Kompromis mezi velikostí a výdrží představuje stejně jako v minulých letech Galaxy S s přídomkem Plus. Jak se nám Galaxy S22+ osvědčil během několikatýdenního používání?

Letošní vlajková řada Galaxy S22 přinesla skvěle vybavený a přesto (na dnešní poměry) nebývale kompaktní Galaxy S22, ale také na fotografy zaměřený model Ultra s S Pen zabudovaným v těle. Jaký je ale „prostřední“ Galaxy S22+?

Samsung Galaxy S22+ – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy S22+ 256+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 157,4 × 75,8 × 7,6 mm , 196 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Chipset Samsung Exynos 2200 , , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost únor 2022, 27 999 Kč

Obsah balení: zcela standardní

V černé krabičce najdeme kromě bezpečně uloženého telefonu a nástroje pro vytažení SIM slotu pouze USB-C/USB-C kabel a nutné manuály. Výrobce spoléhá na to, že budoucí majitelé telefonu již nabíjecím adaptérem disponují, případně si jej dokoupí samostatně.

Líbilo se nám „environmentální“ obsah

Konstrukční zpracování: zkrátka něco mezi

Představovat design Galaxy S22+, natož jej zevrubně popisovat, je vcelku zbytečné. Jedná se totiž „pouze“ o větší Galaxy S22, který jsem již dříve testoval. Za extra kompaktní tak Galaxy S22+ označit nelze, na druhou stranu mohu potvrdit, že ani nepůsobí nijak extra hřmotně, jako například některé kousky od Xiaomi , a drží se stále velmi pohodlně. V kombinaci s matným provedením zad a příjemně zaoblenými hliníkovými rámečky pak není problém novinku nepustit z ruky klidně i několik desítek minut, aniž by to bylo nepříjemné.

Identické zůstalo také rozložení ovládacích prvků, které jsou stále příjemně na dosah bez nutnosti po zařízení jakkoliv „ručkovat“, umístění USB-C či slotu, do kterého se vměstnají až dvě nanoSIM (plus mobil podporuje virtuální eSIM). Stejně tak se můžete spolehnout na zvýšenou odolnost IP68, skleněná záda s Gorilla Glass Victus+ či povedenou haptickou odezvu. Telefon dorazil v šedočerném barevném provedení, osobně bych však sáhl spíše po zelené, které se Samsungu letos opravdu povedla.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

příjemně se drží

zvýšená odolnost

povedená haptická odezva

Displej: radost pohledět

Pokud je pro vás uhlopříčka displeje Galaxy S22 nedostačující a obrazovka Galaxy S22 Ultra je zase příliš velká, může Galaxy S22+ nabídnout zajímavý kompromis. Zobrazovací panel s 6,6 palci je přitom kompletně plochý a také nabídne maximální 120Hz obnovovací frekvenci. Stejně jako u Galaxy S22 lze počítat s velmi tenkými a symetrickými rámečky i jemností 393 PPI. Obrazovce tak v podstatě není absolutně co vytknout. Někoho by snad mohl zamrzet fakt, že na rozdíl od Galaxy S22 Ultra displej není schopen vykreslit obnovovací frekvenci v rozsahu 1 až 120 Hz, v praxi si však u tohoto panelu se schopností zobrazit 10 až 120 Hz vůbec ničeho nevšimnete.

Spokojen jsem byl také s maximálním jasem i spolehlivou čtečkou otisků prstů, která je ultrazvukového typu a nemá problém rozpoznat ani mírně mokrý, promrzlý či zpocený prst. Velkým plusem je také umístění, neboť se nenachází zbytečně nízko, jak je dnes (bohužel) u mnoha výrobců zvykem.

Líbilo se nám spolehlivá ultrazvuková čtečka

kvalitní 120Hz Super AMOLED

vysoký maximální jas

tenké rámečky

Zvuk: stereo, jak se patří

O hlasitou reprodukci se stará dvojice reproduktorů, které se nenechají zahanbit kvalitou přednesu ani maximální hlasitostí a v případě potřeby mohou zastoupit i menší přenosný reproduktor.

Líbilo se nám kvalitní stereo zvuk

Výkon hardwaru: klasika od Samsungu

Srdcem mobilu je stejně jako v případě zbylých modelů nový 4nm čipset Exynos 2200, který i přesto, že nenabídne nejvyšší výkon na trhu, zcela bez problémů rozběhne ty nejnáročnější hry a problém mu nedělá ani multitasking či natáčení 8K videa. Spolu s 8 GB RAM a až 256GB úložištěm tak nabídne novinka dostatek výkonu i pro náročné uživatele, přitom jsem se během testování nesetkal s nijak výraznějším zahříváním, což byl neduh některých čipsetů Exynos v minulosti.

Líbilo se nám výkonný hardware

Výdrž baterie: bez problémů

Kapacita baterie Galaxy S22 může mnohé (ačkoliv se ukázala být jako dostačující) odradit už jen kvůli nízké hodnotě mAh. Právě na ně cílí Galaxy S22+ s 4 500 mAh, s nimiž máte jednodenní výdrž jistou za všech okolností a při troše snahy se můžete (i navzdory většímu displeji) přehoupnout na jeden a půl dne. Nepatrnou výhodou může být rovněž podpora 45W nabíjecího výkonu, v praxi však oproti 25 W očekávejte zrychlení při nabití z 0 na 100 % spíše v rámci jednotek minut. Standardem u série Galaxy S je pak podpora 15W bezdrátového nabíjení i 4,5W bezdrátového nabíjení PowerShare. V nastavení baterie je také možnost omezit maximální nabití na 85 %, což prodlouží životnost baterie.

Líbilo se nám slušná výdrž

bezdrátové (reverzní) nabíjení

možnosti nastavení nabíjení

Konektivita: včetně UWB

Mobil podporuje Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, BDS i Galileo. Samozřejmostí je pak 5G i NFC pro bezkontaktní placení či rychlé spárování. Na rozdíl od menšího Galaxy S22 neschází ani UWB, které však v tuto chvíli využijete snad jen s přívěskem Galaxy SmartTag+.

Líbilo se nám včetně UWB

příkladná konektivita

Fotoaparát: povedená čtyřka

Další oblastí, která je naprosto identická s Galaxy S22, je fotovýbava. Bez chození kolem horké kaše se tak mohu podělit o pozitivní zkušenosti s používáním Galaxy S22+ jako fotomobilu. Kromě pěkně odladěné fotoaplikace totiž dostanete variabilní fotovýbavu, kterou mírně kazí snad jen ultraširokoúhlý objektiv bez automatického ostření, jinak však nabídne vše důležité, viz tabulka.

50Mpx hlavní snímač 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv 10Mpx 3× teleobjektiv 10Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.2 Velikost senzoru 1/1,56" 1/2,55" 1/3,94" 1/3,24" Ohnisko 23mm 13 mm 70mm 26 mm Velikost pixelů 1,0 µm 1,4 µm 1,0 µm 1,22 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF pevný focus PDAF Dual Pixel PDAF

Pokud fotíte hlavně kvůli tomu, abyste mohli sdílet vaše zážitky na sociálních sítích a nejde vám až tolik o zachycení reálných barev, budete nadšeni. Líbivé barevné podání zpravidla doprovází dobře nastavená expozice, správný kontrast, dostatek detailů i solidně fungující HDR, ačkoliv právě HDR má občas své chvilky. Velmi obstojně si mobil poradí i se zhoršenými světelnými podmínkami, takže můžete pořídit i pěkné večerní snímky. Milovníkům selfie jistě udělá i radost čelní kamerka s 10 Mpx a automatickým ostřením, která dokáže softwarově snížit/rozšířit rozsah záběru a natáčet videa až ve 4K ve 60 FPS. Na rozdíl od Galaxy S22 Ultra navíc novinka zvládá nativně pořizovat zpomalená videa s 960 FPS.

Samsung Galaxy S22+ 4K 30 FPS

Samsung Galaxy S22 4K 30 FPS

Samsung Galaxy S22 2160p 30 FPS

Samsung Galaxy S22 2160p 30 FPS

Samsung Galaxy S22 1080p 30 FPS

Líbilo se nám variabilní fotovýbava

líbivé snímky s dobře nastavenou expozicí, pěknými barvami i slušnou úrovní detailů

Nelíbilo se nám živé barevné podání nemusí vyhovovat každému

chybějící autofocus u ultraširokoúhlého objektivu

Software: příkladná podpora

Již z výroby najdete v Galaxy S22+ Android 12 s nejnovějším One UI, přičemž Samsung poskytuje i garanci 5 let bezpečnostních záplat a čtyř velkých softwarových aktualizací. To je na poměry Androidu opravdu hodně. Prostředí pak tradičně funguje velmi svižně a během používání jsem se nesetkal se záseky. Potěší také aktuální březnové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám pěkně zpracovaná nadstavba

nejnovější Android 12

dlouhá softwarová podpora

Zhodnocení

Samsung Galaxy S22+ je skvěle vybaveným telefonem, který nabízí oproti Galaxy S22 větší displej, vyšší kapacitu baterie i technologii UWB. V mém případě by se však jednalo až o posledního kandidáta při uvažování o nákupu telefonu z řady Galaxy S22. Nenabídne totiž krásně kompaktní rozměry ani S Pen zabudovaný v těle či 10× teleobjektiv. Nepochybuji však o tom, že své zájemce si tento kompromis mezi Galaxy S22 a Galaxy S22 Ultra i tak jistě najde.

Konkurence

O něco levnější, přesto však s větší uhlopříčkou a jemnějším rozlišením, větší baterií a zejména lepší fotovýbavou, je Google Pixel 6 Pro. Nevýhodou je naopak v ČR nepodporovaná 5G konektivita či „jen“ optická čtečka otisků prstů.

Přejít do katalogu Google Pixel 6 Pro 512 GB Rozměry 163,9 × 75,9 × 8,9 mm , 210 g Displej OLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Google Tensor , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 003 mAh

Příplatek 2 tisíce korun (nebereme-li v potaz různé slevové akce) znamená možnost si pořídit kompaktnější iPhone 13 Pro, který sice nabídne o 0,5" menší displej, ale také výkonnější procesor i praktičtější fotovýbavu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 13 Pro 1 TB Rozměry 146,7 × 71,5 × 7,7 mm , 203 g Displej OLED, 6,1" (2 532 × 1 170 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A15 Bionic , 2×3,22 GHz Paměť úložiště: 1 024 GB , ne Akumulátor ? mAh 42 860 Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz