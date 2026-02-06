Nejdivnější leak historie? Nepředstavené Pixel Watch 5 nalezené na dně oceánu

Technologický svět je zvyklý na nejrůznější úniky informací. Většinou mají podobu rozmazaných fotek z továren, předčasně zveřejněných renderů nebo odhalení v kódu aplikací. To, co se však odehrálo na konci května v Karibiku, posouvá hranice technologických „leaků“ do zcela nové, doposud neprobádané dimenze – a to doslova pod mořskou hladinu. Při potápění poblíž ostrova Svatý Martin totiž byly na oceánském dně nalezeny kompletně funkční, dosud nepředstavené Pixel Watch 5.
O bizarní příběh se přitom na sociální síti X podělil známý herní vývojář Randy Pitchford, spoluzakladatel herního studia Gearbox. Jeho přítel si z potápění odnesl suvenýr, který vyrazil dech celé technologické komunitě. Přestože hodinky strávily neznámou dobu ve slané vodě, podle Pitchforda byly po vytažení stále funkční. Příběh má navíc bizarní tečku – díky síle internetu se během několika hodin podařilo dohledat původního majitele (zřejmě zaměstnance Googlu testujícího prototyp) a hodinky jsou již na cestě k němu.
Update: Thanks to the magic of the internet, I am now in touch with the owner and we’ve arranged for its return. If you find something that isn’t yours, pay it forward and try to return it to its rightful owner. https://t.co/NaqUHuvJmM— Randy Pitchford (@DuvalMagic) May 31, 2026
To nejzajímavější však nabízejí publikované fotografie. Jak dodává androidauthority.com (viz androidauthority.com), nejde o žádný polotovar v ochranném pouzdře. Hodinky vypadají jako finální produkt připravený do prodeje. Na jejich zadní straně jsou jasně čitelné gravírované nápisy jako Google, Pixel Watch 5 a certifikace voděodolnosti IP68. Mimo to zařízení odhalilo i svou hardwarovou výbavu, z níž nás může zaujmout například podpora ultraširokopásmové technologie (UWB).
Google se k situaci odmítl vyjádřit, ale jedno je jisté – po karibské aféře bude muset společnost velmi vážně přehodnotit svůj systém sledování a zabezpečení testovacích prototypů. Prvenství za nejbizarnější únik dekády už jim ale nikdo nevezme, i když...
Cupertino by mohlo vyprávět
Pro mladší generaci fanoušků technologií může být tento incident šokem, pamětníci si však okamžitě vzpomenou na rok 2010, kdy se odehrál do té doby největší skandál s prototypy. Připomeňme, že tehdy softwarový inženýr Applu Gray Powell v německé pivnici Gourmet Haus Staudt v kalifornském Redwood City zapomněl přísně utajovaný iPhone 4. Technologický web Gizmodo prototyp poté koupil od nálezce za 5 tisíc dolarů a ukázal ho světu týdny předtím, než ho Steve Jobs stihl představit.