Pokud hledáte špičkově vybavenou vlajku za rozumné peníze, rozhodně byste si neměli nechat ujít nový Magic6 Pro. Jak je na tom z hlediska výbavy, fotoaparátů či výdrže a nabití? To jsou otázky, na které vám odpovím v této recenzi.

Honor v minulosti představil celou řadu povedených vlajkových lodí a nový Magic6 Pro má našlápnuto stát se jedním z nejoblíbenějších telefonů skutečně náročných uživatelů. Jak se mi horká novinka s 3D pokročilým rozpoznáváním obličeje, 180Mpx teleobjektivem či nadprůměrně velkou 5 600mAh baterií používala?

Technické parametry Honor Magic6 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 162,5 × 75,8 × 8,9 mm , 229 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,8" (2 800 × 1 280 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 600 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost , 30 990 Kč

Obsah balení: minimalistické, jako vždy

Také vlajková loď od Honoru naskočila na environmentální trend (který bude brzy vyžadovaný i evropskou legislativou) v podobě menšího balení, jež obsahuje kromě telefonu pouze USB-C/USB-C kabel a nástroj pro vytažení SIM slotu. Chvalitebné je nasazení papírové fólie chránící samotný smartphone.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: černá mu sluší

Trendem posledních měsíců se stalo využití titanu při výrobě smartphonů. V případě Honoru Magic6 Pro jsme se ničeho takového nedočkali, což ale na druhou stranu zároveň znamená, že výrobce v tomto ohledu nijak „neexperimentoval“ a nemusíme se obávat nechtěných vlastností v podobě praskajících zad a podobně. Použité hliníkové rámečky přitom působí velmi prémiově, stejně jako skleněná záda a testované černé barevné provedení je zkrátka velmi líbivé. Hlavně se však příjemně drží a používá, svůj podíl na tom má jistě také zaoblení zad a displeje + dobré rozložení hmotnosti.

Za praktickou považuji také matnou povrchovou úpravu zad, díky které nemusí uživatelé řešit otisky, resp. leštit záda. Na spodní straně si lze všimnout loga výrobce, nahoře pak je výrazný (téměř) kruhový fotomodul, jenž vypadá velmi stylově a okamžitě dává tušit, že máme čest s velmi schopným fotomobilem již jen pohledem na velikost jednotlivých objektivů/senzorů. Z dalších důležitých aspektů stojí za to vypíchnout prémiovou haptickou odezvu, snadno nahmatatelná ovládací tlačítka na pravém boku či odolnost IP68, díky které novince nedělá problém prach ani voda. Na závěr dodám, že slot určený (výhradně) pro dvojici nanoSIM na spodní straně není jedinou možností, jak do zařízení dostat SIM kartu, neboť podporuje rovněž eSIM.

Líbilo se nám praktický matný povrch zad

líbivý design

slot pro dvě nanoSIM + eSIM

zvýšená odolnost dle IP68

příjemně se drží

Displej: úctyhodný jas a pokročilé rozpoznání obličeje

Honor Magic6 Pro je osazen skutečně obřím 6,8" displejem typu LTPO OLED, jenž je po všech stránkách špičkový. Za zmínku rozhodně stojí maximální jas 5 000 nitů, díky němuž hravě zvládnete i ty nejnáročnější světelné podmínky, chvalitebný je však také minimální jas, který vás nebude zbytečně oslňovat před spaním či po probuzení v zatemněném pokoji apod.

Výrobce dále používá vlastní typ ochranného skla, které má být vysoce odolné vůči prasknutí i poškrábání. Jako sekundární ochranu použil ještě fólii, jež lze v případě potřeby snadno odstranit a má i relativně zaoblené okraje, což oceníte při používání gest. Obrazovka má rozlišení 2 800 × 1 200 pixelů, inteligentně však umí přepnout i na 2 450 × 1 120 px, resp. 2 100 × 960 px, a šetřit tak energii (funkce Chytré rozlišení). K dispozici je dále dynamická obnovovací frekvence s rozsahem 1 až 120 Hz, vynutit lze však i čistě 60 a 120 Hz. Chvalitebná je rovněž podpora HDR10+ i Dolby Vision, což některé konkurenční modely nenabízí.

V této kapitole zmíním rovněž možnosti biometrického rozpoznávání, která se skládá z velmi pohotové a přesné optické čtečky otisků prstů + 3D rozpoznávání obličeje pomocí senzorů v pilulkovitém průstřelu. Ten je výrazně menší než Dynamic Island u moderních iPhonů, přitom však nabízí rovněž pokročilé 3D ověření uživatele pomocí obličeje. Právě to je něco, čím se v současnosti žádná jiná vlajková loď na trhu pochlubit nemůže. Rozpoznání obličeje funguje velmi rychle, takže standardně nebudete čtečku otisků prstů ani muset používat, pro všechny případy je však vždy k dispozici.

Líbilo se nám vysoce kvalitní LTPO OLED panel

nadprůměrně vysoký max. jas

spolehlivá čtečka otisků prstů

3D rozpoznávání obličeje v relativně malém průstřelu

Zvuk: prostě paráda

Honor Magic6 Pro je osazen dvojicí reproduktorů, které umí vykouzlit velmi kvalitní (a také hlasitý) zvukový přednes se solidní basovou složkou. S připojenými sluchátky je k dispozici také zvukový efekt DTS: X Ultra či ekvalizér. Spokojen jsem byl rovněž s kvalitou hovorů.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: špičkový výkon i velikost úložiště

Honor je značkou, která se na našem trhu u vlajkových lodí zasloužila o nasazení 512GB úložiště již v základu, což se nepochybně hodí, plánujete-li si telefon ponechat více let. Stejně tak lze pochválit nasazení 12 GB RAM (s možností je o 8 GB rozšířit „softwarově“). Honor Magic6 Pro však disponuje také řadou speciálních proprietárních čipů, jak se můžeme dozvědět v nastavení, jedná se konkrétně například o bezpečnostní čip S1, pomocí něhož má být zachován nejvyšší stupeň bezpečnosti dat v telefonu.

Za čipset si výrobce zvolil Snapdragon 8 Gen 3, který představuje v současnosti to nejlepší od Qualcommu, je znám vysokou energetickou efektivitou i úchvatným výkonem a bezpochyby se jedná o nejlepší volbu pro Android, která je momentálně dostupná. Ani při spouštění náročného 20minutového benchmarku v rámci aplikace 3DMark jsem se navíc nesetkal s nadměrným zahříváním.

Líbilo se nám špičkový výkon

512GB úložiště a 12 GB RAM

Výdrž baterie: konkurence má co dohánět

Honor již před nějakou dobou oznámil novou bateriovou technologii využívající křemík, kterou reálně nasadil u Honoru Magic6 Pro. Výsledkem je 5 600 mAh v těle, do kterého konkurence běžně implementuje článek (či články) o kapacitě přibližně 5 000 mAh. Vyšší energetická hustota použité baterie v Honoru Magic6 Pro přitom naštěstí neznamená ústupek v jiných oblastech, k dispozici je tak 80W drátové i 66W bezdrátové nabíjení. S kompatibilním adaptérem je pak možné nabít zcela vybitý telefon na 100 % zhruba za 45 minut.

Novinka zvládne bez problémů dva dny náročnějšího používání.

V oblasti výdrže novinka bez problémů zvládá dva dny náročnějšího používání, což je v kombinaci s rychlým doplňováním energie výtečná hodnota. K dispozici je také reverzní bezdrátové nabíjení, avšak schází například možnost limitovat úroveň nabití pouze na 80 či 90 %. Honor naopak disponuje chytrým nabíjením, kdy telefon vysleduje zvyky uživatele a posledních 20 % nabije až chvíli před odpojením telefonu od nabíječky. Stejně jako u konkurence bohužel nelze počítat s podporou standardu Qi2.

Líbilo se nám velmi dlouhá výdrž na nabití

podpora bezdrátového nabíjení

Nelíbilo se nám potěšila by podpora standardu Qi2

Konektivita: se vším všudy

Honor Magic6 Pro se může pochlubit podporou Bluetooth 5.3, moderní Wi-Fi 7, NFC či navigačních služeb GPS, GLONASS, BDS a evropského Galilea. Oproti některým konkurentům tak postrádá snad jen čip UWB, jehož využitelnost je však prozatím stále relativně omezená.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: 180Mpx teleobjektiv na scéně

Honor Magic6 Pro vnáší do světa fotomobilů zcela nový 2,5× teleobjektiv, který vás ohromí rozlišením 180 Mpx, díky němuž může zprostředkovat ještě kvalitnější snímky s 2,5×, ale i větší úrovní přiblížení. Tento senzor má OIS i podporu fázového ostření a s velikostí 1/1,49" je zřejmé, že výsledné pixely budou s přihlédnutím k rozlišení dosti malé, avšak skládáním více pixelů do jednoho to umí senzor vykompenzovat. Výsledné snímky z teleobjektivu, ať už jej budete používat kvůli zoomu či focení portrétů, jsou skutečně působivé. Kromě parádního barevného podání, které je líbivé, ale zároveň víceméně odpovídá skutečnosti, lze ocenit fantastickou úroveň detailů. V podstatě ji ani nemáte možnost docenit na telefonu displeje, ale během prohlížení snímků na větší obrazovce a několikátém zoomování, kdy je daná oblast snímku stále krásně detailní, si uvědomíte, jak schopný tento teleobjektiv je. Snímky z teleobjektivu jsou velmi povedené i za zhoršených světelných podmínek, kde je ale (vcelku logicky i s přihlédnutím k cloně f/2.6) patrný úbytek detailů a v některých případech lze pozorovat i jejich slévání.

Kromě skvostného teleobjektivu je k dispozici rovněž parádní 50Mpx primární senzor s OIS, laserovým ostřením i PDAF, který má velikost 1/1,3". Zajímavostí je možnost upravit clonu (v režimu PRO) z f/1.4 na f/2.0 pro vytvoření efektu rozmazaného pozadí, osobně jsem však tuto schopnost příliš nevyužíval. Zachycené snímky se chlubí opět pěkným barevným podáním, bezproblémově fungujícím HDR, správně nastavenou expozicí i dostatkem detailů. Stejně tak působivé jsou výsledky za zhoršených světelných podmínek, kdy jsou snímky bez šumu a plné detailů.

Ultraširokoúhlý objektiv o rozlišení 50 Mpx se chlubí automatickým ostřením, tudíž umí suplovat i makro kamerku. Rovněž jeho rozsah 122 stupňů je velmi slušný a poradit si umí i s tzv. efektem rybího oka. Zachycené fotografie mají zpravidla stejné barevné podání jako zbytek senzorů, a to včetně selfie kamerky. Ta zvládá záznam ve 4K s 30 FPS, zatímco zadní kamery (všechny objektivy) ve 4K s 60 FPS. Snímky z ní jsou nadprůměrné a je praktická i díky tomu, že je ultraširokoúhlá, tudíž se do záběru vměstná například více osob.

Honor Magic6 Pro 4K 24 FPS noc

Honor Magic6 Pro 4K 60 FPS noc

Honor Magic6 Pro 4K 60 FPS šero

Líbilo se nám vysoká kvalita snímků obecně

úchvatný teleobjektiv

ultraširokoúhlý objektiv s AF

Software: solidní podpora

Honor Magic6 Pro dorazil na test s nejnovějším Androidem 14, nadstavbou MagicOS 8 a bezpečnostními záplatami z února 2024. Chod systému je příjemně svižný, stejně tak široké možnosti nastavení, vizuálně je přesto MagicOS stále přehlednější než třeba HyperOS od Xiaomi. Výrobce garantuje 4 velké aktualizace OS a 5 let bezpečnostních záplat, což se nevyrovná konkurenci typu Samsung či Apple, přesto se jedná o solidní podporu.

Líbilo se nám solidní délka podpory

Zhodnocení

Honor Magic6 Pro je nejen vlajkovou lodí bez kompromisů z hlediska výkonu a fotovýbavy, ale také esteticky povedeným smartphonem, který se navrch může pochlubit nadprůměrně velkou baterií či parádním displejem. Specialitou je pak 3D rozpoznávání obličeje, které z modelu Magic6 pro činí s trochou nadsázky „nejlepší iPhone s Androidem“. Chválit lze však i rychlé nabíjení či již velmi štědré 512GB úložiště v základu.

Prostor pro zlepšení vnímám pouze v detailech, jedná se například o podporu standardu Qi2 (který však kromě Applu, jenž se na Qi2 výrazně podílel, zatím nikdo jiný nepodporuje) či delší softwarovou podporu, vesměs ale mohu nákup Magicu6 Pro vřele doporučit.

Konkurence

Google Pixelu 8 Pro garantuje delší 7letou softwarovou podporu a nabídne víceméně čistý systém Android. Schopným konkurentem je rovněž v oblasti fotoaparátů, má však nižší výkon i menší kapacitu baterie.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 8 Pro 512 GB Rozměry 162,6 × 76,5 × 8,8 mm , 213 g Displej OLED, 6,7" (2 992 × 1 344 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G3 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 050 mAh

Nedávno testované Vivo X100 Pro může zaujmout špičkovou fotovýbavou v hlavní roli s 4,2× teleobjektivem, ale také podporou ještě výkonnějšího nabíjení. Schází mu však 3D pokročilé rozpoznávání obličeje.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Vivo X100 Pro Rozměry 164,1 × 75,3 × 8,9 mm , 225 g Displej AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 9300 , 1×3,25 GHz + 4×2,85 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 400 mAh

Příznivci Applu sáhnou po iPhonu 15 Pro Max, jenž má podporu Qi2 a disponuje programovatelným hardwarovým tlačítkem. Honor boduje výrazně větší baterií i rychlejším nabíjením, ale mnohé může zaujmout také designem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 15 Pro Max 1 TB Rozměry 159,9 × 76,7 × 8,3 mm , 221 g Displej OLED, 6,7" (2 796 × 1 290 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A17 Pro , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 1 000 GB , ne Akumulátor 4 441 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz