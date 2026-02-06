Nejdivnější leak historie? Nepředstavené Pixel Watch 5 nalezené na dně oceánu

Marek Vacovský
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Spoluzakladatel herního studia Gearbox, Randy Pitchford, sdílel na síti X příběh svého přítele, který při potápění u ostrova Svatý Martin našel funkční hodinky
  • Detailní fotografie zadní strany zařízení odhalují oficiální nápisy „Google“ a „Pixel Watch 5“ spolu se seznamem pokročilých zdravotních senzorů

Technologický svět je zvyklý na nejrůznější úniky informací. Většinou mají podobu rozmazaných fotek z továren, předčasně zveřejněných renderů nebo odhalení v kódu aplikací. To, co se však odehrálo na konci května v Karibiku, posouvá hranice technologických „leaků“ do zcela nové, doposud neprobádané dimenze – a to doslova pod mořskou hladinu. Při potápění poblíž ostrova Svatý Martin totiž byly na oceánském dně nalezeny kompletně funkční, dosud nepředstavené Pixel Watch 5.

O bizarní příběh se přitom na sociální síti X podělil známý herní vývojář Randy Pitchford, spoluzakladatel herního studia Gearbox. Jeho přítel si z potápění odnesl suvenýr, který vyrazil dech celé technologické komunitě. Přestože hodinky strávily neznámou dobu ve slané vodě, podle Pitchforda byly po vytažení stále funkční. Příběh má navíc bizarní tečku – díky síle internetu se během několika hodin podařilo dohledat původního majitele (zřejmě zaměstnance Googlu testujícího prototyp) a hodinky jsou již na cestě k němu.


To nejzajímavější však nabízejí publikované fotografie. Jak dodává androidauthority.com (viz androidauthority.com), nejde o žádný polotovar v ochranném pouzdře. Hodinky vypadají jako finální produkt připravený do prodeje. Na jejich zadní straně jsou jasně čitelné gravírované nápisy jako Google, Pixel Watch 5 a certifikace voděodolnosti IP68. Mimo to zařízení odhalilo i svou hardwarovou výbavu, z níž nás může zaujmout například podpora ultraširokopásmové technologie (UWB).

Google se k situaci odmítl vyjádřit, ale jedno je jisté – po karibské aféře bude muset společnost velmi vážně přehodnotit svůj systém sledování a zabezpečení testovacích prototypů. Prvenství za nejbizarnější únik dekády už jim ale nikdo nevezme, i když...

Cupertino by mohlo vyprávět

Pro mladší generaci fanoušků technologií může být tento incident šokem, pamětníci si však okamžitě vzpomenou na rok 2010, kdy se odehrál do té doby největší skandál s prototypy. Připomeňme, že tehdy softwarový inženýr Applu Gray Powell v německé pivnici Gourmet Haus Staudt v kalifornském Redwood City zapomněl přísně utajovaný iPhone 4. Technologický web Gizmodo prototyp poté koupil od nálezce za 5 tisíc dolarů a ukázal ho světu týdny předtím, než ho Steve Jobs stihl představit.

