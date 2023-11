Samsung šlápne na plyn, Android 14 dostane do konce roku více než 30 modelů

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung je v posledních letech znám svou prvotřídní softwarovou podporou, která trvá několik let, u těch nejvýše postavených modelů zhruba 5 let, a navíc se zpravidla vztahuje na takřka celé portfolio. Důkazem budiž i současnost, kdy rumunské zastoupení výrobce na oficiálním komunitním fóru uvedlo jízdní řád aktualizací na nejnovější Android 14 a nadstavbu One UI 6.0. Pakliže jste měli obavy z dlouhého čekání, můžete si v klidu oddechnout. Jihokorejský výrobce totiž všem ukáže, jak má vypadat update několika desítek telefonů během pár týdnů.

Možná již víte, že řada Galaxy S23, s jedinou výjimkou, získala Android 14 již na konci října. Mimochodem tedy ve stejném měsíci jako Pixely. Další várka přístrojů přijde na řadu již v tomto týdnu. Dočkají se například modely z loňské vlajkové řady Galaxy S22, zbrusu nový Galaxy S23 FE, nejnovější skládací kousky a dokonce i oblíbení zástupci střední třídy. Konkrétní přehled modelů a dat najdete v tabulce v tomto článku.

Příští týden přijdou na řadu vybrané loňské a předloňské modely. Namátkou zmiňme třeba Samsung Galaxy S21 FE nebo levný Galaxy A13 5G. Jasný důkaz o tom, že Samsung nijak výrazně nerozlišuje, zda jste si pořídili telefon za 5 nebo 20 tisíc korun. Podpora zamíří ke všem.

Do konce letošního roku se dočkají i dva roky staré skládací modely, nejlevnější Samsung Galaxy A04s nebo odolný Galaxy XCover 5. Dodejme, že veškeré termíny jsou platné pro evropské trhy, což znamená, že by ve zmíněný den, případně o nějaký ten den později, měla aktualizace dorazit i na váš kousek, pokud jste jej v seznamu nalezli. U tří modelů datum chybí, avšak je pravděpodobné, že aktualizace dorazí, jen třeba o něco později.