Velký update Samsung Health. Jaké zdravotní novinky zamíří do hodinek Galaxy Watch?

Samsung oznámil (viz samsung.com) zásadní aktualizaci své mobilní aplikace Samsung Health, která přináší kompletní vizuální proměnu a řadu nových zdravotních funkcí poháněných umělou inteligencí. Update začne globálně vycházet v pondělí 8. června 2026 a slouží jako předzvěst schopností, kterými bude disponovat nadcházející generace chytrých hodinek řady Galaxy Watch.
Hlavní změnou v rozhraní je přehlednější uspořádání domovské obrazovky aplikace Samsung Health do pěti základních pilířů, kterými jsou Spánek, Aktivita, Výživa, Všímavost a Životní funkce. Uživatelé navíc přímo na hlavní ploše nově najdou personalizované tipy pro zdravý životní styl a především Skóre energie poháněné umělou inteligencí, které analyzuje celkovou denní připravenost organismu. Aktualizace zároveň odhaluje čtveřici zcela nových metrik, které plně ožijí s příchodem nových modelů Galaxy Watch.
První z nich je funkce Vitals, která během noci analyzuje pět bio-signálů, konkrétně srdeční tep, variabilitu srdečního tepu, dechovou frekvenci, teplotu kůže a kyslík v krvi. Na odchylky od osobního normálu upozorní pouze tehdy, jsou-li významné, čímž předchází zahlcení notifikacemi a pomáhá včas odhalit únavu či nastupující nemoc. Druhou novinkou je Skóre zdraví srdce, které vzniklo evolucí z dřívější funkce cévního zatížení. Kombinuje data o složení těla, spánku, stresu a aktivitě do jednoho komplexního čísla, které ukazuje dlouhodobý vliv životního stylu na kardiovaskulární systém.
Třetí nástroj s názvem Denní kardio zátěž slouží pro efektivnější trénink, protože měří akumulovaný tlak na srdce a cévy. Vypočítává maximální tréninkovou kapacitu a doporučuje ideální intenzitu cvičení i čas pro regeneraci, aby se předešlo vyhoření nebo zranění. Poslední novou metrikou je Fitness Index, který srovnává srdeční tep, hodnotu VO2 Max a denní kroky uživatele s jeho vrstevníky, díky čemuž identifikuje fyzické silné i slabé stránky a nabízí cílené plány pro postupné zlepšování kondice.
Vylepšení se dočkaly také stávající nástroje pro sledování stravy. Index pokročilé glykace neboli AGEs index nově měří hodnoty automaticky během noci, aby sledoval dlouhodobý dopad stravovacích návyků na tělo. Zpřesnil se také Antioxidant Index, který dostává nové trendové grafy a denní deníky pro vizuální propojení jídelníčku s tělesnými reakcemi. Úplnou novinkou v ekosystému je pak funkce Zdraví sluchu. Ta prostřednictvím mikrofonu v hodinkách neustále monitoruje hladinu okolního hluku a poskytuje analýzu, která pomáhá chránit sluch v hlučném prostředí.
Ačkoliv se na Samsung Health dostane aktualizace už v červnu, máte-li stávající chytré hodinky od Samsungu, budete si muset na plnou funkčnost těchto novinek počkat. Samsung potvrdil, že tyto inteligentní a proaktivní funkce budou exkluzivně debutovat na chystaných modelech Galaxy Watch. Starší modely se podpory dočkají až s následnou softwarovou aktualizací.