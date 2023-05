Google připomíná, že jeho nástroje jsou také AI. Hlavně fotografie

Fotografie: Google

Googlu je v poslední době často vyčítáno, že mu v oblasti AI začíná ujíždět vlak a jeho konverzační model Bard nepůsobí zdaleka tak přesvědčivě jako konkurence. Hned v úvodu letošního Google I/O se proti tomu firma ústy samotného Sundara Pichaie vymezuje. Na úvod konference připomíná, že v celé řadě jeho produktů už jsou prvky AI přítomné delší dobu.

Kupříkladu takový Gmail vám dokáže navrhnout patřičnou odpověď, případně za vás doplňovat věty, jak píšete. Tedy v případě, že komunikujete v angličtině nebo jiném podporovaném jazyce. To se týká i novinky nazvané Help me write. Funguje přesně tak, jak název napovídá: zadáte krátký popis toho, co chcete napsat, a AI pro vás vygeneruje formálně i gramaticky správný text.

Stěžovat už si za vás může AI v Gmailu.

Dalším produktem, kde se hojně uplatňuje AI, jsou Mapy. Nejenže pomáhá spojovat panoramatické snímky ve StreetView, ale může vám pomáhat i s hledáním správné cesty, kterou si díky Immersive View můžete prohlédnout ještě před tím, než se na ni vydáte. A to včetně informací o kvalitě ovzduší a počasí v průběhu času. Funkce však bude od léta dostupná pouze pro 15 měst.

Skoro jako byste tam byli...

Nejpůsobivější je ovšem práce AI s fotografiemi. Pamatujete, jak byla před dvěma roky působivá funkce pro mazání nežádoucích objektů ze snímků? Google tyto schopnosti posunuje ještě dál. Při editování snímků vám pomůže Magic Editor. Ten umí nejen vymazat nežádoucí objekty, ale také například přesouvat ty stávající, aby i pořízené snímky dostaly perfektní kompozici. A co se stane, když máte kus objektu mimo záběr? Nic se neděje, AI ho za vás dopočítá jako tyto dětské balónky.

Magic Editor se stane součástí Fotek Google někdy během zbytku roku.