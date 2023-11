Nejnovější Android 14 se dostává na loňskou řadu tabletů Galaxy Tab S8 od Samsungu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Samsung pokračuje ve své aktualizační krasojízdě a postupně převádí značnou část svých zařízení na nejnovější Android 14. Nejprve přišly na řadu vlajkové řady Galaxy S23 a Galaxy S22, následovaly ohebné modely Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5. Z nejnovější verze Androidu se mohou těšit i první uživatelé telefonů Galaxy S23 FE a Galaxy A54. Před několika dny se přidala i řada tabletů Galaxy Tab S9 společně cenově dostupným Galaxy A34. Naposledy se mohli radovat i majitelé řady Galaxy S21.

Výrobce však na nic nečeká a přidává další modely, tentokrát došlo na loňskou řadu tabletů, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ a Galaxy Tab S8 Ultra. Jak informuje sammobile.comupdate má označení X706BXXU5CWK7, X706BXXU5CWK7 a X906BXXU5CWK7 pro verzi Ultra, přičemž kromě nejnovějšího Androidu 14 přináší také nadstavbu One UI 6 a listopadové bezpečnostní záplaty. V tuto chvíli se aktualizace šíří napříč Evropou. Váš tablet by vám stáhnutí a instalaci měl nabídnout. Pokud ne, zkuste zavítat do Nastavení, najít položku Aktualizace softwaru a dostupnost nového systému zkontrolovat ručně. Mějte na paměti, že aktualizace může dorazit v horizontu hodin či několika málo dní.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Tab S8 5G Rozměry 253,8 × 165,3 × 6,3 mm , 503 g Displej TFT IPS, 11" (2 560 × 1 600 px) Fotoaparát 13 Mpx Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 8 000 mAh Kč

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Tab S8+ 5G Rozměry 285 × 185 × 5,7 mm , 567 g Displej Super AMOLED, 12,4" (2 800 × 1 752 px) Fotoaparát 13 Mpx Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 10 090 mAh Kč