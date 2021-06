Každé dva roky nás Samsung potěší příchodem nového odolného telefonu nižší střední třídy a tuto tradici zatím neporušil. Nejnovějším přírůstkem je Galaxy XCover 5, který opět přináší příjemné evoluce v oblasti výbavy. Mírně se zvětšil displej, nabízí více výkonu i paměti. Dnešní optikou se navíc jedná o poměrně kompaktní telefon, což by mohlo být jedním z jeho trumfů.

Většina lépe vybavených telefonů se dnes chlubí zvýšenou odolností proti vodě a prachu. Mylně tak lze nabýt dojmu, že poctivé odolné telefony z dob minulých již dnes nemají na trhu místo. To by však byla skutečně chyba. Opravdové odolné telefony jsou totiž celkově zesílené a zvládají i pády bez větších úhon. A to je případ i dnes testovaného Samsungu Galaxy XCover 5. Jeho výhodou současně je, že vypadá jako vcelku standardní chytrý telefon. Není velký ani tlustý. Má tedy našlápnuto do kapsy nejednoho uživatele?

Technické parametry Samsung Galaxy XCover 5 Kompletní specifikace Konstrukce 147,1 × 71,6 × 9,2 mm , ? g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 / MIL-810G Displej TFT IPS, 5,3" (1 400 × 720 px) Fotoaparát 16 Mpx , LED dioda Chipset Samsung Exynos 7 Octa , CPU: 8×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ?, LTE: 150 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 3 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost březen 2021, 7 499 Kč

Obsah balení

Výrobce toho k mobilu příliš nepřibalil – jen nezbytnou koncovku nabíječky a USB kabel. Veškeré další případné příslušenství si budete muset dokoupit.

Konstrukční zpracování: příjemně malý

Samsung se drží léty osvědčeného vzhledu řady XCover. Mezigeneračně došlo k mírné změně designu, kdy se telefon nepatrně protáhl a vypadá moderněji. Nadále však zůstal zachován masivnější boční rám, který smartphone více chrání, a pro někoho nudnou černou rozbíjí drobné červené prvky, kterých jsme se dočkali kolem zadního fotoaparátu a také v oblasti tlačítka na levém boku.

Zadní kryt je překvapivě odnímatelný.

Celá záda jsou plastová s protiskluzovou povrchovou úpravou. Zadní kryt je mimochodem odnímatelný a skrývá se pod ním vyměnitelná baterie i slot pro paměťovou a SIM kartu. Vše je však dobře zpracováno a utěsněno. O kvalitu konstrukčního zpracování se tedy netřeba obávat. Robustnost zařízení dokresluje nepatrně vyšší hmotnost 172 gramů, avšak ta by překvapila u odolného telefonu málokoho.

Na první pohled si lze všimnout zásadní změny, která se odehrála na čelní straně. Samsung definitivně opustil hardwarová tlačítka i v případě odolných telefonů. Jejich odstranění umožnilo zvětšit displej a zachovat takřka beze změny fyzické rozměry telefonu. Klasické klávesy tak najdete jen po stranách. Napravo jde o odemykací tlačítko a dvojklávesu regulující hlasitost. Na pravém boku je velké červené a uživatelsky nastavitelné tlačítko. Stisk kláves je jistý, což je základem pohodlného ovládání.

Vynechat nemůžeme zpočátku avizovanou zvýšenou odolnost. Galaxy Xcover 5 nerozhází až 30minutová koupel v 1,5metrové hloubce a zcela odolá prachu. Slušný začátek. Přežije také nějaký ten pád, neboť plní vojenský standard MIL-STD 810 G.

Líbilo se nám odolá vodě a prachu

přežije i nějaký ten pád

pohodlně se drží

programovatelné tlačítko

zvýšená odolnost

Displej: nezvykle malý

Po delší době se Samsung odhodlal ke zvětšení úhlopříčky displeje, která oproti předchůdci narostla z 5" na 5,3". Jedná se však nadále jen o obyčejný IPS panel s 60 Hz a bohužel i s nižším HD+ rozlišením. Na druhou stranu, s ohledem na úhlopříčku displeje se hrubého rastru obávat nemusíte. Smířit se musíte ale s tím, že mobil nedokáže nijak upozornit na zmeškané události. Chybí ambientní režim i informační dioda. Ochranu displeje má na starost sklíčko Gorilla Glass 6.

Líbilo se nám větší úhlopříčka

Nelíbilo se nám neinformuje na zmeškané události

Zvuk: nenáročné uspokojí

Zvukově si novinka vede zcela průměrně vzhledem k jedinému reproduktoru, který je umístěný na spodní hraně, i v otázce výstupu do sluchátek. Vždy budete muset mít nějaká vlastní, avšak i z obyčejných pecek dokáže Xcover 5 vykouzlit vcelku slušný zvuk.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám hlasitý reproduktor mohl být lepší

Výkon hardwaru: malé zlepšení

Po hardwarové stránce před sebou máme telefon nižší střední třídy. Pod kapotou je procesor Exynos 850 a 4GB operační paměť, což je o 1 GB navíc oproti dva roky starému modelu. Pro vaše data je připravena dvojnásobná (tedy 64GB) paměť, ze které zůstane po prvním zapnutí 51 GB prostoru pro vás. Paměťové karty telefon podporuje až do velikosti 1 TB.

Benchmark testy

Líbilo se nám slušná operační paměť

podporuje paměťové karty

Výdrž baterie: více než slušná

Baterie je uživatelsky vyměnitelná. Ano, Xcover 5 zůstává velkou výjimkou, kde si klidně můžete pořídit náhradní baterii a v případě potřeby ji jednoduše vyměnit. Její kapacita činí 3 000 mAh a výdrž se běžně pohybuje kolem 2 dnů při středně náročném využívání včetně internetu. Nabití je však spíše pomalé (15 W) a počítejte s necelými dvěma hodinami, přičemž využíváno je USB-C. Bezdrátové nabíjení se nekoná.

Líbilo se nám oboustranný konektor USB-C

slušná výdrž

vyměnitelná baterie

Nelíbilo se nám pomalejší nabíjení

Konektivita: na 5G si ještě počkáme

Telefon dostal do vínku takřka plnohodnotnou konektivitu. Můžete se těšit na podporu rychlých dat v síti LTE, přičemž k dispozici je rychlostní kategorie 6, což znamená teoretickou rychlost stahování až 300 Mb/s. Naopak 5G sítě ještě chybí, avšak za vyložený nedostatek to nepovažujeme. Dostalo se také na Wi-Fi ac a Bluetooth ve verzi 5.0 či NFC. Při toulkách světem se můžete spolehnout na GPS, GLONASS a BeiDou. Lokalizace vaší polohy trvá několik málo vteřin.

Líbilo se nám NFC

Bluetooth 5.0

USB-C

Nelíbilo se nám chybí 5G

Fotoaparát: pro základ připraven

S fotoaparátem si Samsung příliš hlavu nelámal a XCover 5 osadil 16megapixelovým snímačem s automatickým ostřením a přisvětlením. Prostředí je přehledné a v nastavení nechybí manuální režim či HDR. Výsledné snímky jsou průměrné. Budete-li fotografovat během dne venku, budete se snímky spokojeni. Ubývající světlo je nepřítelem a je nutné očekávat šum/sníženou ostrost.

V prostředí si můžete všimnout přibližovacího tlačítka, které je obvyklé u zařízení s teleobjektivem. Ten však Galaxy Xcover 5 samozřejmě nemá, vše se tak děje digitálně a o nějaký smysluplný zoom rozhodně nejde. Kromě teleobjektivu však bohužel chybí i ultraširokoúhlý objektiv či makro snímač.

Pro potřeby selfies je připravena jen základní 5megapixelová kamerka, která svou kvalitou příliš neoslní a doporučujeme ji spíše pro video hovory.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Zbývá doplnit, že video natočíte maximálně ve Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu, přičemž kvalita je vhodná pro displej telefonu, případně sociální sítě. Na domácí videa doporučujeme přeci jen něco kvalitnějšího. Zamrzí totiž zejména časté bezdůvodné přeostřování během záznamu.

Samsung Galaxy XCover 5 (testovací video) – 1080p, 30 FPS

Líbilo se nám za denního světla slušné snímky

Nelíbilo se nám horší čelní kamerka

Software: příkladem pro ostatní

Samsung po letech vyšperkoval své prostředí takřka k dokonalosti a prezentuje jej i v novém Galaxy XCoveru 5. Očekávejte vše aktuální, což znamená Android 11 a červnové bezpečnostní záplaty. Prostředí nadstavby One UI 3.1 se neliší od ostatních Samsungů a většina uživatelů v něm bude brzy jako doma. Optimalizace se povedla a práce s telefonem je veskrze pohodlná a dostatečně svižná.

Líbilo se nám přehledné prostředí

nejnovější Android

Zhodnocení

Galaxy XCover 5 ukázal, že segment odolných telefonů Samsung nehodlá opustit, ale současně v něm neplánuje ani žádné revoluční změny. V podstatě jako každé dva roky došlo k nezbytným úpravám, aby byl mobil konkurenceschopný. Za zásadní změny k lepšímu lze považovat větší displej, více výkonu i paměti. Ostatní části výbavy jsou téměř neměnné. Trápit vás naopak může zmizení klasických tlačítek pod displejem nebo nadále spíše slabší výbava, kterou kompenzuje jen adekvátní odolnost nejen proti vodě a prachu. S cenou těsně pod 8 tisíci Kč není zástupce Samsungu nejlevnější, ale ani nijak přehnaně drahý.

Konkurence

Patrně největším konkurentem bude zbrusu nová Motorola Defy s větším displejem a vyšší kapacitou baterie. Při stejné ceně však zklame starým Androidem.

Přejít do katalogu Motorola Defy (2021) Rozměry ? × ? × ? mm , ? g Displej TFT IPS, 6,5" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 662 , 4×2 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 64 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Opomenout nemůžeme ani o dva tisíce korun levnější CAT S42, který přináší ještě vyšší odolnost či větší displej. Naopak ale disponuje menší operační i interní pamětí.

Přejít do katalogu CAT S42 Rozměry 161,3 × 77,2 × 12,7 mm , 220 g Displej TFT IPS, 5,5" (1 440 × 720 px) Fotoaparát 13 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor MediaTek helio A20 , 4×1,8 GHz Paměť RAM: 3 GB , úložiště: 32 GB , microSDXC Akumulátor 4 200 mAh Kč 5 989 Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz