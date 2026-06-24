mobilenet.cz na sociálních sítích

Takto budou vypadat nové hodinky Samsung Galaxy Watch9

Michal Pavlíček
1
Takto budou vypadat nové hodinky Samsung Galaxy Watch9
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Tradičně dorazí ve dvou velikostech
  • Premiéru by si měly odbýt na červencové akci Galaxy Unpacked

Chystané chytré hodinky Samsung Galaxy Watch9 se poodhalují v dalších únicích skrze serveryx Digital Citizen (viz digitalcitizen.life) a Android Headlines (viz bloomberg.com), které se tentokrát zaměřují na dostupné velikosti, barevné varianty a konektivitu. Podle nejnovějších informací dorazí tento základní model v tradičních velikostech 40 mm a 44 mm, přičemž obě verze budou k dispozici jak v klasické Bluetooth variantě, tak ve variantě s podporou LTE.

Samsung Galaxy Watch9Samsung Galaxy Watch9Samsung Galaxy Watch9Samsung Galaxy Watch9Samsung Galaxy Watch9Samsung Galaxy Watch9Samsung Galaxy Watch9Samsung Galaxy Watch9
Samsung Galaxy Watch9
Samsung Galaxy Watch9
Samsung Galaxy Watch9
Samsung Galaxy Watch9
Samsung Galaxy Watch9
Samsung Galaxy Watch9
Samsung Galaxy Watch9
Samsung Galaxy Watch9
Na celou obrazovku
Samsung Galaxy Watch9

Nabídka barev bude pevně rozdělena podle velikosti hodinek Galaxy Watch9. Pokud si vyberete menší 40mm model, budete mít na výběr mezi krémovou (Cream) a grafitovou (Graphite) barvou. Větší 44mm varianta se pak bude prodávat v odstíne stříbrné (Silver) a grafitové (Graphite). Unikly také informace o baterii menšího 40mm modelu, který by měl nabídnout kapacitu 400 mAh.

Recenze Samsung Galaxy Watch8 (44mm) – Inovuj vytrvale a pomalu
Přečtěte si také

Recenze Samsung Galaxy Watch8 (44mm) – Inovuj vytrvale a pomalu

Co se týče celkového designu a softwaru, hodinky by měly dostat mírně upravený vzhled s novými ciferníky a předělaným stylem řemínku. Očekává se, že poběží na operačním systému Wear OS s novou verzí grafické nadstavby One UI Watch. K oficiálnímu představení by mělo dojít na chystané akci Galaxy Unpacked, která má proběhnout již 22. července. Na téže akci má Samsung představit i několik modelů s ohebným displejem spadajících do řad Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip.

androidheadlines.com, digitalcitizen.life, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Takže větší verze by mohla mít přes 500 kapacitu? To by bylo fajn. Ještě zrychlit nabíjení jak u Pixel Watch aspoň.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze