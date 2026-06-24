Takto budou vypadat nové hodinky Samsung Galaxy Watch9

Chystané chytré hodinky Samsung Galaxy Watch9 se poodhalují v dalších únicích skrze serveryx Digital Citizen (viz digitalcitizen.life) a Android Headlines (viz bloomberg.com), které se tentokrát zaměřují na dostupné velikosti, barevné varianty a konektivitu. Podle nejnovějších informací dorazí tento základní model v tradičních velikostech 40 mm a 44 mm, přičemž obě verze budou k dispozici jak v klasické Bluetooth variantě, tak ve variantě s podporou LTE.
Nabídka barev bude pevně rozdělena podle velikosti hodinek Galaxy Watch9. Pokud si vyberete menší 40mm model, budete mít na výběr mezi krémovou (Cream) a grafitovou (Graphite) barvou. Větší 44mm varianta se pak bude prodávat v odstíne stříbrné (Silver) a grafitové (Graphite). Unikly také informace o baterii menšího 40mm modelu, který by měl nabídnout kapacitu 400 mAh.
Co se týče celkového designu a softwaru, hodinky by měly dostat mírně upravený vzhled s novými ciferníky a předělaným stylem řemínku. Očekává se, že poběží na operačním systému Wear OS s novou verzí grafické nadstavby One UI Watch. K oficiálnímu představení by mělo dojít na chystané akci Galaxy Unpacked, která má proběhnout již 22. července. Na téže akci má Samsung představit i několik modelů s ohebným displejem spadajících do řad Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip.
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