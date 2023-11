Samsungy Galaxy S22 získávají Android 14. Podpora je zhruba v polovině

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Před zhruba týdnem se objevily informace, které měly mapovat jízdní řád aktualizací na více než třicítku telefonů a tabletů Samsung. Ačkoliv se záhy ukázalo, že termíny zřejmě zcela nesedí, jihokorejský výrobce v přípravě aktualizací pokračuje. Nyní gsmarena.com informuje o příchodu updatu na Galaxy S22, Galaxy S22+ a Galaxy S22 Ultra, tedy loňské vlajkové modely. Doplňme, že oproti teoretickému jízdnímu řádu dostává tato řada aktualizaci se zhruba týdenním zpožděním.

Aktualizace má velikost zhruba 3,1 GB a kromě Androidu 14 přináší rovněž inovované prostředí One UI 6. To nabízí přepracovaný Quick Panel, upravené notifikace, změněný widget přehrávače médií či bohatší sadu emotikonů. Samsung přidal také nové styly hodin na odemykací obrazovce a taktéž umožnil měnit jejich umístění či velikost.

Nejnovější update pro řadu Galaxy S22 se šíří i na české kousky formou OTA, telefon by vám jej tak měl nabídnout sám. Pakliže se tak doposud nestalo, zavítejte do Nastavení, dále hledejte položku Aktualizace softwaru a zde hned první možnost Stáhnout a instalovat. Váš telefon zkontroluje, zda je aktualizace dostupná a případně nabídne její stažení, respektive instalaci. Doplňme, že řada Galaxy S22 v těchto dnech získává druhou velkou aktualizaci po Androidu 13, který dorazil zkraje letošního roku. Dle plánů výrobce by se všechny tři zmíněné modely měly dočkat ještě Androidu 15 v příštím roce a nakonec Androidu 16 v roce 2025. Vše za předpokladu, že Samsung dodrží svůj slib.

Aktualizace na Android 14 dorazila i na redakční Samsung Galaxy S22+

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S22 256+8 GB Rozměry 146 × 70,6 × 7,6 mm , 168 g Displej AMOLED, 6,1" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 2200 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 700 mAh Kč

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S22+ 256+8 GB Rozměry 157,4 × 75,8 × 7,6 mm , 196 g Displej AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Procesor Samsung Exynos 2200 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh Kč