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Samsung nejspíš chystá překvapení. Chytré hodinky Galaxy Aero bez Wear OS

Marek Vacovský
Samsung nejspíš chystá překvapení. Chytré hodinky Galaxy Aero bez Wear OS
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • V kódu aplikace Galaxy Wearable byly objeveny zmínky o dosud neoznámeném nositelném zařízení s kódovým označením „Galaxy Aero“
  • Místo tradičního Wear OS od Googlu má novinka využívat operační systém RTOS, což by mělo výrazně prodloužit výdrž na nabití
  • Model by měl v nabídce jihokorejského výrobce vyplnit mezeru mezi fitness náramkem Galaxy Fit a nejlevnějšími chytrými hodinkami Galaxy Watch F

Vedle spekulací o přípravě fitness náramku Galaxy Fit 4 se nyní objevily zprávy o dalším cenově dostupném zařízení z dílny Samsungu – to by mohlo vytvořit zcela novou kategorii v nabídce jihokorejského výrobce a nabídnout kompromis mezi základními náramky a plnohodnotnými chytrými hodinkami.

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Na existenci chystaného modelu upozornil server SamMobile (viz sammobile.com), jehož redaktoři objevili odkaz na dosud nepředstavené zařízení přímo v kódu oficiální aplikace Galaxy Wearable. Zařízení je v něm vedené pod kódovým označením „Galaxy Aero“ a interním štítkem „galaxy_rtos_watch“.

Návrat k RTOS jako klíč k delší výdrži

Nejzásadnější informací, kterou únik odhaluje, je volba operačního systému. Zatímco prémiové modely řady Galaxy Watch spoléhají na komplexní a energeticky náročnější systém Wear OS od Googlu, model Galaxy Aero by měl využívat lehký Real-Time Operating System (RTOS). Tedy stejný typ softwaru, jaký Samsung aplikuje u svých fitness náramků řady Galaxy Fit.

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Použití RTOS přitom přináší dvě zásadní výhody – nižší výrobní náklady a podstatně delší výdrž baterie. Uživatelé by se tak mohli dočkat provozu na jedno nabití týden i déle, což je hodnota, které s hodinkami s Wear OS v praxi není možné dosáhnout. Očekává se nicméně, že i přes jednodušší systém nabídne Galaxy Aero standardní paletu zdravotních a sportovních senzorů, včetně kontinuálního měření tepové frekvence či akcelerometru pro sledování fyzické aktivity.

Vyplnění mezery v nabídce

Jak dodává androidauthority.com (viz androidauthority.com), Galaxy Aero by se měly zařadit přesně mezi očekávaný fitness náramek Galaxy Fit 4 a chytré hodinky Galaxy Watch FE. Zatímco klasické fitness náramky nabízí pouze kompaktní podlouhlý displej, Galaxy Aero by mohl přinést populární konstrukční formát klasických hodinek, avšak s ořezanými chytrými funkcemi a příznivější cenou. Vzhledem k označení „watch“ v kódu je téměř jisté, že půjde o zařízení s displejem, nikoli o pouhý senzorický pásek bez obrazovky.

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Pořídili byste si chytré hodinky Samsung bez Wear OS? Budeme rádi, když se s námi podělíte o názor v diskuzi pod článkem.

androidauthority.com, sammobile.com, ,
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