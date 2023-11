Android 14 již zamířil i na téměř 3 roky starou řadu Galaxy S21 od Samsungu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung pokračuje ve své aktualizační krasojízdě a postupně převádí značnou část svých zařízení na nejnovější Android 14. Nejprve přišly na řadu vlajkové řady Galaxy S23 a Galaxy S22, následovaly ohebné modely Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5. Z nejnovější verze Androidu se mohou těšit i první uživatelé telefonů Galaxy S23 FE a Galaxy A54. Před dvěma dny se přidala i řada tabletů Galaxy Tab S9 a naposledy také cenově dostupný Galaxy A34.

Nejnověji si update našel cestu do řady Galaxy S21, od jejíhož představení uplynuly již bezmála tři roky. Potěšující je, že aktualizace míří na všechny tři kousky, a to Galaxy S21, Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra. Jak informuje sammobile.com, nejnovější Android 14 nese označení G99xBXXU9FWK2 a má velikost zhruba 2,28 GB. V tuto chvíli se šíří zejména ve Švýcarsku, ale další evropské regiony by měly přibýt v řádu několika hodin, případně dnů. Váš mobil by vám stáhnutí a instalaci měl nabídnout. Pokud ne, zkuste zavítat do Nastavení, najít položku Aktualizace softwaru a dostupnost nového systému zkontrolovat ručně. Mějte na paměti, že aktualizace může dorazit v horizontu hodin či několika málo dní.

Kromě samotného Androidu 14 se můžete těšit i na nadstavbu One UI 6 a samozřejmě nejnovější bezpečností záplaty platné k 1. listopadu 2023. Dodejme, že poslední kousek řady S21, jmenovitě Galaxy S21 FE, se aktualizace dočká také, mělo by se tak stát v nejbližších týdnech.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S21 128+8 GB Rozměry 151,7 × 71,2 × 7,9 mm , 171 g Displej AMOLED, 6,2" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 2100 , 1×2,9 GHz + 3×2,8 GHz + 4×2,3 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 000 mAh Kč

Přejít do katalogu Samsung Galaxy S21+ 128+8 GB Rozměry 161,4 × 75,6 × 7,8 mm , 202 g Displej AMOLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 2100 , 1×2,9 GHz + 3×2,8 GHz + 4×2,3 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 800 mAh