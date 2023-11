Z nejnovějšího Androidu 14 se raduje i loňský oblíbenec Samsung Galaxy A53

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung pokračuje v závratném tempu aktualizací svých zařízení na nejnovější systém od Googlu a v podstatě denně přibývají nové modely, pro které je aktualizace vydána. Vše odstartovaly modely vlajkové řady Galaxy S23 a Galaxy S22, následovaly ohebné telefony Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5. Z nejnovější verze Androidu se mohou těšit i první uživatelé telefonů Galaxy S23 FE a Galaxy A54. Před několika dny se přidala i řada tabletů Galaxy Tab S9 společně s cenově dostupným Galaxy A34 a předloňskými vlajkovými modely řady Galaxy S21. Řada už přišla i na loňské tablety Galaxy Tab S8. Naposledy se připojil i levný Samsung Galaxy A14 5G.

Nově se k vybrané skupině připojil i velmi oblíbený Samsung Galaxy A53 z loňského roku, který patřil mezi vůbec nejprodávanější zařízení střední třídy. Současný update nese dle informací sammobile.com označení A536BXXU7DWK6 a přináší nejen Android 14, ale také nadstavbu One UI 6 a listopadové bezpečnostní záplaty.

V tuto chvíli se aktualizace šíří ve Velké Británii, avšak v následujících dnech se dostane i do dalších regionů. Váš telefon by vám stáhnutí a instalaci měl nabídnout. Pokud ne, zkuste zavítat do Nastavení, najít položku Aktualizace softwaru a dostupnost nového systému zkontrolovat ručně.