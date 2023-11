Uniká Samsung Galaxy A25 ve čtyřech barevných variantách. Jak bude velký?

Fotografie: Samsung

S blížícím se koncem roku se Samsung pilně připravuje na postupné uvádění novinek pro příští rok a nejde samozřejmě jen o vlajkovou řadu Galaxy S24. Na řadu přijdou i nástupci z oblíbeného segmentu střední třídy v řadě Galaxy A a díky androidheadlines.com víme, jak velmi pravděpodobně bude vypadat Samsung Galaxy A25, jenž v nabídce výrobce nahradí současný model Galaxy A24.

Dle úniku bude chystaná novinka dostupná hned ve čtyřech barevných provedeních, a to černé, světle modré, limetkově zelené a modrošedé. Telefon bude s očekávanými rozměry 162 × 77,5 × 8,3 mm nepatrně větší, ale rozhodně ne přerostlý. To ostatně dokazuje i displej s úhlopříčkou 6,44". Jelikož je čtečka otisků prstů umístěna do bočního tlačítka, lze předpokládat, že displej bude spíše typu IPS a AMOLEDy si Samsung ponechá až pro řadu Galaxy A3x a výše.

Do displeje bude zasahovat rovněž výřez, nikoliv modernější průstřel. Nacházet se v něm bude 13Mpx čelní kamerka. Další fotoaparáty hledejte na zadní straně, jde o tradiční sestavu tří nezávisle situovaných objektivů. Předpokládá se, že hlavní snímač nabídne 50 Mpx.

Výkon má zajišťovat procesor Exynos 1280 společně s 8GB RAM. Potěší velká baterie s kapacitou 5 000 mAh a podpora 25W nabíjení. Údajně má být v tomto modelu od počátku připraven nejnovější Android 14 a nadstavba One UI 6. Právě tato informace, pokud se potvrdí, nám dává tušit, že se telefon představí spíše až zkraje příštího roku. Přeci jen bude chtít Samsung nový Android 14 dostat spíše na několik klíčových současných modelů.