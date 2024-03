Samsung si pro nás i letos přichystal rovnou tři zástupce vlajkové řady Galaxy S, kteří mají leccos společného, ale v mnohém se také liší. Samsung Galaxy S24+ by přitom měl kombinovat to nejlepší z modelů Galaxy S24 i Galaxy S24 Ultra – příznivější cenu, velkou uhlopříčku displeje i kapacitu baterie či technologii UWB. Jak se mu to povedlo?

Po otestování nejlépe vybaveného modelu Ultra a kompaktního Galaxy S24 nezbývá, než zhodnotit prostřední model Galaxy S24+, který může pro někoho představovat zajímavou alternativu k Galaxy S24 Ultra, neboť má takřka stejně velkou uhlopříčku displeje i kapacitu baterie. Pro jiné jde zase o poměrně zbytečný model, který je v podstatě pouze větším Galaxy S24, ale již nelze (ani na dnešní poměry) označit za kompaktní. Jaké jsou mé dojmy z jeho používání, to prozradím na následujících řádcích.

Technické parametry Samsung Galaxy S24+ 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 158,5 × 75,9 × 7,7 mm , 196 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Samsung Exynos 2400 for Galaxy , Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 4 900 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost leden 2024, 27 999 Kč

Obsah balení: zůstává věrný tradicím

Samsung přišel s environmentálním balením (rozuměj bez adaptéru) tradičně chvíli po Applu, který tento trend odstartoval. Již několik generací tak u vlajkových modelů (a nejen těch) jihokorejského výrobce nacházíme pouze kabel a u Galaxy S24+ tomu není jinak. Kromě USB-C/USB-C kabelu (s max. přenosovým výkonem 25 W, ačkoliv telefon zvládá až 45 W) se můžete spolehnout také na nástroj na vytažení SIM a samotný telefon. Chvalitebná je rozhodně kompletní absence plastů v podobě obalových materiálů.

Líbilo se nám environmentální balení

Konstrukční zpracování: zkrátka větší S24

Tuto kapitolu i některé další by bylo možné odstartovat a zároveň ukončit odkazem na recenzi Galaxy S24, kterou rozhodně doporučuji k přečtení. V každém případě se u Galaxy S24+ jedná pouze o zvětšený model Galaxy S24, což zřejmě nikoho nepřekvapí. Zachována zůstala stejná odolnost (IP68), ochranné sklo na zádech (Corning Gorilla Glass Victus 2) a chybí slot pro paměťové karty, jenž začíná být raritou i u značně levnějších kousků. Telefon má také prémiovou haptickou odezvu, hliníkový rámeček či slot pro dvě nanoSIM + eSIM. Přesunu se tedy rovnou k dojmům a pocitům z používání a designu jako takového.

Nijak se netajím tím, že preferuji spíše menší telefony, mezi které se novinka tak docela neřadí, přesto se dle mého názoru pohodlně drží i používá. Velkou měrou se na tom rovněž podílí fakt, že jsem telefon většinu času nosil v praktickém originálním pouzdru s vysunutelným poutkem na zadní straně, které slouží také jako stojánek (viz fotografie). Ten oceníte například v letadle či na zadním sedadle vozu, kdy jej s trochou štěstí můžete zafixovat mezi opěrku hlavy a sedadlo a pustit si třeba oblíbený seriál.

Osobně se mi líbí také nový design „mřížky“ reproduktoru na spodní straně či škála různých barevných provedení, kdy některá můžete zakoupit výhradně v e-shopu výrobce. Matná povrchová úprava zad pak nahrává tomu, že i za předpokladu, že telefon nebudete nosit v pouzdru, nebudete jej muset neustále čistit/leštit, abyste odstranili otisky. Na závěr zmíním, že ačkoliv se mi design telefonu jako takový vesměs líbí, domnívám se, že by si Galaxy S24+ (stejně jako Galaxy S24) zasloužil nějakou větší designovou proměnu. Snad se jí dočkáme v příštím roce.

Líbilo se nám povedený design v několika různých barvách

slot pro dvě nanoSIM + eSIM

zvýšená odolnost dle IP68

povedená haptická odezva

Nelíbilo se nám navzdory výhodám použitého designu bych ocenil výraznější změnu vzhledu

Displej: obrazovka z modelu Ultra?

Ačkoliv Galaxy S24+ nedisponuje stejným typem ochranného skla jako Galaxy S24 Ultra se schopností pohltit velké množství odlesků, jsou si samotné zobrazovací panely velmi podobné. Jediným rozdílem je snad jen samotná uhlopříčka, která v případě Galaxy S24+ činí 6,7". Vzhledem k rozlišení 3 120 × 1 440 pixelů nabídne právě tento model ještě vyšší jemnost než Galaxy S24 Ultra a pochopitelně i stejnou max. svítivost 2 600 nitů, kterou však najdeme také u kompaktnějšího modelu Galaxy S24.

Osobně jsem s použitým LTPO zobrazovacím panelem se schopností regulovat frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz velmi spokojený, neboť má líbivé barevné podání, skvělou čitelnosti (ačkoliv ve srovnání s Galaxy S24 Ultra mi zkrátka schází vychvalované sklo Gorilla Armor) i dost nízký minimální jas na to, aby se zařízení dalo příjemně používat např. i v zatemněném pokoji. Na rozdíl od některých uživatelů mi nevadil ani ne tak živý (saturovaný) režim „Živý“, na který si někteří stěžovali a Samsung jej kvůli nim následně softwarově upravoval pomocí aktualizace.

Stěžovat si nelze ani na nasazení ultrazvukové čtečky otisků prstů od Qualcommu, která funguje velmi rychle a spolehlivě, poradí si třeba i s vlhkými či mokrými prsty (i když Qualcomm nabízí i lepší/větší model ultrazvukové čtečky). Stejně tak působil příkladně automatický jas a také je podporováno HDR. Dolby Vision však schází (a to i u S24 a S24 Ultra), což by mohlo někoho zamrzet. Zobrazovací panely podle informací, které zazněly v našem speciálním mobilecastu, Dolby Vision „hardwarově“ zvládají, ale Samsung nezainvestoval do certifikačního poplatku.

Líbilo se nám krásný AMOLED panel

mezigeneračně vyšší jas

spolehlivá ultrazvuková čtečka otisků prstů

téměř stejná uhlopříčka a stejné max. rozlišení jako u modelu Ultra

Zvuk: stereo bez výtek

Samsung Galaxy S24+ je podobně jako Ultra či Galaxy S24 vybaven dvojicí kvalitních hlasitých reproduktorů, které nemají problém v případě potřeby zastoupit i menší přenosný reproduktor. Spokojen jsem byl rovněž s kvalitou telefonních hovorů, kdy jsem dobře slyšel druhou stranu, stejně jako ona mne.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: Exynos je zpátky

Galaxy S24+ pohání 4nm čipset Exynos 2400 for Galaxy, který najdeme také v Galaxy S24. Označení „for Galaxy“ přitom odkazuje na to, že byl tento čipset upraven právě pro Galaxy S24 a Galaxy S24+. I kdyby se tak v budoucnu objevil v dalších telefonech (klidně i jiných značek), nebude se jednat o identickou čipovou sadu.

Z pohledu výkonu má Exynos 2400 for Galaxy dostatek sil na to plynule rozchodit jakoukoliv hru i náročnější aplikaci a zřejmě bude mít dostačující výkon i za 7 let, neboť po takto dlouhou dobu slibuje výrobce softwarovou podporu. Samsung Galaxy S24+ jsem používal ještě před obdržením důležité aktualizace, ale také chvíli po její instalaci a osobně jsem nevnímal žádný rozdíl v pozitivním ani negativním smyslu. Pochvalu si výrobce zaslouží za nasazení rovnou 12 GB RAM a v základu již 256GB úložiště typu UFS 4.0 s možností upgradu na 512 GB. Kéž by měl stejný přístup i u menšího modelu Galaxy S24, kde nasadil pouze 8 GB RAM a možnost si vybrat mezi 128/256GB úložištěm.

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Ultra

Líbilo se nám dostačující výkon

12 GB RAM a v základu již 256 GB

Výdrž baterie: zase o trochu větší kapacita

Galaxy S24+ se dočkal z celé řady největšího upgradu v oblasti kapacity baterie. Zatímco u verze Ultra nedošlo mezigeneračně k žádné změně a Galaxy S24 dostal o 100 mAh větší článek, Galaxy S24+ si připsal rovnou 200 mAh. Chlubí se tak celkovou kapacitou 4 900 mAh, což je téměř stejně jako 5 000 mAh u Galaxy S24 Ultra. Výdrž tak byla velmi slušná a po několika dnech, kdy se zařízení učí návyky uživatele, nebylo problém se dostat na 1,5 až 2 dny na plné nabití. Potěší podpora 45W nabíjení, ačkoliv ve výsledku přinese oproti 25 W „zrychlení“ zhruba o 15 minut. Při nabíjení dostatečně výkonnou nabíječkou pak trvá plné nabití z 0 do 100 % zhruba hodinu.

Podobně jako u Galaxy S24 Ultra a Galaxy S24, i zde pak i zde menší kritiku k absenci nového nabíjecího standardu Qi2. Ten sice nenavýší současný maximální nabíjecí výkon 15 W, kterým tento model disponuje, ale vychází z MagSafe, což znamená, že využívá magnetického kroužku. Pomocí něj je pak možné telefon „přicvaknout“ k nabíječce, držáku v autě nebo na něj naopak nasadit různé magnetické příslušenství. Vzhledem k předpokládané životnost takovéhoto smartphonu je tedy rozhodně škoda, že Qi2 nepodporuje. Implementaci Qi2 by navíc u Galaxy S24+ (alespoň teoreticky) neměl bránit S Pen. Co Galaxy S24+ neschází, to je reverzní bezdrátové nabíjení o výkonu 4,5 W.

Líbilo se nám solidní výdrž na nabití

podpora bezdrátového nabíjení

o 200 mAh větší baterie + 45W nabíjení

Nelíbilo se nám potěšila by podpora standardu Qi2

Konektivita: včetně UWB

Samsung Galaxy S24+ podporuje stejně jako Galaxy S24 Bluetooth 5.3, NFC, navigační služby GPS, GLONASS, BDS, Galileo a QZSS i Wi-Fi 6E. Na rozdíl od kompaktnějšího sourozence však disponuje také čipem UWB, který upotřebí majitelé chytrého přívěsku s UWB nebo třeba ti, jež chtějí odemykat svůj vůz telefonem.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita včetně UWB

Fotoaparát: zasloužil by si upgrade?

Stejně jako u Galaxy S24, i u Galaxy S24+ spoléhá Samsung na již tři roky starou fotovýbavu, která by si rozhodně zasloužila i jiné než softwarové vylepšení.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 3× Teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 10 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 24 mm 13 mm (120 stupňů) 69 mm 26 mm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF pevné ostření PDAF Dual Pixel PDAF

Nabízí se například podpora automatického ostření u ultraširokoúhlého objektivu či nasazení teleobjektivu s ostřící vzdáleností např. již od 10 cm, který by tak šlo použít k zachycení makro snímků. Samozřejmě lze namítnout, že by telefon mohl mít také zcela nové senzory, ale zpátky do reality...

Jedinou „novinkou“ je letos jiná selfie kamerka, jejíž hlavní předností má být schopnost zmenšit „průstřel“ v displeji, což je podle mě trochu málo. Fotoaparáty jsou sice stále relativně schopné a lze s nimi zachytit pěkné snímky, ale po tolika letech už zkrátka příliš ničím neohromí a zasloužily by si nějakou zásadnější inovaci. Jak již bylo řečeno, telefon jsem používal před, ale i po výrobcem zmiňované velké aktualizaci, která měla vylepšit právě kvalitu snímků (ovšem v mnoha ohledech přidávala funkce jen u Galaxy S24 Ultra). Hodnotím-li tedy již záběry zachycené po aktualizaci, dočkáte se pro Samsung typicky barevného (saturovanějšího) podání, které může učinit i ošklivější scénu rázem atraktivnější.

Denní snímky + portrét

Zhoršené světelné podmínky interiér

Zhoršené světelné podmínky exteriér

Obecně dále platí, že budete mít u všech snímačů za dobrého světla dostatek detailů, správně nastavenou expozici a fotky budou vypadat dobře i při focení za zhoršených světelných podmínek. S nižší mírou světla lze především u ultraširokoúhlého objektivu pozorovat technologickou zastaralost použitého snímače. Video v max. rozlišení 8K je stále spíše marketingovým lákadlem, záznam ve 4K (max. s 60 FPS) však vypadá pěkně, plynule a disponuje rychlým přeostřováním u hlavního snímače. 4K videa s 60 FPS je rovněž schopná natáčet selfie kamerka, což paradoxně některé vlajkové telefony stále nezvládají.

Samsung Galaxy S24+ 4K 30 FPS (interiér)

Samsung Galaxy S24+ 4K 60 FPS (exteriér)

Líbilo se nám líbivé a dostatečně kvalitní fotografie

schopnost 4K videa s 60 FPS selfie kamerkou

Nelíbilo se nám telefon neumí fotit makro snímky

tři roky stará fotovýbava (na zadní straně)

Software: dlouhá podpora a Galaxy AI

Samsung Galaxy S24+ spoléhá na nadstavbu OneUI, moderní Android 14 a 7letou softwarovou podporou, což znamená, že obdrží minimálně Android 21 i 7 let bezpečnostních záplat. Během testování jsem navíc nenarazil na žádné softwarové nedostatky apod., což je rozhodně kladné. Velkou novinkou je pak i Galaxy AI, jež však není exkluzivní čistě pro řadu Galaxy S24, neboť dorazí i na další telefony, a proto jsem jí věnoval samostatný obsáhlý článek, který rozhodně stojí za přečtení. Součástí schopností novinky je pochopitelně rovněž režim DeX, který může do jisté míry nahradit klasický desktop. Pochvalu si zaslouží rovněž přítomnost aktuálních březnových bezpečnostních záplat, které na telefon dorazily již 2. března.

Líbilo se nám délka podpory a včasnost aktualizací

Galaxy AI + DeX

Zhodnocení

Samsung Galaxy S24+ se prodává v základním 256GB provedení za doporučenou cenu 27 990 Kč a odhlédneme-li od mnoha akcí a způsobů, jak výslednou cenu výrazně snížit, domnívám se, že je na trhu mnoho zajímavějších smartphonů, které nabídnou schopnější fotovýbavu, zajímavější design či vyšší výkon (nebo vše dohromady). Neznamená to však, že je Galaxy S24+ špatným mobilem, naopak je v mnoha ohledech zajímavou volbou, resp. „sázkou na jistotu“ pro ty, kteří mají slabost pro tuto značku a chtějí 7letou softwarovou podporu. Přesto se nemohu ubránit dojmu, že je Galaxy S24+ jaksi nevýrazný a bez zmíněných bonusů by mohl mít poměrně těžké se prosadit. Pokud jste věrní Samsungu, doporučuji si osobně přeci jen připlatit za Galaxy S24 Ultra, případně se nebát nákupu loňské generace.

Konkurence

Pokud je pro vás důležité video a fotografie, rozhodně byste měli zvážit pořízení Google Pixelu 8 Pro, který rovněž garantuje 7letou softwarovou podporu a nabídne podobně dlouhou výdrž. Čtečku otisků prstů má však pouze optickou, ale v současnosti stojí ještě o něco méně než Galaxy S24+ a je rozhodně zajímavější po designové stránce.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 8 Pro 512 GB Rozměry 162,6 × 76,5 × 8,8 mm , 213 g Displej OLED, 6,7" (2 992 × 1 344 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G3 , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 050 mAh

Nedávno testované Vivo X100 Pro může Galaxy S24+ zadupat do země fotovýbavou, nicméně zaostává v oblasti softwarové podpory. Výhodou tohoto modelu je každopádně přítomnost 512GB úložiště a 16 GB RAM již v základu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Vivo X100 Pro Rozměry 164,1 × 75,3 × 8,9 mm , 225 g Displej AMOLED, 6,78" (2 800 × 1 260 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 9300 , 1×3,25 GHz + 4×2,85 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 400 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz