval dvoustránkový dokument, předepsal všechny náležitosti, navrhl dokonce rozložení kupní ceny na dvě části i základní právní záruky.

Copilot ve Wordu lze ale používat i naopak. Díky kontextovému pravému oknu můžete velmi pohodlně pracovat i s existujícím textem a generovat odpovědi v podokně a jen ty výsledky, které se vám hodí, poté kopírovat do dokumentu. Velmi schopně mi Copilot, jakožto účastníka kurzů shrnul provozní podmínky plaveckého studia. Naopak jako provozovatel máte nyní například velmi snadnou možnost, jak svoje provozní podmínky polidštit a učinit je přístupnějšími pomocí jednoho dotazu, případně jak je doplnit přesně tak, jak potřebujete.

Copilot v Excelu? Výrazně usnadní práci

Copilot se velmi hodí v Excelu, což je skutečně masivní nástroj umožňující využívání velmi pokročilých funkcí, nicméně novým uživatelům může být jeho používání někdy složitější. Copilot toto přesně řeší a umí používání Excelu neskutečně usnadnit. Stačí mu lidskou řečí popsat, čeho potřebujete dosáhnout a Copilot vám přímo navrhne funkční vzoreček. Umí také zanalyzovat vaše stávající data, usnadní práci s kontingenčními tabulkami.

Copilot mi například poradil, jakou použít funkci počítající počet položek výše. Také mi navrhl strukturu domácího rozpočtu a následně v něm vytvořil grafy sledující různé metriky. To, co by mi jinak trvalo ručně desítky minut jsem měl nyní hotové za zlomek tohoto času.

Prezentace v okamžiku

Velmi působivých výsledků dosahuje Copilot v PowerPointu, zároveň však platí, že zde musíte být nejvíce ostražití. Copilotu jsme zadali přípravu prezentace na téma historie elektromobility. Během pár okamžiků vyprodukoval návrh osnovy, který bylo možno upravovat. Návrh jsem odsouhlasil a následně začal Copilot přímo připravovat prezentaci. V okně vidíte, jak vyplňuje jednotlivé snímky, doplňuje do nich text a rovnou generuje i ilustrační obrázky.

Copilot ale rovnou upozorňuje, že obsah nemusí být fakticky správně, což je důležité zkontrolovat. Nicméně je působivé, jak obrovské množství času dokáže Copilot v PowerPointu ušetřit právě jen navržením vhodné struktury prezentace.

Copilot je dále k dispozici v Outlook, kde vám dokáže například shrnout obsah e-mailů, pomůže také v nástroji Designer. Celkově je Copilot skutečně užitečným pomocníkem, který ve všech nástrojích výrazně zrychluje práci a zjednodušuje používání.

